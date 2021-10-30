Колос - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 31 октября 2021

Перед началом сезона от "Колоса" и "Львова" ждали куда большего, чем они смогли дать. Ковалевцы два года подряд завершали чемпионат в еврокубковой зоне, "львы" выдали неплохую серию с Анатолием Бессмертным, запрыгнув с последнего места в середину таблицы. Казалось, что дальше будет не хуже, а то и лучше, но это только казалось. В 13-м туре между собой сыграют 11-я и 14-я команды турнира. Обе стороны мало забивают, обе много сил отдали в кубке. Феерии ждать не стоит.

"Колос" 14:00 "Львов"

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31 октября, Колос, стадион "Ковалевка"

Арбитр: Д.Бондаренко

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Колос":

Мы много говорим о кризисе ковалевцев. Но как об этом можно не вспоминать, глядя на последние результаты "бело-черных"? Подопечные Кузнецова проиграли три последних матча, не забив при этом ни одного гола. Да, в соперниках были крепкие "Заря" и "Днепр-1", а также набирающий ход "Металлист", просто если раньше ковалевцы давали бой, то сейчас пролетают без особых шансов.

Сергей Кузнецов продолжает искать идеальное сочетание игроков на футбольном поле, а потому нет сомнений, что будет несколько изменений в составе. Предположим, что с первых минут начнут Задоя и Сакив, а Ситчинава заменит Лысенко на месте форварда. Пришла его очередь. Хорошая новость - вернулся основной кипер Волынец, который отыграл кубковый матч против "Металлиста".

Ориентировочный состав: Волынец - Ром, Павловец, Петров, Сакив - Задоя, Богданов - Ильин, Костышин, Ренан - Ситчинава

"Львов":

Как и ковалевцы, подопечные Дулуба на неделе провели тяжелый поединок в кубке. И точно так же против перволигового коллектива. Не решив свои вопросы с "Альянсом" за 120 минут игрового времени, команды определяли лучшего в серии пенальти. Более уверенно, если так можно говорить, били львовяне, выиграв в серии 3:2. Что интересно, "сине-золотые" провели очень неплохой матч в атаке, однако не смогли реализовать некоторые из моментов.

Дулуб верит в схему в три центральных защитника, а потому менять её смысла нет. Прогнозируем, что в воскресенье коуч сделает ставку на 3-4-3, выпустив впереди быстрых Эрнеста и Семенива, а в качестве наконечника - Ныча. Вернется в основу Чирьяк, а место дисквалифицированного Грисьо займет Бусько. Последний как раз забивал "Альянсу".

Ориентировочный состав: Ильющенков - Зозуля, Лека, Брикнер - Бусько, Чирьяк, Довгий, Якимец - Эрнест, Ныч, Семенив

Цифры и факты

Четыре официальных матча и один товарищеский - вот и вся история противостояний "Колоса" и "Львова". Четыре победы на стороне первых, одна - за "львами". Ничьи? Их не было. Разница голов - 11:4

"Колос" забивал в каждом своем матче против "сине-золотых"

Коллектив Кузнецова проиграл три последних матчах с общим счетом 0:4. Более того, "Колос" не играет вничью в последних восьми матчах УПЛ - две победы, шесть поражений

"Львов" может добыть свою 30-ю победу в УПЛ или пропустить 200-й гол. Для этого сопернику нужно нанести два точных удара

У "Колоса" худшая атака чемпионата. За 11 матчей на их счету семь точных ударов. У "Львова", проведшего на один поединок больше, восемь голов

Форвард Ренан начал сезон в составе "Львова", однако после перешел именно в "Колос"

Владимир Лысенко забил два гола в нынешнем сезоне. Это лучший показатель на обе стороны

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 11 Колос 11 3 2 6 7-17 -10 11 0 14 Львов 12 1 4 7 8-20 -12 7 0

Статистика команд

"Колос":

"Львов":

Очные встречи

"Колос" - "Львов": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" - "Львов" от UA-Football

Ничья 0:0. Грустно. В воскресенье в очной встрече сойдутся худшие атаки первенства, которые до этого потратили немало сил в кубке. А потому, как мы уже говорили вначале анонса, на феерию рассчитывать не стоит. Ход матча предсказать легко. "Львов", будучи гостем и командой Дулуба, отдаст мяч и решит сыграть вторым номером, предложив "Колоса" взламывать их оборону. У ковалевцев с этим немало проблем, а потому моментов будет минимум. А голов, как нам кажется, не будет в принципе.