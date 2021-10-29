Мариуполь - Динамо. Анонс и прогноз на матч УПЛ 30.10.2021

ФК "Мариуполь" - "Динамо" (Киев)

Vbet-лига. 13-й тур

30 октября. Мариуполь. Стадион им. В.Бойко. Начало в 14:00

Главный арбитр - Виталий Романов

Ассистенты: Ярослав Трехлёб и Игорь Рыбченко

Арбитр ВАР - Андрей Коваленко

Ассистент ВАР - Александр Жуков

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"Мариуполь": кадровые новости

Не сыграют: Чоботенко (лодыжка)

Остап Маркевич, как и его коллега, обновит стартовый состав, вернув в него привычные имена. Турбаевский, Холод, возможно, Удод отправятся в запас, а Кудрик, Стасюк, Кулаков, возможно, Мампасси вернутся в основу. В целом, у приазовцев в последние недели состав более-менее стабилизировался. Особенно это касается атакующей группы. Осталось ещё наставнику подобрать правильные сочетания игроков в обороне и не исключено, что идеальный состав "Мариуполя" образца осени 2021 будет собран.

Ориентировочный состав "Мариуполя" (слева - направо): Кудрик - Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк - Мишнёв, Чех - Топалов, Очеретько, Кащук - Кулаков.

"Динамо": кадровые новости

Не сыграют: Кулач (сердце), Беседин, Попов (оба - колено), Миколенко, Супряга (оба - решение тренера)

Мирча Луческу решил поберечь перед "Барселоной" Миколенко и Супрягу, оставив одних из лидеров команды в столице Украины. На левый фланг обороны должен будет перейти Караваев или Кендзёра, ну, а в атаке снова сыграет блистательный Гармаш. Любопытно будет посмотреть на середину поля: будет ли какая-то альтернатива Сидорчуку и Шапаренко или же оба стержневых футболиста центральной оси выйдут с первых минут.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Караваев, Шабанов, Забарный, Кендзёра - Андриевский - де Пена, Буяльский, Шапаренко, Цыганков - Гармаш.

Статистика команд

После фиаско "Динамо" в кубке страны "Мариуполь" собрал стрит флеш красной масти, проиграв пять матчей подряд. Что интересно, за это время не было ни одного разгрома: два проигрыша в два мяча и ещё три - с минимальной разницей. Последние положительные эмоции приазовцев связаны с 1/16 финала Кубка Украины против "Волыни", когда удалось выиграть в серии пенальти. В чемпионате же не проигрышных матчей было столь мало, что их можно вспомнить оба, и это много вашего времени не займёт: ничья со "Львовом" (1:1) в первом туре и победа над "Колосом" (3:1) в седьмом.

Киев ещё не проиграл ни одного матча в текущем чемпионате страны. Единственный раз за время работы Мирчи Луческу "Динамо" оказывалось побеждённым в УПЛ осенью 2020-го, уступив "ковидным" составом "Шахтёру". После этого весь негатив исходил из других турниров. Так, пока что мало радости от выступлений в Лиге чемпионов. Кроме того, в сентябре с треском был проигран Суперкубок страны. Многие после этого начали говорить, что ставку на Суперкубок никто не делал, но ясно, что это попытка закрыть глаза на провал.

Турнирная таблица

В текущем туре уже не "Шахтёр" догоняет "Динамо", а киевляне смогут давить на своего главного соперника, оторвавшись от него на шесть баллов. Для этого нужна победа в Донецкой области в субботу, другие расклады оставят шансы "горнякам" достать своего извечного соперника. Приазовцам, увы, не от кого отрываться. За плохую игру очки не отнимают, поэтому если команда Остапа Маркевича хочеть сидеть на дне таблицы ещё увереннее, надо топить за других аутсайдеров, чтобы они активней набирали очки. Если же отбросить сарказм, то победа хозяевам поможет догнать в таблице "Черноморец" и "Львов". Ничья же точно оставит мариупольцев последними.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 12 10 2 0 31-3 +28 32 16 ФК Мариуполь 12 1 1 10 13-29 -16 4

Личные встречи

В среду "динамовцы" одержали 43-ю победу над приазовцами. "Мариуполь" за полсотни очных игр не покидал поле побеждённым только восемь раз и пока "динамовцы" штурмуют уже второй десяток забитых в очных встречах, "чайки" подбираются только к отметке в 30. За последние десять игр только дважды "Динамо" не удалось выиграть: в 2018-м (1:1) и весной нынешнего года (0:0). В обоих случаях, естественно, не мариупольцы показывали какой-то выдающийся футбол, а сами киевяне не настраивались на матчи. Возможно, надежда хозяев, что Киев и сейчас будет не в настроении забивать.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Динамо"

Возможно, победа в кубке охладит пыл чемпиона, он не сможет максимально настроиться на игру, однако вряд ли это спасёт приазовцев от ещё одного поражения. Команда Остапа Маркевича, похоже, уже просто доигрывает текущее полугодие в надежде на изменения после нового года. Правда, не ожидаю, что на этот раз Киев набросает сопернику полную торбу голов. Уже во вторник у "Динамо" Лига чемпионов, поэтому желательно затратить сейчас не много сил, чтобы ещё хотя бы что-то осталось на "Барсу".

Ставка: победа "Динамо" и тотал меньше 3.5 за 2.01

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша