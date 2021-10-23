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Черноморец - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.10.2021
Черноморец - Львов: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.10.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - ФК Чорноморець
Типичные представители трясины, хотя можно найти некоторые положительные моменты в картине выступлений "Черноморца" и "Львова". Ниже обоих в турнирной таблице располагается "Мариуполь", обоим очень близко до спасительной зоны. Обе команды стараются играть на результат. "Львов" делает ставку на оборонительный футбол, а одесситы обычно за матч создают достаточно моментов для высокого показателя xG. Вингер "Черноморца" Георгий Цитаишвили – среди лидеров турнира по усредненному показателю удачных обводок за матч (5,4). Отчетный матч – это именно тот случай, когда каждой из сторон нужно демонстрировать свои козыри.
УПЛ. 12-й тур. 23.10.2021
Одесса. Стадион "Черноморец"
Арбитр в поле - А. Соловьян
"Черноморец" 19:30 "Львов"
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - телеканал "Футбол 2"
"Черноморец"
У "Черноморца" был плохой старт, а затем наступил период, в течение которого одесситы добавляли от игры к игре. Если бы сохранилась такая динамика, команда Юрия Мороза сейчас была бы среди лидеров. Однако случилось иначе: верх взяла присуща молодежи нестабильность. Хорошие матчи чередуются с плохими, психологической устойчивости не хватает для того, чтобы воплощать в результат свое игровое преимущество (например, последний матч с "Вересом"). Поэтому ничего удивительного в контексте "Черноморца" болельщики не видят – борьба за выживание.
Собственно, трезво ситуацию могут оценивать нейтральные болельщики. Потому как одесские ультрас до сих пор протестуют против политики клуба и отказываются от поддержки того футбольного бренда, который на протяжении многих лет славно представлял Одессу на футбольной карте Украины. Для сильного чемпионата в крупных городах должны быть команды, но нынешнему "Черноморцу" действительно не хватает самобытности. Сегодня это команда, которая больше соответствует сельскому тренду. Прыгнуть выше головы не удастся.
Дисквалифицированных в составе "Черноморца" нет. Существенных потерь из-за травм – тоже. Поэтому с составом Юрий Мороз не должен мудрить.
Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Кадири, Дубко, Вантух - Михайленко, Смирный - Цитаишвили, Авагимян - Исаенко - Ванат
"Львов"
В предыдущем туре "Львов" имел идеальную возможность прокачать свои защитные скиллы. Львовяне проводили матч против "Динамо" без конструктивной игры, но первая же вылазка к чужим воротам обернулась заработанным пенальти и голом с одиннадцатиметровой отметки. Но команда Дулуба не справилась с задачей "засушить" игру. "Динамо" отыгралось мгновенно, а затем и разгромило соперника. Против "Черноморца" надо играть иначе.
Собственно, вряд ли у "Львова" будет глухая оборона, но и оголять тылы не надо. Главная задача команды с Запада Украины – найти баланс, о чем уже давно говорит Олег Дулуб. Что-то похожее на образец было в номинально домашнем поединке против "Днепра-1", когда только низкая реализация помешала забить и взять очки.
"Львову" вообще надо добавлять в плане конструктива. Три гола в последних шести матчах УПЛ – очень скромный показатель.
Не факт, что увидим оптимальный состав от Олега Дулуба. Есть проблемы у голкипера Илющенкова, последний матч из-за травмы пропускал Махмутович.
Ориентировочный состав: Костык - Грисьо, Зозуля, Лека, Брикнер, Якимец - Чирьяк, Довгий, Политыло - Эрнест, Нич
"Черноморец" - "Львов". Статистика личных встреч
Главная особенность предыдущих матчей между "Черноморцем" и "Львовом" – низкая результативность. Ни в одном из шести сыгранных поединков не было забито более двух голов. Четыре раза фиксировался счет 1:0, а самое большое преимущество, которым могут похвастаться участники противостояния, измеряется двумя мячами. Наконец, бросается в глаза тот факт, что только в одном из шести матчей между соперниками забивали обе команды.
"Черноморец" - "Львов". Последние матчи команд
"Черноморец" без побед уже три матча подряд. Последний успех пришелся на кубковый матч против "Горняк-Спорт" (4:1). Если же говорить сугубо о УПЛ, то после победы над "Мариуполем" в середине августа – только поражения, раз через раз разбавленные ничьими. В этом плане встреча со "Львовом" определяющая: если не одолевать дома прямого конкурента, то как тогда выходить из кризиса?
В конце сентября "Львов" выдал мини-серию с ничьей и победы, что позволило команде сбросить с себя напряжение турнирного положения. Сейчас ситуация не критическая, но все равно хочется побеждать. И нужно забивать. В Ужгороде против "Миная" удался неплохой перформанс, но в других поединках УПЛ все не так хорошо. По состоянию на сейчас меньше "Львова" забивает только тот же "Минай".
"Черноморец" - "Львов". Турнирное положение команд
Борьба соседей по позициям в таблице – это всегда интересно. Из-за спины обоих поджимает "Мариуполь", но и впереди достаточно конкурентов в поле видимости. С другой стороны, три очка смогут поднять "Черноморец" / "Львов" максимум на двенадцатую позицию, поэтому победу в этом поединке надо будет расценивать как первый шаг на пути к свету. Ничья не удовлетворит ни одну из сторон.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|10
|Рух
|10
|3
|2
|5
|8-12
|-4
|11
|0
|11
|Колос
|10
|3
|2
|5
|7-16
|-9
|11
|0
|12
|Ингулец
|10
|2
|2
|6
|9-18
|-9
|8
|0
|13
|ФК Минай
|10
|1
|4
|5
|6-12
|-6
|7
|0
|14
|ФК Львов
|11
|1
|3
|7
|7-19
|-12
|6
|0
|15
|Черноморец
|11
|1
|3
|7
|11-25
|-14
|6
|0
|16
|ФК Мариуполь
|11
|1
|1
|9
|13-27
|-14
|4
|0
"Черноморец" - "Львов". Ставка и коэффициенты
"Черноморец" - "Львов". Прогноз на матч от UA-Football
Ничья 1:1. Вряд ли можно ожидать на результативный матч. Исторически команды забивают мало друг другу, и текущее состояние дел в расположении обоих коллективов не располагает рассчитывать на высокую результативность. Поэтому тотал меньше 2,5 вполне может сыграть в плюс. Что касается результата, то ничья не пойдет на руку одной из команд. Но это не значит, что ее априори не будет.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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