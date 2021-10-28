Металлист - Колос. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 28.10.2021

Вокруг "Металлиста" сейчас очень много шумихи. Понятно, что команда дает хороший результат в чемпионате Первой лиги, но еще большего эффекта достигают речи руководства клуба. На словах Ярославского и Красникова уже бросают вызов "Динамо" и "Шахтеру", хотя настоящей силы возрожденного "Металлиста" мы еще не видели. Победы в Первой лиге – это хорошо, но это еще не гарантия успеха в элите. Так что матчи Кубка Украины в этом контексте особенно ценны.

Они показывают, на что способен новый "Металлист" прямо сейчас. В 1/16-й под горячую руку харьковчан попала "Десна". Матч остался за командой Кучера, а показанный футбол оставил после себя хорошее впечатление. На очереди еще одно испытания не просто участником УПЛ, а участником еврокубков. Правда, кризисным.

Кубок Украины. 1/8 финала. 28.10.2021

Харьков. ОСК "Металлист"

Арбитр в поле – Геннадий Серпутько

"Металлист" 19:30 "Колос"

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"Металлист"

В первой лиге "Металлист" не знает конкуренции, но это даже немного вредит. После почти идеальной первой декады чемпионата, Харьков немного расслабился и допустил поражение на поле аутсайдера "Агробизнеса". На турнирных перспективах это никак не отразилось, но могло поколебать уверенность харьковчан. С другой стороны, могло оказать и иной эффект – опустить команду с небес на землю.

У "Металлиста" молодая команда, но руководство очень опытное. Оно понимает, что в таком турнире ошибки являются непозволительной роскошью. Харьковчанам где-то может не хватать чувства конкурентного духа в Первой лиге, так что Кубок следует ценить именно как возможность удовлетворить свои спортивные аппетиты здесь и сейчас. Кроме того, это путь к признанию. Ранее "Металлист" был в финале Кубка в далеком 1992-м году. Последний полуфинал датирован сезоном 2008/09. А здесь на горизонте уже четвертьфинал. Это может стать первым заметным успехом харьковчан в их новейшей истории.

Беречь силы смысла нет. Поэтому ждем в основе всех сильнейших, по мнению тренера Кучера, игроков.

Ориентировочный состав: Рыбка – Шопин, Порох, Федоров, Горбунов – Ралюченко, Демченко – Танчик, Риаскос, Балули – Пейшоту

"Колос"

У "Колоса" плохо обстоят дела в чемпионате, хотя над зоной вылета и переходных матчей есть какой-то запас. Тратить силы на Кубок может и не целесообразно, но еще более неразумно отдавать победу представителю Первой лиги без боя.

"Колос" приучил болельщиков к тому, что с этой командой считаются. Поэтому можно ожидать желания ковалевцев реабилитироваться за последние неудачи в УПЛ. Команде нужен заряд позитива, который мог бы поступить от победы над соперником с громким брендом.

Смущает, правда, функциональное состояние ковалевской команды. В последнем поединке против "Зари" за целый матч не было создано ни одного осмысленного голевого момента. С такой игрой в Харькове будет очень сложно надеяться на прорыв.

Ориентировочный состав: Фесюн – Павловец, Новак, Черноморец – Ильин, Задоя, Богданов, Ром – Чурко, Костышин – Ситчинава

"Металлист" – "Колос". Статистика личных встреч

Раньше команды не пересекались. Это будет их первая очная встреча на профессиональном уровне.

"Металлист" – "Колос". Последние матчи команд

В последних пяти матчах Первой лиги у "Металлиста" сразу две осечки – это аномальная картина, если учитывать, как уверенно харьковчане начали сезон. С другой стороны, ничья с "Горняк-Спортом" и поражение от "Агробизнеса" должны немного приземлить команду Кучера, напомнив ей, что не всегда все решают деньги. Богатые иногда тоже плачут.

"Колос" одолел "Ингулец" и "Черноморец" – и это единственное, чем можно гордиться за последнее время. Сухие поражения от "Ворсклы", "Днепра-1" и "Зари" подтверждают для ковалевцев печальную реальность - они сейчас не способны конкурировать с командами из верхней части турнирной таблицы УПЛ. Но способны ли конкурировать с грозой Первой лиги?

"Металлист" – "Колос". Турнирный путь команд

Для "Колоса" это будет первый матч в Кубке Украины 2021/22, поскольку ковалевцы получили поздний старт как украинский полпред в еврокубках. "Металлист" в текущем Кубке прошел уже три раунда. Понятно, что матчи с "Ярудом" и "Скоруком" были непоказательными, а вот "Десна" – это большая добыча в коллекции трофеев.

Кубок Украины. 1/64 финала

"Яруд" (Вторая лига) – "Металлист" 1:3

Кубок Украины. 1/32-го финала

"Скорук" (Вторая лига) – "Металлист" 0:3

Кубок Украины. 1/16-я финала

"Металлист" – "Десна" (УПЛ) 2:1

"Металлист" – "Колос". Ставка и коэффициенты

"Металлист" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Металлиста" 2:0. Агрессивный стиль игры "Металлиста" был бы удобен для "Колоса" в его лучших образцах. Когда-то команда Руслана Костышина умела хорошо противостоять тем, кто производит игру первым номером. Сейчас же все немного по-другому. У "Колоса" одна из худших защит чемпионата (семнадцать пропущенных) и абсолютно самая худшая атака (семь забитых). Даже аутсайдеры отличаются чаще. Не прослеживается также крепкий характер, настрой на этот матч лучшим должно быть у "Металлиста" (жажда к победам плюс поддержка болельщиков). Следовательно, не видно ни одного аргумента в пользу участника УПЛ. Можно делать ставку на сухую победу харьковчан.