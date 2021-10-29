Шахтер - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 октября 2021

Кубковый мид-уик остался позади. Понаблюдав и обсудив стадию 1/8 финала, мы можем возвращаться к главному украинскому турниру - УПЛ. Одним из главных матчей выходных станет встреча в Киеве, где донецкий "Шахтер" примет "Десну". Еще год назад это был бы безальтернативно центральный матч тура, однако в этом сезоне "северян" немного лихорадит. Пока что команда Рябоконя не идет в еврокубковой зоне, а последняя победа состоялась еще полтора месяца назад. Но в субботу все это должно будет отойти на второй план. На грандов у каждой команды всегда настрой особый, а потому "Десна" точно даст бой "Шахтеру", которому уже совсем скоро возвращаться в Лигу Чемпионов.

"Шахтер" 17:00 "Десна"

Favbet-лига. 13-й тур

30 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: Д.Шурман

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Непростой календарь "горняков", который умещает два матча в неделю, продолжается. После победы над "Ворсклой" в прошедшую субботу, команда де Дзерби отправилась в Одессу, где обыграла "Черноморец". Общий счет двух последних встреч - 5:0. С одной стороны, цифры очень достойные, однако по игре остались вопросы. К примеру, "Шахтер" в обоих случаях забивал только после перерыва, и во многом благодаря футболистам, которые вышли на замену. Первые таймы в Одессе и Полтаве были не такие идеальные.

Состав, вышедший с первых минут в Одессе, состоял почти полностью из резервистов и молодых бойцов. В субботу мы ждем боевой набор отдохнувших футболистов. Не сыграет Педриньо, под вопросом Матвиенко и Степаненко, которых, с большой долей вероятности, алленаторе побережет на "Реал". Придется ставить украинцев на другие позиции, дабы влезть в лимит.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили - Майкон, Антонио - Тете, Марлос, Мудрик - Фернандо

"Десна":

Пока "горняки" проводили на неделе кубковый матч, коллектив Рябоконя вел целенаправленную подготовку к 13-му туру. Исправлять Александру Дмитриевичу нужно многое. В последних четырех матчах УПЛ его команда не отличалась стабильностью. Где-то "Десну" подводила оборона, где-то - нереализация в атаке, где-то - глупые ошибки в центре поля. Весь букет вылился в серию из четырех кряду матчей без побед и девятое место в таблице. Да, положение пока еще не катастрофическое, но если не начать работу над ошибками, все может закончиться плохо.

Главный вопрос перед началом 13-го тура - будет ли готов Андрей Тотовицкий? Лидер "северян" был недоступен в двух матчах из-за COVID, а потому мы не можем быть до конца уверенны в том, что против "горняков" он выйдет в старте. Также не сыграет Сергей Болбат, контракт которого принадлежит "Шахтеру". В остальном - все в строю.

Ориентировочный состав: Литовка - Сафронов, Ковтун, Селин, Картушов - Домбровский, Арвеладзе - Калитвинцев, Завийский, Юрченко - Безбородько

Цифры и факты

История встреч "Шахтера" и "Десны" насчитывает десять матчей. В девяти случаях побеждали "горняки", а однажды была зафиксирована ничья. Общая статистика голов - 25:8

"Северяне" четырежды в УПЛ проигрывали со счетом 0:4. Однажды обидчиком команды стал именно "Шахтер"

"Горняки" проведут свой 900-й матч в рамках украинского первенства

Команда де Дзерби не проигрывает в УПЛ в последних девяти играх - семь побед и две ничьих

"Десна" может добыть 20-ю викторию в украинском чемпионате на полях соперника

У Андрея Пятова будет шанс провести 300-й матч в УПЛ

Денис Безбородько и Владислав Калитвинцев могут забить свой 20-й гол в украинском чемпионате, Манор Соломон - 15-й

Лассина Траоре и Денис Безбородько забили в нынешнем первенстве по шесть голов. Это лучший показатель на две команды. Нападающий "Шахтера", напомним, уже не сыграет в нынешней кампании из-за травмы

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 12 9 2 1 31-6 +25 29 0 9 Десна 12 5 3 4 14-17 -3 18 0

Статистика команд

"Шахтер":

"Десна":

Очные встречи

"Шахтер" - "Десна": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Десна" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. В последнее время "горняки" смотрятся немного нестабильно, но это не мешает им штамповать победы в украинском чемпионате. Под рукой у де Дзерби хороший кадровый ресурс и возможность усилять свою команду по ходу любого матча. "Десна" пока далека от идеала, а потому соперничать с вице-чемпионом им будет очень сложно. Вся проблема в их обороне, которая допускает немало опасности у своих владений. А "Шахтер" за такое умеет наказывать.

Главная задача де Дзерби - не допустить недооценку соперника. Уже в среду "оранжево-черным" играть против "Реала", но футболистам важно понимать, что матч с "Десной" не менее важен. И если мотивация у хозяев будет в пределах допустимой нормы, то они должны брать три очка.