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Колос - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31 октября 2021
Вопрос один - будут ли голы?
Фото: ФК Колос
Перед началом сезона от "Колоса" и "Львова" ждали куда большего, чем они смогли дать. Ковалевцы два года подряд завершали чемпионат в еврокубковой зоне, "львы" выдали неплохую серию с Анатолием Бессмертным, запрыгнув с последнего места в середину таблицы. Казалось, что дальше будет не хуже, а то и лучше, но это только казалось. В 13-м туре между собой сыграют 11-я и 14-я команды турнира. Обе стороны мало забивают, обе много сил отдали в кубке. Феерии ждать не стоит.
"Колос" 14:00 "Львов"
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31 октября, Колос, стадион "Ковалевка"
Арбитр: Д.Бондаренко
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Колос":
Мы много говорим о кризисе ковалевцев. Но как об этом можно не вспоминать, глядя на последние результаты "бело-черных"? Подопечные Кузнецова проиграли три последних матча, не забив при этом ни одного гола. Да, в соперниках были крепкие "Заря" и "Днепр-1", а также набирающий ход "Металлист", просто если раньше ковалевцы давали бой, то сейчас пролетают без особых шансов.
Сергей Кузнецов продолжает искать идеальное сочетание игроков на футбольном поле, а потому нет сомнений, что будет несколько изменений в составе. Предположим, что с первых минут начнут Задоя и Сакив, а Ситчинава заменит Лысенко на месте форварда. Пришла его очередь. Хорошая новость - вернулся основной кипер Волынец, который отыграл кубковый матч против "Металлиста".
Ориентировочный состав: Волынец - Ром, Павловец, Петров, Сакив - Задоя, Богданов - Ильин, Костышин, Ренан - Ситчинава
"Львов":
Как и ковалевцы, подопечные Дулуба на неделе провели тяжелый поединок в кубке. И точно так же против перволигового коллектива. Не решив свои вопросы с "Альянсом" за 120 минут игрового времени, команды определяли лучшего в серии пенальти. Более уверенно, если так можно говорить, били львовяне, выиграв в серии 3:2. Что интересно, "сине-золотые" провели очень неплохой матч в атаке, однако не смогли реализовать некоторые из моментов.
Дулуб верит в схему в три центральных защитника, а потому менять её смысла нет. Прогнозируем, что в воскресенье коуч сделает ставку на 3-4-3, выпустив впереди быстрых Эрнеста и Семенива, а в качестве наконечника - Ныча. Вернется в основу Чирьяк, а место дисквалифицированного Грисьо займет Бусько. Последний как раз забивал "Альянсу".
Ориентировочный состав: Ильющенков - Зозуля, Лека, Брикнер - Бусько, Чирьяк, Довгий, Якимец - Эрнест, Ныч, Семенив
Цифры и факты
- Четыре официальных матча и один товарищеский - вот и вся история противостояний "Колоса" и "Львова". Четыре победы на стороне первых, одна - за "львами". Ничьи? Их не было. Разница голов - 11:4
- "Колос" забивал в каждом своем матче против "сине-золотых"
- Коллектив Кузнецова проиграл три последних матчах с общим счетом 0:4. Более того, "Колос" не играет вничью в последних восьми матчах УПЛ - две победы, шесть поражений
- "Львов" может добыть свою 30-ю победу в УПЛ или пропустить 200-й гол. Для этого сопернику нужно нанести два точных удара
- У "Колоса" худшая атака чемпионата. За 11 матчей на их счету семь точных ударов. У "Львова", проведшего на один поединок больше, восемь голов
- Форвард Ренан начал сезон в составе "Львова", однако после перешел именно в "Колос"
- Владимир Лысенко забил два гола в нынешнем сезоне. Это лучший показатель на обе стороны
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|11
|Колос
|11
|3
|2
|6
|7-17
|-10
|11
|0
|14
|Львов
|12
|1
|4
|7
|8-20
|-12
|7
|0
Статистика команд
"Колос":
"Львов":
Очные встречи
"Колос" - "Львов": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Колос" - "Львов" от UA-Football
Ничья 0:0. Грустно. В воскресенье в очной встрече сойдутся худшие атаки первенства, которые до этого потратили немало сил в кубке. А потому, как мы уже говорили вначале анонса, на феерию рассчитывать не стоит. Ход матча предсказать легко. "Львов", будучи гостем и командой Дулуба, отдаст мяч и решит сыграть вторым номером, предложив "Колоса" взламывать их оборону. У ковалевцев с этим немало проблем, а потому моментов будет минимум. А голов, как нам кажется, не будет в принципе.
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