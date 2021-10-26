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Черноморец - Шахтер. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 27 октября 2021

Украина
(1 голосов)

Хозяева будут отбиваться, но стоит ли ожидать сенсации?

Черноморец - Шахтер. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 27 октября 2021

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Легкая рука жребия постаралась на славу. Да, в рамках 1/8 финала кубка Украины не так много громких пар, однако встречи "Мариуполя" и "Динамо", а также "Черноморца" и "Шахтера", учитывая количество выпускников академий двух грандов, должны вызывать интерес. Велика вероятность, что исход матчей будет достаточно предсказуем, однако фаворитам на легкую прогулку настраиваться не стоит.

Донецкий "Шахтер" отправляется в Одессу, где в перерывах между матчами УПЛ и ЛЧ, сыграет против местного "Черноморца". "Черноморца", имеющего конфликт с фанатами и не побеждающего с сентября. Но кубок Украины на то и кубок - здесь есть место чудесам.

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"Черноморец" 19:30 "Шахтер"

Кубок Украины, 1/8 финала
27 октября, Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр: А.Шандор
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Черноморец":

В этом сезоне команда Мороза одержала всего две победы - одну в УПЛ, одну в кубке. Символично, что в первом случае был обыгран "Мариуполь", который имеет свою связь с "горняками". Подобные результаты не позволяют "морякам" подняться из зоны вылета, однако можно говорить, что Одесса не выглядит обреченной. Да, в обороне творится сущий кошмар, но впереди футболисты играют достаточно интересно и забивают практически в каждом матче. Вот такой позитив.

В последнем матче против "Шахтера", который прошел в августе, Юрий Мороз сыграл в пять защитников. Это был одноразовый эксперимент, который до удаления Белошевского достаточно неплохо работал. А потому, делаем ставку, что наставник вновь вернется к этой схеме - Михайленко опустится в тройку центрбеков, Цитаишвили и Авагимян будут отвечать за скорость в полуфлангах, а Ванат выйдет в качестве наконечника. Ну и сделаем прогноз, что в центре поля будет сделана ставка на опыт. Ждем появления Сергея Кравченко.

Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Михайленко, Кадири, Дубко, Вантух - Цитаишвили, Смирный, Кравченко, Авагимян - Ванат

"Шахтер":

Последняя неделя в исполнении "горняков" получилась неоднозначной. Вначале был разгром от "Реала" на глазах родных болельщиков, а после - победа над "Ворсклой" с уверенным счетом 2:0. Но нельзя сказать, что битву в Полтаве солдаты де Дзерби провели идеально - до перерыва было непросто, но правильные замены и численный перевес помог увезти важные три очка. Вероятно, это главное.

Нет сомнений, что в отличие от оппонента, Роберто де Дзерби прибегнет к ротации в кубковом матче. Ожидаем выход многих украинцев - Бондаря, Корниенко, Конопли, Бондаренко, Мудрика и Сикана. Лидеры провели немало тяжелых матчей, а потому им срочно нужен отдых.

Ориентировочный состав: Пятов - Конопля, Бондарь, Витао, Корниенко - Бондаренко, Антонио - Тете, Мудрик, Соломон - Сикан

Цифры и факты

  • 132 матча - ровно столько между собой провели "Черноморец" и "Шахтер". Преимущество на стороне "горняков", которые успели добыть 68 побед. 32 раза лучшими были одесситы, в остальных 25 случаях была зафиксирована ничья. Общий счет голов - 103:194
  • В рамках кубка стороны провели семь игр. Шесть раз в следующую стадию проходил "Шахтер", в одном случае - "моряки". Отметим, что "горняки" обыгрывают "Черноморец" в пяти последних кубковых матчах
  • "Моряки" не могут забить в ворота "Шахтера" в шести последних матчах
  • На счету "оранжево-черных" 13 побед в кубке Украины. "Черноморец" брал трофей дважды
  • Одесситы еще ни разу в этом сезоне не уходили с поля без пропущенного гола
  • Лучший бомбардир в составе двух команд - Лассина Траоре. До травмы во всех турнирах форвард забил девять голов. В составе одесситов трижды отличились Бугай и Авагимян

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Путь в кубке Украины

"Шахтер" в 31-й раз стартует в розыгрышах кубка Украины. Одесситы, тем временем, уже успели провести один матч, пройдя в рамках 1/16 финала "Прикарпатье". Счет - 4:1 в пользу "моряков"

Статистика команд

"Черноморец":

Черноморец - Шахтер. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 27 октября 2021 - изображение 1

"Шахтер":

Черноморец - Шахтер. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 27 октября 2021 - изображение 2

Очные встречи

Черноморец - Шахтер. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 27 октября 2021 - изображение 3

"Черноморец" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Черноморец" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 3:1. В начале анонса мы подогревали интерес к данному противостоянию, однако в конце, как хороший комик, просто убили интригу. Команда де Дзерби подходит к матчу в статусе очевидного фаворита, а их вылет будет расцениваться как серьезная неудача итальянского алленаторе. Нет сомнений, что Юрий Мороз достаточно тщательно подготовится к будущей встрече, игроки будут предельно мотивированны, но класс соперника даст результат. Учитывая провалы "моряков" в обороне, поставим на победу гостей с разницей в два гола.

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
26.10.2021 в 20:45
Удачи ЧО
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