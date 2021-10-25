Металлист 1925 - Александрия. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 26 октября 2021

В стартовом поединке 1/8 финала кубка Украины между собой сойдутся два представителя УПЛ, которые вполне могут претендовать на титул "открытие сезона". "Металлист 1925" проводит свою первую кампанию в элите, однако уже запомнился интересным стилем и серией побед в последний месяц. У "Александрии" сейчас небольшая просадка по результатам, однако коллектив Гуры все равно удивляет неплохой игрой, причем даже несмотря на потери некоторых ключевых игроков. Одним словом, будущий матч должен получиться достаточно интересным. И, что самое главное, непредсказуемым.

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"Металлист 1925" 19:30 "Александрия"

Кубок Украины, 1/8 финала

26 октября, Харьков, ОСК "Металлист"

Арбитр: Д.Бондаренко

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Металлист 1925":

Пять матчей. Ровно столько коллектив Кривенцова не уходит с поля без побед, обыграв за это время середняков и аутсайдеров УПЛ, а также пройдя в кубке второлиговый "Эпицентр". Но не это главное. Побеждать может любой. Главное, что "Металлист 1925" в каждом матче старается играть в свой футбол, и это у них получается. Пускай и с переменным успехом. Есть контроль мяча, есть игра в пас, есть быстрые переходы из обороны в атаку и наоборот. Видна тренерская рука и тренерская мысль.

Учитывая немалое количество травмированных игроков, а также не самую длинную скамейку запасных, с большой долей вероятности Валерий Кривенцов прибегнет к ротации состава. Ожидаем появления с первых минут новичка Кверквелию, юного кипера Коваленко, опорника Кравченко и форварда Зубкова. Возможны и другие перестановки.

Ориентировочный состав: Коваленко - Ермаков, Кверквелия, Ченбай, Западня - Кравченко - Задерака, Голодюк, Крыськив, Ременюк - Зубков

"Александрия":

"Горожане" слегка забуксовали. Юрий Гура круто начал в команде, достойно приняв команду у легендарного для "Александрии" Владимира Шарана, однако последние результаты вызывают небольшие опасения. Да, поражения "Ворскле" попадает под категорию "достойные", но ничьи с "Вересом" и "Десной" были куда более тревожными. В первом случае были проблемы в атаке, во втором - странная игра в обороне. С этим нужно разбираться.

Кадровых проблем у Гуры в разы больше, нежели у Кривенцова. Ковалец и Гринь выбыли на долгий срок, Одарюк также недоступен, а о состоянии Стецкова, которого в последнем матче уносили с поля, ничего не известно. Но пропустит он немало. Однако под рукой у Гуры все равно должно хватать опытных игроков, которых можно выставить на ближайший матч. Помимо этого, мы также не исключаем ротации состава.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Дубра, Мельник, Мустафаев - Копина, Калюжный - Кожушко, Дрышлюк, Третьяков - Устименко

Путь в кубке Украины

Оба будущих соперника в данном розыгрыше кубка провели по одному матчу. В рамках 1/16 финала "Александрия" на выезде одолела "Таврию" (3:1), а "Металлист 1925" - "Эпицентр" (1:0).

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Статистика команд

"Металлист 1925":

"Александрия":

Очные встречи

"Металлист 1925" и "Александрия" никогда не пересекались в официальных матчах.

"Металлист 1925" - "Александрия": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Александрия" от UA-Football

Победа "Александрии" 1:0. Если судить только по последним матчам, то харьковский клуб, со своей серией побед, выглядит однозначным фаворитом. Но это все сухие цифры, на которые в спорте номер один полагаться нельзя. Кубковый турнир - это прежде всего об опыте, которого у "горожан" больше, нежели у будущего оппонента. К тому же, результаты последних матчей вряд ли нравятся Юрию Гуре, который попытается исправить положение кубковой викторией. А потому наша ставка - минимальная победа гостей и их проход в четвертьфинал.