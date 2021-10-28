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Альянс - Львов. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины 28.10.2021

Украина
Обновлено
(1 голосов)

Один из двух представителей Первой лиги на этой стадии турнира принимает команду из УПЛ

Альянс - Львов. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины 28.10.2021

Фото: ФК Альянс / Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Альянс" (Липовая Долина) - ФК "Львов"

Vbet Кубок Украины. 1/8 финала
28 октября. Сумы. Стадион: "Юбилейный". Начало в 14:00

Главный арбитр - Александр Дердо
Ассистенты: Пётр Котубей и Юрий Синишин

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"Альянс": кадровые новости

Не сыграют: -

Юрий Ярошенко от матча к матчу проводит очень большую ротацию состава. То ли хвастается, что ему есть, из кого выбирать, то ли таким образом подводил команду к кубку Украины. Практически на каждую позицию у "Альянса" есть по несколько игроков. Незаменимыми в последние недели считаются крайние защитники Рогозинский и Писный, крайние хавы Шарай и Агапов, а также форвард Шмигельский. Даже на позиции голкипера сегодня не исключаем ротации.

Ориентировочный состав "Альянса" (слева - направо): Важинский - Рогозинский, Неплях, Пикуль, Писный - Лебеденко - Шарай, Поднебенный, Ярошенко, Агапов - Шмигельский.

"Львов": кадровые новости

Не сыграют: Махмутович (под вопросом)

Когда проходили игры 1/16 финала Кубка, Олег Дулуб уже возглавлял "Львов" и выставил на поединок против "Горняка-Спорта" практически основной состав. Думается, сейчас белорус в бой также бросит плюс-минус тех футболистов, на которых он делает ставку в чемпионате, с небольшими вкраплениями резервистов. Здесь, правда, еще стоит напомнить, что оптимальный состав гости не выставят в принципе, потому что ряд игроков отсутствует по разным причинам. Поэтому линия защиты в последних играх львовян была абсолютно экспериментальной.

Ориентировочный состав "Львова" (слева - направо): Ильющенков - Якимец, Лека, Брикнер, Зозуля - Эрнест, Политыло, Чирьяк, Довгий, Грисьо - Ныч.

Статистика команд

"Альянс" идёт в группе лидеров украинской Первой лиге. Но когда появился шанс запрыгнуть на второе место, которое даёт право напрямую выйти в УПЛ, липоводолинцы стали жёстко хандрить и дважды кряду проиграли. И ладно фиаско "Прикарпатью" - франковцы в таблице недалеко отстали от лидеров. А вот поражение главному аутсайдеру лиги, "Ужгороду", стало одной из главных сенсаций 14-го тура пердива. Как итог, команда Юрия Ярошенко подходит к Кубку с неприятной серией из одной победы в трёх последних матчах.

"Львов" обходится без побед в трёх играх подряд. Правда, график у львовян действительно был непростым: "Динамо" и "Днепру-1" ожидаемо команда проиграла, а с "Черноморцем" в Одессе расписала ничью, уйдя во втором тайме от поражения. Что интересно, в гостях парни Олега Дулуба наоборот показывают приемлемые результаты, не проигрывая уже в трёх встречах. Но это также связано с календарём, ведь соперники были не из группы лидеров УПЛ: перволиговый "Горняк-Спорт" в прошлом раунде Кубка, плюс такие же, как и сам "Львов", аутсайдеры Премьер-лиги "Минай" и "Черноморец".

Личные встречи

Ранее соперники ни разу не пересекались в официальных матчах.

Ставки и коэффициенты на матч

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3.45
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2.93
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Прогноз на матч "Альянс" - "Львов"

Пожалуй, самый тяжёлый матч для прогноза среди всех игр 1/8 финала. "Альянсу", пожалуй, Кубок нужен чуть больше, чтобы засветиться и показать себя. Может показаться, что "Львову" этот турнир сейчас как пятое колесо. Но достаточно вспомнить, что на прошлой стадии против более скромного соперника Олег Дулуб выставил основу, поэтому тяжело предположить, почему он должен сейчас изменить свой вектор, доверившись футболистам без игровой практики. Матч обещает получиться очень интригующим, и угадать победителя в нём непросто. Но я всё же сделаю ставку на ту команду, которая выступает классом повыше.

Ставка: проход "Львова" за 2.0

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: ФК Львов Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (2)
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Сумчанин (Сумы)
28.10.2021 в 11:25
Не будет зрителей. Большой минус в поддержке Альянсу. Но должны всеравно выигрывать. Ведь под кубок Ярошенко приберег несколько основных игроков дав им отдохнуть.
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мы за динамо (киев)
28.10.2021 в 10:57
а я затоплю за альянс. хоча зараз вони на спаді.
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