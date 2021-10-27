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Рух - Заря. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 28 октября 2021
Вторая встреча команд в сезоне
Фото: ФК Заря
В матче 1/8 финала кубка Украины между собой встретятся команды с одной общей проблемой. Имя ей - кадровая недостаточность. Львовский "Рух" недавно пережил вспышку коронавируса, из-за которой один матч был перенесен, а второй, против "Миная", они провели с наполовину резервным составом. "Заря" наоборот, играет с максимально боевым набором игроков из тех, кто остался под рукой тренера. Травмы и другие проблемы не оставляют Скрипнику места для маневра, а потому в трех последних играх он выпускал практически идентичный состав. Но в кубке все будет иначе. Будет ротация. И будут далеко не идеальные составы у обеих сторон.
"Рух" 17:00 "Заря"
Кубок Украины, 1/8 финала
28 октября, Львов, стадион "СКИФ"
Арбитр: В.Новохатний
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Рух":
В октябре львовяне успели провести всего два матча - против "Мариуполя" и "Миная", добыв за это время сразу четыре очка. После международной паузы "Рух" догнал COVID, из-за которого их перерыв затянулся. Правда, кадровый дефицит игроков не помешал команде Кучука дважды отыграться против "Миная" в матче прошедшего воскресенья. Так что, тот результат назовем положительным.
Четыре футболиста львовян находятся на самоизоляции, а Панькив, успевший вернуться к тренировкам, сразу получил травму. Отсюда делаем вывод - наставник "Руха", даже не имея огромного желания, не сможет выпустить полностью боевой состав. Наша ставка - в основу вернутся Кондраков и Гагун, также не исключаем, что свой шанс с первых минут получит Кузык. В остальном больших изменений ждать не стоит.
Ориентировочный состав: Бандура - Гагун, Стаменкович, Мартынюк, Мысык - Карасюк - Альваренга, Кузык, Таллес, Климчук - Кондраков
"Заря":
Виктор Скрипник и его футболисты продолжают чередовать успехи с провалами. Еще после недавнего фиаско 1:6 с "Шахтером", начало казаться, что наставника луганчан спасти не удастся, однако две последующие победы над "ЦСКА" София и "Колосом" скрасили общее впечатление. Глядя на игру "Зари" нельзя сказать, что команда окончательно выздоровела после неудачного старта сезона, но результат добывается, а это главное. По крайней мере, в нынешних условиях.
Наступний матч:— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 26, 2021
VBET Кубок України 2021/22. 1/8 фіналу
«Рух» «Зоря»
28 жовтня
17:00#football #fczorya #zorya #zoryaluhansk #фкзоря #зорялуганськ #фкзаря #зарялуганск pic.twitter.com/FpHmlRtVWX
Учитывая, что в трех прошедших поединках Виктор Анатольевич практически не вносил никаких изменений, кубковый матч - самое то для ротации. Прогнозируем, что она будет немалой. Точно известно, что не сыграют Вернидуб, Шевченко, Назарина и Кочергин, также под вопросом Кабаев и Громов. Остальные в строю.
Ориентировочный состав: Мацапура - Нагнойный, Руфати, Имереков, Рейс - Цвек, Алибеков - Кристиан, Булеца, Лунев - Шахаб
Цифры и факты
- "Рух" и "Заря" провели три матча в своей истории. Все - в рамках УПЛ. Две победы были за командой Скрипника, а встреча этого сезона завершилась вничью. Общий счет голов - 1:7
- Львовский клуб впервые в своей истории добрался до стадии 1/8 финала. Для этого, что символично, им пришлось преодолеть всего одну стадию
- Наивысшее достижение луганчан в рамках кубка - финал турнира. Туда они добирались дважды - в 2016-м и 2021-м годах
- Орест Кузык - главный кубковый боец "Руха". За разные клубы в этом турнире он отыграл восемь поединков
- Лучшие бомбардиры на две команды представляют "Зарю" - Аллахяр и Кочергин в этом сезоне отметились по пять раз. В составе "Руха" три гола успели забить Климчук, Борячук и Кондраков. Последний все точные удары нанес в рамках кубка
Путь в кубке Украины
Луганская "Заря" - новичок турнира, если говорить об этом сезоне. Прошлые стадии коллектив Скрипника пропускал, заранее попав в 1/8 финала. "Рух" успел пройти одного соперника, разгромив "Николаев" со счетом 3:0
Статистика команд
"Рух":
"Заря":
Очные встречи
"Рух" - "Заря": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Рух" - "Заря" от UA-Football
Победа "Зари" 1:0. В этом сезоне команды уже успели провести один матч, сыграв вничью 1:1. Тогда львовянам немного повезло, однако их состав был практически боевым, как и у их соперника. На этот раз все будет иначе. Как вы поняли, в силу разных причин, мы ждем ротации от двух коучей, а потому особой феерии в четверг не будет. Учитывая моральный подъем "Зари" после двух побед кряду, ставим, что именно коллектив Скрипника сделает шаг в четвертьфинал, оставив позади львовский коллектив. Это кубок, и более опытные команды здесь побеждают чаще. А этот фактор будет на стороне луганчан.
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