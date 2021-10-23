Черноморец - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.10.2021

Типичные представители трясины, хотя можно найти некоторые положительные моменты в картине выступлений "Черноморца" и "Львова". Ниже обоих в турнирной таблице располагается "Мариуполь", обоим очень близко до спасительной зоны. Обе команды стараются играть на результат. "Львов" делает ставку на оборонительный футбол, а одесситы обычно за матч создают достаточно моментов для высокого показателя xG. Вингер "Черноморца" Георгий Цитаишвили – среди лидеров турнира по усредненному показателю удачных обводок за матч (5,4). Отчетный матч – это именно тот случай, когда каждой из сторон нужно демонстрировать свои козыри.

УПЛ. 12-й тур. 23.10.2021

Одесса. Стадион "Черноморец"

Арбитр в поле - А. Соловьян

"Черноморец" 19:30 "Львов"

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - телеканал "Футбол 2"

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Черноморец"

У "Черноморца" был плохой старт, а затем наступил период, в течение которого одесситы добавляли от игры к игре. Если бы сохранилась такая динамика, команда Юрия Мороза сейчас была бы среди лидеров. Однако случилось иначе: верх взяла присуща молодежи нестабильность. Хорошие матчи чередуются с плохими, психологической устойчивости не хватает для того, чтобы воплощать в результат свое игровое преимущество (например, последний матч с "Вересом"). Поэтому ничего удивительного в контексте "Черноморца" болельщики не видят – борьба за выживание.

Собственно, трезво ситуацию могут оценивать нейтральные болельщики. Потому как одесские ультрас до сих пор протестуют против политики клуба и отказываются от поддержки того футбольного бренда, который на протяжении многих лет славно представлял Одессу на футбольной карте Украины. Для сильного чемпионата в крупных городах должны быть команды, но нынешнему "Черноморцу" действительно не хватает самобытности. Сегодня это команда, которая больше соответствует сельскому тренду. Прыгнуть выше головы не удастся.

Дисквалифицированных в составе "Черноморца" нет. Существенных потерь из-за травм – тоже. Поэтому с составом Юрий Мороз не должен мудрить.

Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Кадири, Дубко, Вантух - Михайленко, Смирный - Цитаишвили, Авагимян - Исаенко - Ванат

"Львов"

В предыдущем туре "Львов" имел идеальную возможность прокачать свои защитные скиллы. Львовяне проводили матч против "Динамо" без конструктивной игры, но первая же вылазка к чужим воротам обернулась заработанным пенальти и голом с одиннадцатиметровой отметки. Но команда Дулуба не справилась с задачей "засушить" игру. "Динамо" отыгралось мгновенно, а затем и разгромило соперника. Против "Черноморца" надо играть иначе.

Собственно, вряд ли у "Львова" будет глухая оборона, но и оголять тылы не надо. Главная задача команды с Запада Украины – найти баланс, о чем уже давно говорит Олег Дулуб. Что-то похожее на образец было в номинально домашнем поединке против "Днепра-1", когда только низкая реализация помешала забить и взять очки.

"Львову" вообще надо добавлять в плане конструктива. Три гола в последних шести матчах УПЛ – очень скромный показатель.

Не факт, что увидим оптимальный состав от Олега Дулуба. Есть проблемы у голкипера Илющенкова, последний матч из-за травмы пропускал Махмутович.

Ориентировочный состав: Костык - Грисьо, Зозуля, Лека, Брикнер, Якимец - Чирьяк, Довгий, Политыло - Эрнест, Нич

"Черноморец" - "Львов". Статистика личных встреч

Главная особенность предыдущих матчей между "Черноморцем" и "Львовом" – низкая результативность. Ни в одном из шести сыгранных поединков не было забито более двух голов. Четыре раза фиксировался счет 1:0, а самое большое преимущество, которым могут похвастаться участники противостояния, измеряется двумя мячами. Наконец, бросается в глаза тот факт, что только в одном из шести матчей между соперниками забивали обе команды.

"Черноморец" - "Львов". Последние матчи команд

"Черноморец" без побед уже три матча подряд. Последний успех пришелся на кубковый матч против "Горняк-Спорт" (4:1). Если же говорить сугубо о УПЛ, то после победы над "Мариуполем" в середине августа – только поражения, раз через раз разбавленные ничьими. В этом плане встреча со "Львовом" определяющая: если не одолевать дома прямого конкурента, то как тогда выходить из кризиса?

В конце сентября "Львов" выдал мини-серию с ничьей и победы, что позволило команде сбросить с себя напряжение турнирного положения. Сейчас ситуация не критическая, но все равно хочется побеждать. И нужно забивать. В Ужгороде против "Миная" удался неплохой перформанс, но в других поединках УПЛ все не так хорошо. По состоянию на сейчас меньше "Львова" забивает только тот же "Минай".

"Черноморец" - "Львов". Турнирное положение команд

Борьба соседей по позициям в таблице – это всегда интересно. Из-за спины обоих поджимает "Мариуполь", но и впереди достаточно конкурентов в поле видимости. С другой стороны, три очка смогут поднять "Черноморец" / "Львов" максимум на двенадцатую позицию, поэтому победу в этом поединке надо будет расценивать как первый шаг на пути к свету. Ничья не удовлетворит ни одну из сторон.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 10 Рух 10 3 2 5 8-12 -4 11 0 11 Колос 10 3 2 5 7-16 -9 11 0 12 Ингулец 10 2 2 6 9-18 -9 8 0 13 ФК Минай 10 1 4 5 6-12 -6 7 0 14 ФК Львов 11 1 3 7 7-19 -12 6 0 15 Черноморец 11 1 3 7 11-25 -14 6 0 16 ФК Мариуполь 11 1 1 9 13-27 -14 4 0

"Черноморец" - "Львов". Ставка и коэффициенты

"Черноморец" - "Львов". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 1:1. Вряд ли можно ожидать на результативный матч. Исторически команды забивают мало друг другу, и текущее состояние дел в расположении обоих коллективов не располагает рассчитывать на высокую результативность. Поэтому тотал меньше 2,5 вполне может сыграть в плюс. Что касается результата, то ничья не пойдет на руку одной из команд. Но это не значит, что ее априори не будет.