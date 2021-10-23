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Верес - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч УПЛ 23.10.2021
Непобедимый в Луцке "Верес" против команды, которая в гостях набирает очки лучше, чем дома
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
"Верес" (Ровно) - ФК "Мариуполь"
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23 октября. Луцк. Стадион: "Авангард". Начало в 14:00
Главный арбитр - Анатолий Абдула
Ассистенты: Денис Марченко и Руслан Ермоленко
Трансляция на ТВ - "Футбол 2"
Интернет-трансляция: oll.tv, Vodafone TV и другие
Текстовая трансляция на UA-Футбол
"Верес": кадровые новости
Не сыграют: Кучеров (дисквалификация), Клёц, Данилюк (колено)
У Юрия Вирта наметилась проблема в середине поля: Клёц выбыл на длительный срок из-за "крестов", а Кучеров, похоже, отсидит больше одной игры на скамейке штрафников. Вакантное место опорника займёт, скорее всего, Петько. На остальных позициях ротация возможна разве что в атаке, где Сергийчук снова может выйти в старте, вытеснив Шестакова. Но во втором тайме игроки своими ролями должны поменяться: один уйдёт в запас, другой появится на поле.
Ориентировочный состав "Верес" (слева - направо): Когут - Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат - Петько, Полюлях - Г.Пасич, Панасенко, Е.Пасич - Сергийчук.
"Мариуполь": кадровые новости
Не сыграют: Чоботенко (лодыжка)
У приазовцев от матча к матчу высокая ротация, поэтому не удивлюсь, если она будет и сегодня. Ясно, что Остап Маркевич ищет тот состав, который будет приносить результат, но пока его идеи в этом направлении не срабатывают. Интересно будет посмотреть на решение коуча по Свитюхе, которого Миронович на прошлой неделе выпустил в середине второго тайма, но заменил уже через десять минут. Если это не травма, то будет ли ещё доверие к 19-летнему хавбеку?
Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Кудрик - Драмбаев, Удод, Меличенко, Стасюк - Мишнёв - Топалов, Очеретько, Чех, Кащук - Кулаков.
Статистика команд
Подопечные Юрия Вирта научились выигрывать матчи над прямыми конкурентами, а это главный залог высокого места в турнирной таблице. Главная проблема для тренерского штаба, пожалуй, связана с реализацией и созданием моментов. Пока в активе "Вереса" только десять забитых - по этому показателю команда входит в шестёрку худших в лиге. Однако надёжная игра сзади - лишь двенадцать пропущенных - компенсирует трудности впереди.
"Мариуполь" очень много пропускает. Слишком много. Катастрофически много. Приазовцам забивали даже те, кого не можно назвать голевыми командами: три "Ингулец", три "Черноморец", два "Рух" (у последних ребят вообще только восемь забитых, два из которых они оформили в Мариуполе неделю назад). Остап Маркевич всё сбрасывает на кадровую ситуацию, но есть проблемы и в игре, ведь понять идеи наставника удаётся не всегда, похоже, даже футболистам на поле.
Турнирная таблица
"Народный клуб" на данный момент идёт в лидерах нижней половины таблицы. Были надежды, что удастся догнать "Металлист 1925", однако харьковчане выдали мощный рывок из четырёх побед подряд и сейчас удерживают преимущество в четыре балла, поднявшись уже на седьмую позицию. Но если ровенчане смогут выиграть сегодня, то догонят "Десну", не побеждавшую уже четыре игровых недели кряду. Поражение падением не грозит: есть четыре очка преимущества над "Рухом" и "Колосом".
"Мариуполю" в принципе некуда падать. Разве что в Первую лигу, но этого раньше лета не произойдёт. Ничья нккаким образом не повлияет на турнирное положение приазовцев, а вот три очка позволят оставить за спиной - хотя бы временно - "Львов" и "Черноморец".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|9
|Верес
|11
|4
|3
|4
|10-12
|-2
|15
|16
|ФК Мариуполь
|11
|1
|1
|9
|13-27
|-14
|4
Личные встречи
Остап Маркевич привозил свою команду в Ровенскую область на игру Кубка Украины чуть менее года назад. Выставил на поединок второго по статусу турнира страны практически боевой состав, но это не уберегло приазовцев от поражения: единственный гол забил Гегедош.
Перед этим, в 2017 и 2018 годах, оппоненты четырежды пересекались в УПЛ. Три из тех четырёх встреч победителя не выявили, а единственный выигрыш в тот период на свой счёт записал "Мариуполь".
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Верес" - "Мариуполь"
"Мариуполь" всё ещё остаётся командой, в матчах с участием которой забивается больше всего голов в УПЛ - подопечные Остапа Маркевича уже отметили юбилей в 40 мячей. Для сравнения, например, у "Вереса" сейчас забито и пропущено в сумме 22. При этом, за пять крайних игр "народный клуб" огорчал голкиперов только трижды и делает сейчас это через матч. Поэтому вместо классического тотала голов я отыскал более подходящий вариант ставки на этот матч: тотал ударов в створ ворот. Букмекеры дают коэффициент в районе 1.7 за меньше восьми попаданий в рамку в сумме у двух команд. Чтобы вы понимали контекст: восемь раз "Верес" и "Мариуполь" на двоих били в створ в последних четырёх играх.
Если вы не ищете настолько сложных путей, а хотите сделать максимально простую ставку на игру, то выбирайте победу хозяев. Но не забывайте, что нижняя часть таблицы очень непостоянная.
Ставка: Тотал ударов в створ ворот меньше 7.5 за 1.7
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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