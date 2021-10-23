Динамо - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.10.2021

Контекст одного из центральных матчей двенадцатого тура УПЛ очень прост и понятен: "Днепр-1" плохо играет против грандов и конкурентов. Поражения от "Зари", "Шахтера", "Десны", ничья с "Ворсклой". Чтобы серьезно претендовать на третью позицию, днепрянам нужно добавлять прежде всего в таких поединках. Выездная встреча с "Динамо" – идеальная возможность начать меняться уже сейчас.

У "Динамо" все по-другому. Ему меняться надо в матчах еврокубков, где не удается создавать конкуренцию грандам и полу-грандам европейского футбола. Но как измениться, если дома у тебя каждый день рутина? Матч с "Днепром-1" не обещает ничего нового. Хотя надежда умирает последней...

УПЛ. 12-й тур. 24.10.2021

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин

"Динамо" 17:00 "Днепр-1"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "2+2", YouTube-канал FootballHab

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"Динамо"

Кое-кто требовал от "Динамо" очков в матче с "Барсой" на "Камп Ноу", однако для не требовательных хватило бы и достойной игры. Но ее не произошло. Счет 0:1 пусть не вводит в заблуждение – "Динамо" провело очень слабый матч и не имело шансов не проиграть.

Но в УПЛ обычно происходит наоборот. В чемпионате "Динамо" котируется "Барселоной", а соперники обычно играют так, как "Динамо" в Лиге чемпионов – беззубо и вяло. До сих пор сенсацию удалось осуществить только "Ингульцу". Однако и ту осечку "Динамо" скорее следует считать случайной. Поэтому все и будет по-старому.

Новых кадровых проблем у Мирчи Луческу нет – Кулач, Попов, Беседин.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Де Пена - Шкурин

"Днепр-1"

У "Днепра-1" кадровых проблем больше. Дубинчак дисквалифицирован, но все равно не сыграл бы из-за условий аренды. Последняя причина помешает также выйти на поле Русину и Никите Кравченко. Однако это и отличает днепрян среди других претендентов на третью строчку турнирной таблицы - наличие ресурсов и возможностей для ротации.

Полтора года назад "Днепр-1" еще под руководством Дмитрия Михайленко одолел "Динамо" дома 3:1. Тогда в составе днепрян зажигал Владислав Супряга, а ныне – Артем Довбик, который уже шесть раз поражал ворота соперников. Но нужен скальп какого-то авторитетного противника. На фоне "Динамо" можно сделать себе еще более яркую рекламу.

Ориентировочный состав: Кожокару - Лучкевич, Логинов, Сваток, Адамюк - Игнатенко, Пихалёнок, Джурасек - Назаренко, Гуцуляк - Довбик

"Динамо" - "Днепр-1". Статистика личных встреч

Матч, который уже упоминался в контексте Супряги / Довбика, остается для "Днепра-1" единственным светлым пятном в этом противостоянии. Остальные четыре игры – поражения. В том числе и разгром в полуфинале Кубка Украины 2017/18, когда "Днепр-1" еще был командой Второй лиги.

"Динамо" - "Днепр-1". Последние матчи команд

Довольно необычная картина – только две победы в последних пяти матчах "Динамо". Но надо делать поправку на календарь, который определил киевлянам серию поединков с "Баварией", "Шахтером" и "Барселоной". Львовские клубы во время этого отрезка служили для "Динамо" возможностью перевести дыхание.

"Днепр-1" наконец-то нашел стабильность. Но касается она только матчей против середняков и аутсайдеров. Как только с той стороны поля оказывается оппонент высокого класса, возникают проблемы. Разгром от "Зари" до сих пор давит на Йовичевича психологически, хотя три из четырех голов "Днепр-1" пропустил тогда после удаления Игоря Когута.

"Динамо" - "Днепр-1". Турнирное положение команд

Три очка могут вывести "Днепр-1" на чистую третью позицию, ведь "Ворскла" накануне проиграла "Шахтеру". "Динамо", впрочем, против такого сценария, потому что тогда опять не будет отрыва от главного (и единственного) конкурента.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 11 9 2 0 29-3 +26 29 0 2 Шахтер 12 9 2 1 31-6 +25 29 0 3 Ворскла 12 7 3 2 21-10 +11 24 0 4 СК Днепр-1 11 7 1 3 16-12 +4 22 0 5 Заря 11 6 2 3 23-15 +8 20 0

"Динамо" - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Динамо" 2:0. Отсутствие двух фланговых защитников (Дубинчака и Кравченко) – это проблема, но не она станет причиной поражения днепрян. Причиной станет, вероятно, более низкий общекомандный класс коллектива Йовичевича. "Днепр-1" находится в том статусе, когда невозможна его недооценка со стороны фаворита, но также нет сил и для прыжка выше головы. Есть смысл делать ставку на сухую победу хозяев.