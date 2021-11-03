Заря - ЦСКА София. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 4 ноября 2021

Луганская "Заря" набрала ход. Проиграв 1:6 "Шахтеру", команда Скрипника разозлилась по-настоящему, выдав нам ряд ярких матчей. Наконец-то была добыта победа в многострадальной Лиге Конференций, был проход в следующий раунд кубка, а в качестве десерта луганчане уничтожили "Металлист 1925", забив в ворота команды Кривенцова шесть голов. В общем, "Заря" в форме.

И пока команда на ходу, нужно постараться извлечь из этого максимум. Например, выйти в плей-офф Лиги Конференций. Да, положение сложное, но победа на своем поле над болгарским "ЦСКА" может серьезно увеличить шансы луганчан. Две недели назад коллектив Скрипника увез минимальную викторию из Софии. Теперь нужно повторить это в Запорожье, на глазах у своих болельщиков, которым не зря дали добро посетить стадион.

"Заря" 19:45 "ЦСКА" (София)

ЛК, групповой этап. 4-й тур

4 ноября, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Арбитр: П.Вильянен

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Заря":

Прошедший октябрь коллектив Скрипника может занести себе в актив. Да и сам тренер тоже. После 1:6 от "Шахтера" его клуб добыл четыре победы кряду, в том числе, как мы говорили выше, в кубке и Лиге Конференций. Сам наставник показал, что может подстраиваться под непростую кадровую ситуацию и делать ставку на новую схему. Три форварда в составе (Аллахяр, Гладкий и Шахаб) классно взаимодействуют друг с другом, штампуя голы один за другим.

Шевченко, Назарина и Кабаев продолжают находиться в лазарете, а Кочергин вряд ли покинет дубль до конца контракта. Также неизвестно здоровье Цвека, который травмировался перед игрой с "Металлистом 1925". Если он не будет готов к четвергу, то Скрипнику придется делать ставку на Имерекова и Вернидуба. Защитники опытные, но достаточно медленны, что может стать проблемой. По остальным позициям больших вопросов у нас нет.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Имереков, Вернидуб, Снурницын - Хомченовский, Громов - Аллахяр, Булеца, Шахаб - Гладкий

"ЦСКА":

И если "Заря" находится на подъеме, то будущий оппонент играет не столь хорошо. После проигранного матча луганчанам, коллектив Младенова набрал одно очко в двух матчах чемпионата, параллельно с этим пройдя в кубке середняка болгарского первенства. Отставание от "Лудогорца" сейчас составляет семь балов, однако у "ЦСКА" есть одна игра в запасе.

Главная потеря болгар - дисквалификация Виона, заработавшего удаление в прошлом матче. Его место в центре поля займет Юга. В остальном состав "ЦСКА" достаточно стабилен, а главный коуч, играя в 4-2-3-1, редко делает какие-то глобальные изменения. Так что не стоит их ждать в четверг.

Ориентировочный состав: Бузатто - Турицов, Матей, Лам, Мазику - Юга, Мухар - Йомов, Кэри, Бе - Кайседо

Цифры и факты

"Заря" и болгарский "ЦСКА" пересекались на футбольном поле три раза. Статистика украинской команды радует - две победы и одна ничья. Что интересно, все три поединка против софийской команды луганчане провели при Викторе Скрипнике. Общий счет голов - 3:1

Против других болгарских команд "Заря" больше не играла

Что касается Виктора Скрипника, то он пересекался с "ЦСКА" из Софии, когда работал с "Ригой". В первом отборочном раунде ЛЕ команды обменялись домашними победами, а в серии пенальти успешнее были игроки из Болгарии

"Заря" - самый забивной украинский клуб этого сезона, если говорить об основной сетке еврокубков. Команда Скрипника за три тура забила два гола

Кайседо - лучший бомбардир этого сезона в составе двух команд. Форвард болгарского клуба забил семь голов во всех турнирах. На счету Аллахяра шесть точных ударов

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Буде-Глимт 3 2 1 0 9-2 +7 7 2 Рома 3 2 0 1 9-7 +2 6 3 Заря 3 1 0 2 2-6 -4 3 4 ЦСКА 3 0 1 2 1-6 -5 1

Статистика команд

"Заря":

"ЦСКА" (София):

Очные встречи

"Заря" - "ЦСКА" (София): Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "ЦСКА" (София) - "Заря" от UA-Football

Победа "Зари" 1:0. Есть в футболе такое понятие - удобный соперник. Так вот, луганчане не проиграли "ЦСКА" в трех официальных матчах, и мы не думаем, что это случится в четверг. Как и год назад, "Заря" начала прибавлять с середины октября и сейчас вышла на пик формы. Они без особых проблем покромсали соперников в УПЛ, а теперь должны продолжить удачные результаты в еврокубках. Софийцы - непростой оппонент, но две недели назад "Заря" стала первой, кто их одолел на родном стадионе. Теперь нужно это повторить при своих болельщиках. Шансы - достаточно неплохие.