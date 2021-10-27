Верес - Ворскла. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины 27.10.2021

"Верес" (Ровно) - "Ворскла" (Полтава)

Vbet Кубок Украины. 1/8 финала

27 октября. Луцк. Стадион: "Авангард". Начало в 14:00

Главный арбитр - Виталий Романов

Ассистенты: Максим Чос и Евгений Гашков

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"Верес": кадровые ноовости

Не сыграют: Гечев (дисквалификация), Клёц, Данилюк (оба - колено)

Прогнозирование составов на Кубок - это всегда рулетка. Кто-то из тренеров не видит необходимости в этом соревновании, а кто-то считает второй по статусу турнир страны почти официальным контрольным матчем, поэтому даёт возможность поиграть резервистам и молодёжки. У "Вереса" очень короткая обойма, а уже в субботу играть в чемпионате страны. Поэтому, думаю, какие-то коррективы Юрий Вирт в возрастную основу всё же внесёт. Например, пора бы уже дать шанс дебютировать за "красно-чёрных" Кичаку, которого летом подписали из "Олимпика", где он был чуть ли не звездой, а сейчас в Ровно/Луцке голкипер уже три месяца безвылазно сидит в запасе.

Ориентировочный состав "Вереса" (слева - направо): Кичак - Немчанинов, Гук, Махнев, Солдат - Полюлях, Петько - Тимофеенко, Панасенко, С.Шестаков - Гегедош.

"Ворскла": кадровые новости

Не сыграют: Чеснаков, Кравчук, Бондаренко, Пуцлин, Вакула (все - коронавирус)

Полтавчане продолжают вести скрытый образ жизни и не раскрывают, когда вернутся из самоизоляции игроки, которые заболели коронавирусом. Юрий Максимов в принципе доверяет только одной группе футболистов, а из-за ковида даже не добирает полную заявку на матчи. Думается, гости пойдут на радикальные изменения в старте в связи со сложившейся кадровой ситуацией: таким образом можно будет дать основе небольшой отдых накануне последнего рывка в чемпионате до зимней паузы. Возможно, снова свой шанс получит Кушниренко, также внезапно на прошлых выходных понравилась игра Пешича. Тилль должен будет сыграть, ведь на выходных из-за дисквалификации он на поле не выйдет.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ткаченко - Якубу, Павлюк, Кушниренко, Пердута - Пешич, Коджови, Челядин, О.Тилль - Степанюк, Рангел.

Статистика команд

В текущем чемпионате Украины "Верес" идёт пятым по количеству пропущенных мячей. Оборона у Юрия Вирта действительно одно из сильнейших звеньев. Про атаку мы такого сказать не можем, но там и задачи другие у команды: по-максимуму реализовывать из минимума моментов. Из пяти последних встреч "народный клуб" только в одной не смог отыграть на ноль: "Шахтёр" забил четыре. "Оболонь" в прошлом раунде Кубка, а также "Александрия", "Черноморец" и "Мариуполь" в УПЛ пробить Богдана Когута не смогли.

Поражение "Шахтёру" прервало серию полтавчан из четырёх побед кряду в чемпионате страны. Там команда Юрия Максимова сыграла не оптимальным составом, но всё равно бой смогла дать. В целом, в последнее время полтавчане набрали неплохой ход и, главное, смогли наладить игру в обороне, мало пропуская: за пять последних встреч за спиной Дмитрия Ризныка побывало всего три мяча.

Личные встречи

Шесть из восьми очных игр прошли уже в нынешнем столетии. "Верес" только однажды обыгрывал полтавчан. Что интересно, практически половина всех встреч между оппонентами завершалась вничью. Этот результат стал популярным с 2018-го: три кряду поединка не могут выявить победителя. Крайняя игра состоялась уже в нынешнем сезоне - в августе также на стадионе "Авангард" полтавчане первыми забили усилиями Тилля, но едва унесли ноги из Луцка: Солдат счёт сравнял, а Сергийчук после этого ещё и пенальти не реализовал.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Верес" - "Ворскла"

Юрий Максимов в своё время уже выставлял полностью резерв на матч Кубка Украины, но также он выводил команду в финал турнира. Всё же считаю, что полтавчанам на данном этапе своей истории этот турнир не нужен: сейчас у "Ворсклы" идёт активная борьба за бронзу в чемпионате, и сбиться с ритма из-за Кубка будет очень неприятно. Поэтому оставлю даже "Вересу" шансы на проход в следующий раунд. Для обеих команд четвертьфинал станет бонусом и границей, когда к этому турниру можно будет относиться намного серьёзнее. Но ставить в этой паре я предлагаю не на чей-то проход, а на голы. Две команды, которые в последнее время показывают очень надёжную игру сзади должны и в очной дуэли забить не много.

Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.8