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Шахтер - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 октября 2021
Разминка перед "Реалом" или серьезное испытание для "горняков"?
Фото: ФК Шахтер
Кубковый мид-уик остался позади. Понаблюдав и обсудив стадию 1/8 финала, мы можем возвращаться к главному украинскому турниру - УПЛ. Одним из главных матчей выходных станет встреча в Киеве, где донецкий "Шахтер" примет "Десну". Еще год назад это был бы безальтернативно центральный матч тура, однако в этом сезоне "северян" немного лихорадит. Пока что команда Рябоконя не идет в еврокубковой зоне, а последняя победа состоялась еще полтора месяца назад. Но в субботу все это должно будет отойти на второй план. На грандов у каждой команды всегда настрой особый, а потому "Десна" точно даст бой "Шахтеру", которому уже совсем скоро возвращаться в Лигу Чемпионов.
"Шахтер" 17:00 "Десна"
Favbet-лига. 13-й тур
30 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: Д.Шурман
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Шахтер":
Непростой календарь "горняков", который умещает два матча в неделю, продолжается. После победы над "Ворсклой" в прошедшую субботу, команда де Дзерби отправилась в Одессу, где обыграла "Черноморец". Общий счет двух последних встреч - 5:0. С одной стороны, цифры очень достойные, однако по игре остались вопросы. К примеру, "Шахтер" в обоих случаях забивал только после перерыва, и во многом благодаря футболистам, которые вышли на замену. Первые таймы в Одессе и Полтаве были не такие идеальные.
Матч с «Десной» в Киеве – следующий!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 28, 2021
⚽️ #ШахтерДесна
???? Премьер-лига, 13-й тур
???? 30 октября ⏰ 17:00
???? НСК «Олимпийский»
???? «Футбол 1»
???? Билеты: https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/sccO7tK8tM
Состав, вышедший с первых минут в Одессе, состоял почти полностью из резервистов и молодых бойцов. В субботу мы ждем боевой набор отдохнувших футболистов. Не сыграет Педриньо, под вопросом Матвиенко и Степаненко, которых, с большой долей вероятности, алленаторе побережет на "Реал". Придется ставить украинцев на другие позиции, дабы влезть в лимит.
Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили - Майкон, Антонио - Тете, Марлос, Мудрик - Фернандо
"Десна":
Пока "горняки" проводили на неделе кубковый матч, коллектив Рябоконя вел целенаправленную подготовку к 13-му туру. Исправлять Александру Дмитриевичу нужно многое. В последних четырех матчах УПЛ его команда не отличалась стабильностью. Где-то "Десну" подводила оборона, где-то - нереализация в атаке, где-то - глупые ошибки в центре поля. Весь букет вылился в серию из четырех кряду матчей без побед и девятое место в таблице. Да, положение пока еще не катастрофическое, но если не начать работу над ошибками, все может закончиться плохо.
Главный вопрос перед началом 13-го тура - будет ли готов Андрей Тотовицкий? Лидер "северян" был недоступен в двух матчах из-за COVID, а потому мы не можем быть до конца уверенны в том, что против "горняков" он выйдет в старте. Также не сыграет Сергей Болбат, контракт которого принадлежит "Шахтеру". В остальном - все в строю.
Ориентировочный состав: Литовка - Сафронов, Ковтун, Селин, Картушов - Домбровский, Арвеладзе - Калитвинцев, Завийский, Юрченко - Безбородько
Цифры и факты
- История встреч "Шахтера" и "Десны" насчитывает десять матчей. В девяти случаях побеждали "горняки", а однажды была зафиксирована ничья. Общая статистика голов - 25:8
- "Северяне" четырежды в УПЛ проигрывали со счетом 0:4. Однажды обидчиком команды стал именно "Шахтер"
- "Горняки" проведут свой 900-й матч в рамках украинского первенства
- Команда де Дзерби не проигрывает в УПЛ в последних девяти играх - семь побед и две ничьих
- "Десна" может добыть 20-ю викторию в украинском чемпионате на полях соперника
- У Андрея Пятова будет шанс провести 300-й матч в УПЛ
- Денис Безбородько и Владислав Калитвинцев могут забить свой 20-й гол в украинском чемпионате, Манор Соломон - 15-й
- Лассина Траоре и Денис Безбородько забили в нынешнем первенстве по шесть голов. Это лучший показатель на две команды. Нападающий "Шахтера", напомним, уже не сыграет в нынешней кампании из-за травмы
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|2
|Шахтер
|12
|9
|2
|1
|31-6
|+25
|29
|0
|9
|Десна
|12
|5
|3
|4
|14-17
|-3
|18
|0
Статистика команд
"Шахтер":
"Десна":
Очные встречи
"Шахтер" - "Десна": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Шахтер" - "Десна" от UA-Football
Победа "Шахтера" 2:1. В последнее время "горняки" смотрятся немного нестабильно, но это не мешает им штамповать победы в украинском чемпионате. Под рукой у де Дзерби хороший кадровый ресурс и возможность усилять свою команду по ходу любого матча. "Десна" пока далека от идеала, а потому соперничать с вице-чемпионом им будет очень сложно. Вся проблема в их обороне, которая допускает немало опасности у своих владений. А "Шахтер" за такое умеет наказывать.
Главная задача де Дзерби - не допустить недооценку соперника. Уже в среду "оранжево-черным" играть против "Реала", но футболистам важно понимать, что матч с "Десной" не менее важен. И если мотивация у хозяев будет в пределах допустимой нормы, то они должны брать три очка.
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