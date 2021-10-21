Металлист 1925 - Ингулец. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 22.10.2021

Если сформировать турнирную таблицу УПЛ за последние четыре тура, то "Металлист 1925" делил бы второе место с "Динамо" и "Шахтером" (лидировала бы "Ворскла"). Харьковчане за этот период не проигрывали, а последние три матча и вовсе выиграли. Конечно, этому есть логическое объяснение - харьковчане встречались с командами, которые решают "приземленные" задачи (кроме "Десны", наверное). "Ингулец" относится к тому же числу, поэтому "Металлист 1925" имеет хорошую возможность окончательно укрепиться в статусе первого среди тех, кто не ставит перед собой цель выйти на международную арену. Но сделать это будет не так уж и просто - "Ингулец" в предыдущие сезоны был весьма неудобным соперником для харьковчан.

Чемпионат Украины. VBet лига. 12-й тур

22 октября. Харьков. ОСК "Металлист"

"Металлист 1925" 19:30 "Ингулец"

Телетрансляция - Футбол 2

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Последние новости и составы команд

"Металлист 1925":

Травмированные: Пономарь, Жичиков, Дерек, Ткачук (под вопросом)

В прошлом туре харьковчане одержали волевую победу над "Мариуполем". Провалив первый тайм, Валерий Кривенцов за счет замен сумел исправить ситуацию. Тренер после игры особо отмечал игроков, которые вышли со скамейки запасных, поэтому по логике у кого-то из них будет возможность в этот раз сыграть с первых минут. Вряд ли это Илья Зубков, который забил победный гол. Все же Марлисон на острие выглядит убедительнее. А вот Ременюк, который отдавал ему результативный навес, может заменить Протасова или Батюшина.

Также под вопросом участие в игре центрального защитника Евгения Ткачука, который был заменен в предыдущей игре из-за повреждения. Его по позиции может заменить Ермаков или возможно дебютирует новичок Соломон Квирквелия.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Фабиньо, Ермаков, Шершень, Западня - Габелок - Ременюк, Крыськив, Голодюк, Батюшин - Марлисон

"Ингулец":

Травмированный: Лупашко

В прошлом туре петровская команда не играла, поскольку "Рух" заявил о вспышке коронавируса в команде. Это очень возмутило президента петровского клуба Александра Поворознюка, который даже обратился в КДК, чтобы тот разобрался в ситуации. Это привело к тому, что "Ингулец" остается без игровой практики уже три недели.

В такой ситуации в составе петровцев могут быть сюрпризы, ведь за это время кто-то мог как улучшить свою форму, так и потерять ее. Впрочем, будем ориентироваться на основных у Сергея Лавриненко. В последнее время он использовал трех центральных защитников - Ковалева, Поспелова и Бен Салема. Впрочем, один из них может остаться в резерве. На флангах есть Опанасенко и Асмелаш. Евгений прошлый тур пропускал из-за повреждения, но перед "Металлистом 1925" тренировался наравне со всеми. В центре поля ожидаем Запорожца, Бартуловича и, скорее всего, Коробенко. Полегенько и Шарай будут действовать на флангах, а на острие основным следует считать Ситала.

Ориентировочный состав: Шуст - Опанасенко, Бен Салем, Ковалев, Асмелаш - Запорожец, Коробенко - Полегенько, Бартулович, Шарай - Ситало

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика личных встреч

"Металлист 1925" и "Ингулец" встречались пять раз. Харьковчане выиграли лишь один поединок, у петровцев две виктории, еще две встречи завершились ничьей. В сезоне 2019/2020, когда Петровцы получили путевку в УПЛ, они минимально проиграли в Харькове, но на своем поле сначала одолели "Металлист 1925" в матче на Кубок, а затем сыграли вничью.

"Металлист 1925" - "Ингулец": +1 = 2 -2, общий счет 3:5

Последние матчи команд

"Металлист 1925":

16.10.2021. УПЛ. "Мариуполь" - "Металлист 1925" 1:2

03.10.2021. УПЛ. "Металлист 1925" - "Минай" 1:0

26.09.2021. УПЛ. "Десна" - "Металлист 1925" 1:2

23.09.2021. КУ. "Дунаевцы" - "Металлист 1925" 0:1

19.09.2021. УПЛ. "Львов" - "Металлист 1925" 0:0

"Ингулец":

02.10.2021. УПЛ. "Ворскла" - "Ингулец" 3:0

27.09.2021. УПЛ. "Черноморец" - "Ингулец" 1:1

22.09.2021. КУ. ЛНЗ - "Ингулец" 2:1

18.09.2021. УПЛ. "Ингулец" - "Колос" 0:2

10.09.2021. УПЛ. "Александрия" - "Ингулец" 1:0

Положение команд в турнирной таблице

# Команда И В Н П М РМ О 6 ФК Александрия 11 5 3 3 11-9 +2 18 7 Десна 11 5 2 4 13-16 -3 17 8 Металлист 1925 11 5 1 5 11-14 -3 16 9 Верес 11 4 3 4 10-12 -2 15 10 Рух 10 3 2 5 8-12 -4 11 11 Колос 10 3 2 5 7-16 -9 11 12 Ингулец 10 2 2 6 9-18 -9 8 13 ФК Минай 10 1 4 5 6-12 -6 7

Котировки букмекеров на матч "Металлист 1925" - "Ингулец"

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Ингулец"

Харьковчане сейчас на подъеме. Победная серия вселяет уверенность в свои силы, да и Марлисон, который становится главной звездой команды, находится в прекрасной форме. Родной стадион, поддержка болельщиков, возможность заскочить в верхнюю часть турнирной таблицы - все это должно способствовать победе хозяев. Но, если откровенно, защита у "Металлиста 1925" далеко не идеальна, поэтому в "Ингульца" будут шансы. Если сомневаетесь в победе одной из команд, тогда хорошим вариантом может быть "обе забьют" или тотал больше 2,5.