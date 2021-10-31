Днепр-1 - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 ноября 2021

"Днепр-1" так и не научился обыгрывать себе подобных и команды, которые стоят на ступень выше. Но с соперниками из середины таблицы и ниже проблем у команды Игоря Йовичевича не возникает. В этот понедельник днепряне на своем поле примут "Минай", который как раз попадает под категорию удобного оппонента. Однако закарпатцы перестали быть мальчиками для битья. По крайней мере, такой итог мы сделали после стартовых матчах при Игоре Леонове. Посмотрим, что смогут они продемонстрировать против одного из претендентов на бронзу.

"Днепр-1" 17:00 "Минай"

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1 ноября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Арбитр: А.Омельченко

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канала "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Днепр-1":

Пока большинство топов УПЛ играли в кубке, коллектив Йовичевича отдыхал и готовился к 13-му туру. Дело не в досрочном вылете, а в проблемах соперника. Второлиговый "ЛНЗ" переживает вспышку коронавируса, а потому встреча была перенесена на более поздний срок. Последним матчем днепрян была встреча с "Динамо", которую футболисты проиграли без особых шансов (0:2). После этого - тренировка и добровольная вакцинация.

В строй "Днепра-1" вернулись арендованные у "Динамо" Дубинчак и Кравченко, которые должны будут появиться на флангах в понедельник. Однако не обошлось без потерь. Даниил Игнатенко получил традиционную дисквалификацию, а потому против "Миная" не сыграет. Его могут заменить двое - ди Франко или Батагов. Ставим на украинца.

Ориентировочный состав: Кожукару - Кравченко, Сваток, Адамюк, Дубинчак - Батагов, Джурасек - Назаренко, Пихаленок, Гуцуляк - Довбик

"Минай":

Как и будущий оппонент, закарпатцы не играли посреди недели в кубке. Причина - вылет от "Альянса", который случился еще во время второго пришествия Василия Кобина. При Леонове "Минай" пока провел два матча, дважды сыграв вничью. Если после встречи с "Десной" упрекнуть команду было особо не в чем, то с "Рухом" были видны проблемы в обороне. Дважды закарпатцы вели в счете, и дважды упускали преимущество.

Между 12-м и 13-м туром в составе "Миная" случилось пополнение. Был подписан опытный Сергей Мякушко, которого, вполне возможно, мы увидим в старте. Помимо этого, не удивимся 1-2 изменениям в обороне, а также появлению Евгения Селезнева. Он хорошо знаком с Днепром.

Ориентировочный состав: Кучер - Гончар, Матич, Семенко, Синегуб - Месхи, Петрусенко - Ахмедзаде, Кулиев, Мякушко - Селезнев

Цифры и факты

"Днепр-1" и "Минай" дважды пересекались на футбольном поле. Оба раза - в прошлом сезоне, обменявшись домашними победами. Общий счет голов 5:3

В двух матчах днепряне четырежды били пенальти в ворота закарпатцев

Команда Йовичевича не играет вничью в УПЛ в 11-ти последних играх - семь побед и четыре поражения

"Минай" не побеждает в десяти последних играх - пять ничьих и пять поражений

Свой десятый гол в украинском первенстве может забить Марио Чуже

Лучший бомбардир в составе двух команд - Артем Довбик, который успел отличиться шесть раз. По два точных удара на счету Антона Байдала, Рустама Ахмедзаде и Олега Вишневского

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 5 Днепр-1 12 7 1 4 24-15 +9 23 0 14 Минай 11 1 5 5 8-14 -6 8 0

Статистика команд

"Днепр-1":

"Минай":

Очные встречи

"Днепр-1" - "Минай": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Днепр-1" - "Минай" от UA-Football

Победа "Днепра-1" 2:0. После прихода Леонова закарпатцы выдали два неплохих для себя матча. Это признают все. Однако стоит делать сноску, что играли они против кризисной "Десны" и разбитого COVID "Руха". В понедельник - испытание куда серьезнее. Против команды, которая не теряет очки с коллективами ниже середины таблицы. Ставим, что традиция продолжится. У Йовичевича хороший подбор игроков, которые должны будут сделать разницу в 13-м туре.