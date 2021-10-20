ЦСКА София - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 21 октября 2021

Виктор Анатольевич, время пришло. Если коуч "Зари" берег силы в двух стартовых матчах Лиги Конференций, то в спарке с болгарским "ЦСКА" отступать просто некуда. И речь не только о еврокоэфициентах, не только о борьбе за выход в плей-офф. Речь о банальном самоуважении, о спортивной гордости. Если не обыгрывать в группе вообще никого, то зачем выходить в еврокубки? Посмотреть на Рим и остальные города?

Как вы поняли, менее четырех очков в двух ближайших матчах луганчанам набирать нельзя. Первая битва пройдет на выезде, где болгарский соперник проигрывает редко, но почему бы именно "Заре" не прервать их положительную серию? Или же луганчане сейчас просто не в форме, а потому подвига от них ждать не стоит? Давайте разбираться.

"ЦСКА" (София) 22:00 "Заря"

ЛК, групповой этап. 3-й тур

21 октября, София, стадион "Васил Левски"

Арбитр: М.Шюттенгрубер

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"

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Последние новости и составы

"ЦСКА":

Что нужно знать о будущем сопернике "Зари"? Если кратко - крепкий болгарский коллектив, занявший год назад третье место и выигравший кубок страны. В целом, путь немного успешнее луганчан, которые также смогли взять бронзу, однако в финальной битве за кубок проиграли "Динамо".

И если прошлая кампания у команд схожая, то начало этой уже отличается. "Заря" стартовала супер тяжело, была разбита "Рапидом" в ЛЕ, в чемпионате потеряла стабильность. "ЦСКА" же в чемпионате не проигрывает, а в рамках отбора в ЛК прошла трех оппонентов. Правда в группе новенького турнира вкус побед команда Стойчо Младенова еще не познала - крупное поражение "Роме" и нулевка с "Буде Глимт".

???????? Следващ мач:



???? @FCZoryaOfficial ⚫????

???? Лига на конференциите

⏰ Четвъртък, 21 октомври, 22:00 ч.

????️ Национален стадион „Васил Левски“

???? главен М. Шутенгрубер, помощници Р. Бранднер и Р. Щайнахер ????????

???? Max Sport 3#UECL #CSKAZorya — ЦСКА (@CSKA_Sofia) October 19, 2021

64-летний болгарин Младенов играет по классической схеме 4-2-3-1, делая ставку на проверенных игроков. В домашнем поединке от него не стоит ждать сюрпризов или тактической гибкости. Он доверится тем наработкам, которые в последнее время дают результат. Главное оружие "ЦСКА" - нападающий Кайседо, лидирующий в гонке бомбардиров в чемпионате Болгарии и забивающий немало голов в последнее время.

Ориентировочный состав: Бузатто - Турицов, Матей, Лам, Мазику - Мухар, Юга - Йомов, Кэри, Бе - Кайседо

"Заря":

Лига Конференций - турнир, который создавался для команд, неспособных что-то показать в ЛЧ или ЛЕ. Учитывая, что год назад луганчане во втором по статусу еврокубке набрали шесть очков, казалось, что в новом соревновании у них должно получиться. Не получается. Лишь один гол в двух поединках и по делу проигранные матчи "Роме" и "Буде-Глимту". Если сейчас не брать себя в руки, то надеяться точно не на что.

За шесть дней до матча в Болгарии, луганчане встретились в чемпионате с "Шахтером", пропустив от "оранжево-черных" сразу шесть голов. Многие отмечали лихой план Скрипника, который сыграл с запредельно высокой линией обороны и сразу с тремя нападающими. За такую смелость он и был серьезно наказан.

Віктор Скрипник: «Ми не боїмося суперників, а поважаємо»



На питання журналістів під час традиційної передматчевої прес-конференції перед грою з ЦСКА відповів головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник:https://t.co/hD6SMYQpxD pic.twitter.com/BXraJDPkdz — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 20, 2021

Кадровое положение у луганчан непростое. На матч с "ЦСКА" полетел Виталий Вернидуб, однако, учитывая, что вице-капитан не сыграл ни тайма с "Шахтером", вряд ли Скрипник рискнет его выпустить с первых минут. Также не стоит ждать Кочергина и Кабаева, которые с командой не полетели. Первый, по слухам, досиживает свой контракт с дублем. Из хороших новостей - сможет сыграть Хомченовский и, возможно, фулбек Рейс. От себя добавим, что не удивимся появлению в старте Кристиана. Во-первых, это ротация. Во-вторых, как мы все видим, Булеца играет неидеально.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Имереков, Цвек, Рейс - Назарина - Хомченовский, Кристиан, Громов - Гладкий, Аллахяр

Цифры и факты

Софийский "ЦСКА" и луганская "Заря" дважды пересекались на футбольном поле, причем случалось это уже в эпоху Виктора Скрипника. Два сезона назад пути команд пересеклись в третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА. Луганчане выиграли спарку 2:1

Больше "Заря" никогда не играла против болгарских клубов

Что касается Виктора Скрипника, то он пересекался с "ЦСКА" из Софии, когда работал с "Ригой". В первом отборочном раунде ЛЕ команды обменялись домашними победами, а в серии пенальти успешнее были игроки из Болгарии

"Заря" и "ЦСКА" забили по одному голу в двух стартовых матчах ЛК

В этом сезоне болгарский клуб не проигрывал в домашних матчах

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Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Рома 2 2 0 0 8-1 +7 6 2 Будё-Глимт 2 1 1 0 3-1 +2 4 3 ЦСКА 2 0 1 1 1-5 -4 1 4 Заря 2 0 0 2 1-6 -5 0

Статистика команд

"ЦСКА":

"Заря":

Очные встречи

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"ЦСКА" (София) - "Заря": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "ЦСКА" (София) - "Заря" от UA-Football

Победа "ЦСКА" 2:1. Давайте откровенно - за счет чего "Заря" должна обыграть болгарского соперника на их поле? В еврокубках у команды Скрипника провал на провале, оборона не идеальна от слова совсем, а игроки в атаке реализовывают один момент через три. Нам бы хотелось, чтобы украинская команда победила, но в этом сезоне еврокубков луганчане исчерпали кредит доверия. Наша ставка - "ЦСКА" одержит победу на своем поле, продлив успешную домашнюю серию.