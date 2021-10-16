Александрия - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.10.2021

Еще раньше закрадывались сомнения, а после 1:6 от "Шахтера" эта мысль только утвердилась – не совсем "Заря" дотягивает до статуса третьей силы УПЛ. У "Днепра-1" тоже не все гладко, поэтому "Ворскла" и "Александрия" могут строить вполне смелые планы.

И эти команды не безгрешны, но сезон, если абстрагироваться от некоторых нюансов, начали хорошо. И вот их очный поединок. Это один из важнейших матчей в контексте борьбы не только за зону еврокубков, но и за третью позицию таблицы. Обе команды подходят к поединку в хорошем настроении и с минимальными кадровыми потерями. Поэтому будет интересно.

УПЛ. 11-й тур. 17.10.2021

Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле - Николай Балакин

"Александрия" 19:30 "Ворскла"

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | Телетрансляция - ТК "Футбол 1"

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"Александрия"

"Заря", "Шахтер", "Колос" – эти команды уступали "Александрии" в текущем чемпионате. С "Динамо" были борьба до последней секунды и поражение из-за неоднозначного пенальти. Недаром команду Юрия Гуры называют "грозой авторитетов". В этот контекст отлично вписывается "Ворскла", которая прошлый сезон закончила на пятом месте, а сейчас идет вообще в топ-3.

Но не стоит говорить про "Александрию" исключительно как о неудобной для именитых соперников команде. Горожане уже доказали, что могут брать и "свои" очки. То есть, это команда, которая способна выстрелить в любом поединке и на любой части турнирной дистанции. "Александрия" проведет этот матч в статусе андердога, но уж точно не безнадежного.

Дисквалифицированных в коллективе Юрия Гуры нет. Нет и большого количества игроков, которые играли за сборные. Поэтому к поединку "Александрия" могла готовиться почти в полном составе и без потери структуры. Посмотрим, как это отразится на футбольном поле.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков - Дрышлюк, Калюжный, Ковалец - Третьяков, Гринь - Одарюк

"Ворскла"

"Ворскле" не стоит мечтать о зоне Лиги чемпионов, но третье место – вполне реальная цель. "Заря" потеряла очки, поэтому победа над "Александрией" может способствовать наращиванию отрыва от луганчан. Но вопрос в том, не сбила ли пауза ФИФА победный порыв "Ворсклы"?

Ведь перед октябрьскими поединками сборных полтавчане выдали три подряд победы с общим счетом 6:0. Если смотреть еще объемнее, то беспроигрышная серия команды Максимова в чемпионате насчитывает уже четыре поединка. Замечательный бэкграунд, который, впрочем, не гарантирует полтавчанам легкой жизни на "Нике".

После последнего поединка "Ворсклы" мы отмечали в итогах тура качество легионеров полтавской команды. Рангел, Оливье Тилль, Кане, Пуцлин действительно разыгрались и показывают хороший футбол. За ними тянутся и Пердута со Степанюком. Задача "Александрии" – противодействие не только командным действиям "Ворсклы", но и нивелирование сильных индивидуальных качеств ее лидеров.

Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Тамм, Яворский - Пердута, Пуцлин, Скляр, Кане - Рангел, О. Тилль - Степанюк

"Александрия" - "Ворскла". Статистика личных встреч

По меркам нынешней УПЛ, эти две команды – весьма опытные бойцы. Поэтому их история противостояния насыщена и богата. 27 матчей – и почти одинаковые показатели успеваемости. Немножечко чаще побеждали александрийцы.

"Александрия" - "Ворскла". Последние матчи команд

"Александрия" довольно нестабильна. В пяти последних матчах этой команды наблюдается целый набор результатов: поражение, ничья, победы. Но в целом настроение хорошее. Потому что после конфуза в Ужгороде, когда "Александрия" уступила "Минаю", поражение у этой команды только одно – от "Динамо" на его поле.

"Ворскла" – из тех команд, которые могут жаловаться на несвоевременность окна ФИФА. Дело не в том, что полтавчане потеряли структуру из-за большого количества "сборников". Плохо то, что сбились настроение и темп. Перед перерывом "Ворскла" выиграла три матча подряд с общим счетом 6:0. Кто знает, удастся ли продлить серию.

"Александрия" - "Ворскла". Турнирное положение команд

"Заря" в этом туре очков не набирала, но "Ворскла" все равно потеряла третье место. Постарался "Днепр-1", который победил "Колос". Поэтому полтавчанам нужно отвоевывать почетную позицию. "Александрия" не может дотянуться до третьего места прямо сейчас, но может догнать по очкам "Ворсклу".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 11 9 2 0 29-3 +26 29 0 2 Шахтер 11 8 2 1 29-6 +23 26 0 3 СК Днепр-1 11 7 1 3 16-12 +4 22 0 4 Ворскла 10 6 3 1 19-7 +12 21 0 5 Заря 11 6 2 3 23-15 +8 20 0 6 ФК Александрия 10 5 3 2 10-7 +3 18 0

"Александрия" - "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Александрия" - "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 1:1. "Ворскла" – небольшой фаворит этого матча, но это только на бумаге. Фактически же можно говорить о противостоянии двух равных команд с одинаковыми амбициями. Если у "Ворсклы" пойдет игра, то ее трудно будет сдержать даже на чужом поле. Но прогнозируем более приятный для "Александрии" вариант, когда обе команды забьют и поделят очки.