Ворскла - Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 01.11.2021

"Ворскла" (Полтава) - "Черноморец" (Одесса)

Vbet-лига. 13-й тур

1 ноября. Полтава. Стадион: "Ворскла". Начало в 19:30

Главный арбитр - Алексей Деревинский

Ассистенты: Денис Романов и Александр Беркут

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"Ворскла": кадровые новости

Не сыграют: Тилль (дисквалификация), Чеснаков, Кравчук, Бондаренко, Пуцлин (не в форме / под вопросом), Скляр (причина неизвестна / под вопросом)

Из положительных новостей для хозяев - квартет болевших ковидом футболистов вернулся в обойму и в теории сможет принять участие в этой игре. В теории, потому что неизвестны кондиции всех после болезни, а также насколько они успели набрать форму. Из неприятного - точно не сыграть Оливье Тилль, отбывающий дисквалификацию за две жёлтых в прошлом туре. Также неясна ситуация со Скляром, который кубковую игру пропустил, а в поединке против "Шахтёра" был заменён в начале второго тайма. В общем, середина поля у "Ворсклы" пока оказывается очень уязвимой.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Пердута, Тамм, Яворский, Якубу - Пешич, Пуцлин, Челядин, Кане - Рангел, Степанюк.

"Черноморец": кадровые новости

Не сыграют: Путря (дисквалификация), Мартыненко (травма), Кадири (под вопросом / травма)

Сегодня на поле не сможет выйти кэп команды Путря, у которого похмелье после перебора жёлтых. Его по позиции заменят Скорко или Долгов. Кадири после повреждения, полученного в игре с "Вересом", на поле также не выходил. Если ганец не восстановился, то пару центрбеков сейчас составят молодые украинцы Дубко и Биловар (что не так и плохо, учитывая, как играет Мохаммед). Не исключено, что в середине поля выйдет Бека, но всё же прогнозирую возвращение в старт "динамовца" Исаенко.

Ориентировочный состав "Черноморца" (слева - направо): Кучерук - Вантух, Дубко, Биловар, Скорко - Михайленко - Авагимян, Смирный, Исенко, Цитаишвили - Ванат.

Статистика команд

Полтавчане в последние полтора месяца набрали очень хороший ход, одержав пять побед в шести крайних встречах. Такой спурт позволил "Ворскле" захватить третью строчку, хоть "Заря" и "Днепр-1" также заглядываются на неё. В середине текущей недели команда Юрия Максимова добавила к успехам в чемпионате ещё и проход в четвертьфинал Кубка страны, переиграв в Луцке "Верес".

Как видите по картинке ниже, текущие результаты команды Юрия Мороза, скажем так, оставляют желать лучшего. В текущем сезоне побед было две: над "Прикарпатьем" в 1/16-й кубка страны и над "Мариуполем" в одном из первых туров чемпионата. Напомним, что одесситы пропускали во всех играх текущего чемпионата, а если сюда включить Кубок и чемпионат, то общая пропускная серия команды уже шестнадцать матчей.

Турнирная таблица

Победа над "Металлистом 1925" в воскресенье принесла "Заре" третью строчку в таблице. У "Ворсклы" два очка отставания от луганчан и два очка преимущества над "Днепром-1", который сегодня на два с половиной часа раньше начнёт свой поединок против другого аутсайдера УПЛ, "Миная", и в теории также может команду Максимова обойти. В общем, чтобы не терять позиции, хозяевам нужна побеждать.

"Черноморец" входит в три команд, которые в нынешнем сезоне побеждали только по одному разу. Ситуация внизу таблицы, как всегда, достаточно плотная. Поэтому даже один выигрыш может поправить турнирное положение. Из опасной зоны выбраться не получится, но обойти "Ингулец" и "Минай" в случае своей победы сегодня - вполне.

# Команда И В Н П М РМ О 4 Ворскла 12 7 3 2 21-10 +11 24 15 Черноморец 12 1 4 7 12-26 -14 7

Личные встречи

За 44 предыдущих игры оппоненты на двоих забили аж 89 голов. Даже без знаний высшей математики понятно, что в среднем в этой паре забивают по два гола за игру. Результаты 0:0 или 1:0 в 2010-х были нормой. С сезона-2012/13 и до лета 2016-го в одиннадцати подряд очных встречах команды играли "до гола" и не могли пробить так называемый нижний тотал, завершая встречи в один или максимум два мяча. В последующие годы статистика немного улучшилась по количеству голов.

"Черноморец" стал для "Ворсклы" очень удобным соперником. За десять последних матчей "моряки" только однажды не проиграли полтавчанам. Правда, что интересно, не проигрышным оказался как раз крайний очный поединок оппонентов в 2019-м.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Ворскла" - "Черноморец"

"Ворскла" умеет себе придумать проблемы там, где их нет, но такие вещи предвидеть практически невозможно. Полтавчане должны выигрывать эту игру, даже несмотря на потери в центре поля. Однако ставить на чистую победу многим может не понравиться из-за достаточно низкого коэффициента. Поэтому можно рассмотреть вариацию с использованием количества голов вроде "победа хозяев и тотал меньше". Хозяева при любых раскладах должны будут завершить эту игру победой, но отсутствие Тилля и остальных лидеров должно сделать её чуть более сложной.

Ставка: победа "Ворсклы" и тотал меньше 5.5 за 1.72