Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 ноября 2021

"Металлист 1925" в октябре набрал серьезный ход. Команда Валерия Кривенцова выиграла пять подряд матчей, показывая при этом хороший футбол. Но после "Александрии" все пошло по нисходящей. В кубке от коллектива Гуры харьковчане пропустили пять голов, после этого - шесть от "Зари". 11 пропущенных за два матча - тяжелый удар, особенно для недавнего дебютанта элиты. Самое время узнать, умеет ли "1925" держать удар, либо же их взлет закончится очень быстро. Символично, что доказать крепость своего духа они должны в матче с "Александрией", которая полторы недели назад стала первопричиной их бед.

"Александрия" 19:30 "Металлист 1925"

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5 ноября, Александрия, стадион "Ника"

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Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Александрия":

За последнее время "горожане" провели два полностью разных матча. Начали они красивой викторией в кубке над "Металлистом 1925". Пять голов, яркий перформанс Мустафаева и шикарный выход Кирюханцева. После этого что-то странно случилось в УПЛ. Против "Руха" александрийцы пытались атаковать, но хватило их всего на один безуспешный тайм. Игру смотреть было тяжело, а счет 0:0 стал ее справедливым итогом. Неудивительно, что Гура остался недоволен своими игроками. Особенно форвардами.

Кадровая ситуация команды стабильно тяжелая. К травмированными Ковальцу, Грин и Стецкову, добавился дисквалифицированный Калюжный. Иван занимает важное место в построениях Гуры, а потому подобрать ему замену будет непросто. Почему бы не сделать ставку на молодого Мустафаева? В прошлый раз он не подвел. Помимо этого, вероятно выход с первых минут Устименко на позиции нападающего.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков - Копина, Рыбалка - Кирюханцев, Мустафаев, Третьяков - Устименко

"Металлист 1925":

Хватит ли у Кривенцова опыта и сил остановить падение? Команда продолжает пытаться играть в свой футбол, но 11 пропущенных за две игры - это сильно выше нормы. А потому коучу нужно срочно реагировать на тяжелую ситуацию и вернуть футболистам психологическую уверенность. По игре они не смотрятся ужасно, но продолжают допускать непонятных ошибки в обороне.

Ресурс у Кривенцова ограниченный, но он точно внесет ряд изменений. Думается, что на правый фланг вернется Фабиньо, на левый - Западня, а в центр обороны - Ченбай. Последний подменит дисквалифицированного Шершня. Впереди места для маневра куда меньше, но сделаем ставку, что на месте правого полузащитника окажется Протасов, а не Савин.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Фабиньо, Ермаков, Ченбай, Западня - Габелок - Протасов, Крыськив, Батюшин, Ременюк - Марлисон

Цифры и факты

На данный момент "Александрия" и "Металлист 1925" пересекались всего раз - две недели назад в кубке. Победа на стороне "горожан" со счетом 5:2

Коллектив Гуры идет без побед в четырех последних матчах УПЛ - три ничьих и поражение

В прошлом туре прервалась пятиматчевая серия "Металлиста 1925" без поражений

Максим Третьяков и Марлисон забили по четыре гола в этом сезоне. Они лучшие бомбардиры своих команд

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 6 Александрия 13 5 5 3 12-10 +2 20 0 8 Металлист 1925 13 6 1 6 16-20 -4 19 0

Статистика команд

"Александрия":

"Металлист 1925":

Очные встречи

"Александрия" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Металлист 1925" от UA-Football

Победа "Александрии" 1:0. Харьковчане разгромно проиграли два последних матча, что не может наталкивать на позитивные мысли. Кривенцов - достаточно молодой тренер, а потому уверенности в том, что он быстро преодолеет кризис у нас нет. "Александрия" хорошо играет дома, "Александрия" уже обыгрывала "1925" и подходит к новому матча в статусе фаворита. А потому на их минимальную победу мы и сделаем прогноз.