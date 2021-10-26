Мариуполь - Динамо. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 27.10.2021

Команды из разных классовых категорий. С такими "Динамо" обычно легко и непринужденно разбирается в чемпионате. Но в том и соль, что это матч кубкового турнира. Одна ошибка, один неправильный ход – и исправить что-либо возможности уже не будет.

Кубок Украины. 1/8 финала. 27.10.2021

Мариуполь. Стадион имени В. Бойко

Арбитр в поле – Андрей Коваленко

"Мариуполь" 17:00 "Динамо"

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"Мариуполь"

В чемпионате у азовцев ничего не клеится. Аутсайдеры чемпионата слабы, однако "Мариуполь" выглядит слабым на фоне самых слабых. Четыре очка в двенадцати поединках держат команду на последнем месте турнирной таблицы.

Хуже всего для азовцев, что для просветления одной победы не хватит. Чтобы убежать от зоны вылета/переходных матчей, нужно в течение относительно длительного отрезка добывать очки. Эксперты и журналисты громко кричат ​​о том, что с Остапом Маркевичем команда на такое не способна. Но руководство молодому специалисту доверяет.

Вопрос в том, насколько "Мариуполю" нужен Кубок Украины? Ресурсов и так мало, а распылять их еще и на турнир, в котором априори нет перспектив на что-то весомое, нерационально. С другой стороны, по ту сторону баррикад – "Динамо", а когда это дружеские "Шахтёру" клубы не ложились костями перед "Динамо"?

Трудно прогнозировать состав на кубковый матч. Отметим только, что дисквалифицированных в составе "Мариуполя" нет.

Ориентировочный состав: Кудрык – Меличенко, Удод, Мампасси, Стасюк – Чех, Очеретько, Мышнёв – Кащук, Топалов – Кулаков

"Динамо"

От "Динамо" высокие требования в каждом турнире. В чемпионате все складывается отлично, а вот Лига чемпионов демонстрирует все слабые стороны команды Луческу. Думаете, Кубок – это будет нечто среднее? Нет, на ранних стадиях не так. На ранних стадиях "Динамо" должно демонстрировать свой класс точно так же, как в УПЛ.

Единственное, что может повредить – это настрой. Но здесь уже должен вмешаться Мирча Луческу, отлично чувствующий эту команду. Лучший пример – последний матч с "Днепром-1", который удалось переломить в перерыве и после установок, сделанных тренером. От тренера зависит также тонус команды, которой нужно играть в графике с третьего дня на четвертый. Не исключено, что будет ротация.

Важно добавить, что команды сыграют при пустых трибунах. Поэтому фактор домашнего/гостевого поля не будет иметь никакого значения.

Ориентировочный состав: Бойко – Тымчик, Сирота, Шабанов, Караваев – Шапаренко, Шепелев, Леднев – Вербич, Витиньо – Шкурин

"Мариуполь" – "Динамо". Статистика личных встреч

История этого противостояния насыщена и богата. Здесь и победы 9:0 и 8:0, и острые высказывания после матчей, и сенсационные итоги. Сенсацией, в частности, закончился последний поединок между командами – ничья 0:0, что, впрочем, не мешало "Динамо" прийти к глобальной цели (чемпионству).

"Мариуполь" – "Динамо". Последние матчи команд

У "Мариуполя" только поражения в последних матчах УПЛ. Но общую картину чуть-чуть украшает кубковый успех в Луцке. Азовцам удалось пройти "Волынь", хотя победа далась только в серии пенальти. Примечательно, что этот матч станет первым кубковым домашним для "Мариуполя" с июня 2020-го года.

Четыре из последних пяти матчей с участием "Динамо" закончились минимум с одним "нулем" в графе "забитые". То есть максимум с односторонней результативностью. У "Динамо" хорошая статистика в УПЛ и плохая – в Лиге чемпионов. В Кубке в этом сезоне это будет первый матч.

"Мариуполь" – "Динамо". Турнирный путь

"Мариуполь" стартовал с 1/16-й, где прошел "Волынь" в серии пенальти после 0:0 в игровое время. Для "Динамо" это будет первый матч в турнире.

"Мариуполь" – "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Мариуполь" – "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Динамо" 3:0. 100500 раз "Динамо" уже доказывало, что способно выигрывать матчи против середняков/аутсайдеров УПЛ на классе. Непонятно, почему против "Мариуполя" в Кубке должно быть иначе. Единственное, в чем команда Маркевича может превзойти киевлян – мотивация. Но этого мало.