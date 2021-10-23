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Динамо - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.10.2021
Динамо - Днепр-1: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.10.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Днепр-1
Контекст одного из центральных матчей двенадцатого тура УПЛ очень прост и понятен: "Днепр-1" плохо играет против грандов и конкурентов. Поражения от "Зари", "Шахтера", "Десны", ничья с "Ворсклой". Чтобы серьезно претендовать на третью позицию, днепрянам нужно добавлять прежде всего в таких поединках. Выездная встреча с "Динамо" – идеальная возможность начать меняться уже сейчас.
У "Динамо" все по-другому. Ему меняться надо в матчах еврокубков, где не удается создавать конкуренцию грандам и полу-грандам европейского футбола. Но как измениться, если дома у тебя каждый день рутина? Матч с "Днепром-1" не обещает ничего нового. Хотя надежда умирает последней...
УПЛ. 12-й тур. 24.10.2021
Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин
"Динамо" 17:00 "Днепр-1"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "2+2", YouTube-канал FootballHab
"Динамо"
Кое-кто требовал от "Динамо" очков в матче с "Барсой" на "Камп Ноу", однако для не требовательных хватило бы и достойной игры. Но ее не произошло. Счет 0:1 пусть не вводит в заблуждение – "Динамо" провело очень слабый матч и не имело шансов не проиграть.
Но в УПЛ обычно происходит наоборот. В чемпионате "Динамо" котируется "Барселоной", а соперники обычно играют так, как "Динамо" в Лиге чемпионов – беззубо и вяло. До сих пор сенсацию удалось осуществить только "Ингульцу". Однако и ту осечку "Динамо" скорее следует считать случайной. Поэтому все и будет по-старому.
Новых кадровых проблем у Мирчи Луческу нет – Кулач, Попов, Беседин.
Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Де Пена - Шкурин
"Днепр-1"
У "Днепра-1" кадровых проблем больше. Дубинчак дисквалифицирован, но все равно не сыграл бы из-за условий аренды. Последняя причина помешает также выйти на поле Русину и Никите Кравченко. Однако это и отличает днепрян среди других претендентов на третью строчку турнирной таблицы - наличие ресурсов и возможностей для ротации.
Полтора года назад "Днепр-1" еще под руководством Дмитрия Михайленко одолел "Динамо" дома 3:1. Тогда в составе днепрян зажигал Владислав Супряга, а ныне – Артем Довбик, который уже шесть раз поражал ворота соперников. Но нужен скальп какого-то авторитетного противника. На фоне "Динамо" можно сделать себе еще более яркую рекламу.
Ориентировочный состав: Кожокару - Лучкевич, Логинов, Сваток, Адамюк - Игнатенко, Пихалёнок, Джурасек - Назаренко, Гуцуляк - Довбик
"Динамо" - "Днепр-1". Статистика личных встреч
Матч, который уже упоминался в контексте Супряги / Довбика, остается для "Днепра-1" единственным светлым пятном в этом противостоянии. Остальные четыре игры – поражения. В том числе и разгром в полуфинале Кубка Украины 2017/18, когда "Днепр-1" еще был командой Второй лиги.
"Динамо" - "Днепр-1". Последние матчи команд
Довольно необычная картина – только две победы в последних пяти матчах "Динамо". Но надо делать поправку на календарь, который определил киевлянам серию поединков с "Баварией", "Шахтером" и "Барселоной". Львовские клубы во время этого отрезка служили для "Динамо" возможностью перевести дыхание.
"Днепр-1" наконец-то нашел стабильность. Но касается она только матчей против середняков и аутсайдеров. Как только с той стороны поля оказывается оппонент высокого класса, возникают проблемы. Разгром от "Зари" до сих пор давит на Йовичевича психологически, хотя три из четырех голов "Днепр-1" пропустил тогда после удаления Игоря Когута.
"Динамо" - "Днепр-1". Турнирное положение команд
Три очка могут вывести "Днепр-1" на чистую третью позицию, ведь "Ворскла" накануне проиграла "Шахтеру". "Динамо", впрочем, против такого сценария, потому что тогда опять не будет отрыва от главного (и единственного) конкурента.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|11
|9
|2
|0
|29-3
|+26
|29
|0
|2
|Шахтер
|12
|9
|2
|1
|31-6
|+25
|29
|0
|3
|Ворскла
|12
|7
|3
|2
|21-10
|+11
|24
|0
|4
|СК Днепр-1
|11
|7
|1
|3
|16-12
|+4
|22
|0
|5
|Заря
|11
|6
|2
|3
|23-15
|+8
|20
|0
"Динамо" - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты
"Динамо" - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Динамо" 2:0. Отсутствие двух фланговых защитников (Дубинчака и Кравченко) – это проблема, но не она станет причиной поражения днепрян. Причиной станет, вероятно, более низкий общекомандный класс коллектива Йовичевича. "Днепр-1" находится в том статусе, когда невозможна его недооценка со стороны фаворита, но также нет сил и для прыжка выше головы. Есть смысл делать ставку на сухую победу хозяев.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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