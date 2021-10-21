Десна - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 октября 2021

"Десна" и "Александрия" отдаляются от главной цели. Синхронно потеряв важные балы в прошлом туре, "северяне" и "горожане" отстали от своих главных конкурентов за зону еврокубков, и теперь вынужденны догонять более стабильных "Ворсклу", "Днепр-1" и "Зарю". В принципе, разрыв между ними не критический, но поражение в пятницу для одной из сторон сделает ситуацию в таблице достаточно сложной. Возможно катастрофической. А потому им нужно настраиваться на победу.

Повода для оптимизма нет ни у одного наставника. Коллектив Рябоконя попал в серьезную яму, а лидерство в стартовых четырех турах напоминает скорее шутку, чем то, что существовало на самом деле. У "Александрии" с психологическим состоянием все неплохо, однако битва с "Ворсклой" закончилась не только потерей очков, но и травмами ведущих игроков. Как с этим справится Юрий Гура? Пятница покажет.

"Десна" 17:00 "Александрия"

Favbet-лига. 12-й тур

22 октября, Чернигов, стадион им. Ю.Гагарина

Арбитр:

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Десна":

Матч против "Миная", который прошел в недавнее воскресенье, подтвердил наличие кризиса у "северян". Команда Рябоконя провела достаточно неудачную игру, не показав и капли желания победить. Один из аутсайдеров УПЛ смотрелся более слаженно и заряжено, и вполне мог вырывать победу. У "Десны" не было идеальной игры ни в одной из линий - оборона позволяла много бить по воротам Литовки, центр поля не успевал за быстрыми выпадами оппонента, атака, кроме двух моментов, выдала беззубый матч. Да, с таким набором качеств еврокубков не видать.

В пару к игровым проблемам можно добавить и кадровое наполнение. Оно неопределенное. Тотовицкий не играл неделю назад из-за положительного теста на коронавирус и пока неизвестно, будет ли готов лидер к пятничному матчу. Помимо этого, также не сыграет арендованный Волошин из-за травмы. В целом, Рябоконь не обойдется без некоторых изменений в составе. Прогнозируем, что с первых минут выйдут Цымбалюк и Завийский, а Шевцов появится на позиции левого вингера. А что, почему бы не дать парню шанс?

Ориентировочный состав: Литовка - Болбат, Сафронов, Селин, Картушов - Цымбалюк, Домбровский - Калитвинцев, Завийский, Шевцов - Безбородько

"Александрия":

Команду Гуры настигли непростые времена. После неплохого отрезка в сентябре, "горожане" не побеждают вот уже в двух поединках кряду. Сначала была унылая нулевка против "Вереса", после чего - поражение "Ворскле". Да, по игре к коллективу вопросов быть не может, ибо по всем показателям они переиграли полтавчан, но счет на табло был не в их пользу. А значит 11-й тур удачным для "Александрии" не назвать.

Здоров’я, Кирило! ????????❤️

Кирило Ковалець отримав травму правого коліна на 22-й хвилині сьогоднішнього матчу.

Наш гравець пройде ретельне обстеження, після якого буде визначено план лікування та відновлення pic.twitter.com/sSDdnMB4Dn — FC Olexandriуa (@FCO1948) October 17, 2021

Кадровая ситуация команды? Катастрофа. Ковалец и Гринь выбыли из-за тяжелых травм, а Дубра и Одарюк вне игры из-за перебора карточек. Четыре важных потери, которые коучу нужно будет пережить без потери качества. В обороне вместо капитана выйдет Мельник, Рыбалка появится в опорной зоне, а на фланге атаки сыграет Одарюк. Можно поставить и на выход Третьякова, но матч прошедшей недели он пропускал.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Цуриков - Калюжный, Рыбалка - Кирюханцев, Дрышлюк, Одарюк - Спинелли

Цифры и факты

30 поединков - ровно столько друг с другом провели "Десна" и "Александрия". Результаты схваток примерно одинаковые. Десять побед за "северянами", 11 - за "горожанами". В девяти случаях игры заканчивались вничью. Разница голов, что интересно, в пользу "Десны" - 41:39

"Северяне" забивают в ворота "горожан" в семи последних играх. За это время они отметились 18 раз

Коллектив Рябоконя может проиграть свой 20-й домашний матч в УПЛ

"Десна" не играет дома вничью в шести играх кряду - четыре победы, две ничьих

Клуб из Чернигова идет без побед в четырех поединках - ничья и три поражения

"Александрия" на выезде играет неуверенно. В трех играх они дважды сыграли вничью и один раз проиграли

20-й гол на клубном уровне может забить Максим Дегтярев, а 15-й гол в УПЛ - Сергей Болбат

Денис Безбородько забил пять голов в этом сезоне. Форвард - лучший бомбардир на две команды. Максим Третьяков из "Александрии" успел отметиться трижды

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 6 Александрия 11 5 3 3 11-9 +2 18 0 7 Десна 11 5 2 4 13-16 -3 17 0

Статистика команд

"Десна":

"Александрия":

Очные встречи

"Десна" - "Александрия": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Десна" - "Александрия" от UA-Football

Победа "Десны" 1:0. Говоря откровенно, коллектив Рябоконя не впечатляет в последних играх, однако их все равно следует считать фаворитом. "Александрия" провела тяжелейший матч против "Ворсклы, потратив немало физических и моральных сил. Футболистам Гуры будет непросто перезагрузиться за короткое время, а, учитывая кадровые потери, на выезд они отправятся не в самой лучшей форме. У "Десны" также немало проблем, однако в атаке в клубе остались игроки, которые могут делать разницу. И если Рябоконь их правильно настроит, то дома они должны взять максимум. По крайней мере, у такого обескровленного соперника.