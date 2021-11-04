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Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 ноября 2021
Второй очный матч между командами
Фото: ФК Металлист 1925
"Металлист 1925" в октябре набрал серьезный ход. Команда Валерия Кривенцова выиграла пять подряд матчей, показывая при этом хороший футбол. Но после "Александрии" все пошло по нисходящей. В кубке от коллектива Гуры харьковчане пропустили пять голов, после этого - шесть от "Зари". 11 пропущенных за два матча - тяжелый удар, особенно для недавнего дебютанта элиты. Самое время узнать, умеет ли "1925" держать удар, либо же их взлет закончится очень быстро. Символично, что доказать крепость своего духа они должны в матче с "Александрией", которая полторы недели назад стала первопричиной их бед.
"Александрия" 19:30 "Металлист 1925"
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5 ноября, Александрия, стадион "Ника"
Арбитр:
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Александрия":
За последнее время "горожане" провели два полностью разных матча. Начали они красивой викторией в кубке над "Металлистом 1925". Пять голов, яркий перформанс Мустафаева и шикарный выход Кирюханцева. После этого что-то странно случилось в УПЛ. Против "Руха" александрийцы пытались атаковать, но хватило их всего на один безуспешный тайм. Игру смотреть было тяжело, а счет 0:0 стал ее справедливым итогом. Неудивительно, что Гура остался недоволен своими игроками. Особенно форвардами.
???? #РухОлександрія pic.twitter.com/tf23u1p3Sg— FC Olexandriуa (@FCO1948) November 3, 2021
Кадровая ситуация команды стабильно тяжелая. К травмированными Ковальцу, Грин и Стецкову, добавился дисквалифицированный Калюжный. Иван занимает важное место в построениях Гуры, а потому подобрать ему замену будет непросто. Почему бы не сделать ставку на молодого Мустафаева? В прошлый раз он не подвел. Помимо этого, вероятно выход с первых минут Устименко на позиции нападающего.
Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков - Копина, Рыбалка - Кирюханцев, Мустафаев, Третьяков - Устименко
"Металлист 1925":
Хватит ли у Кривенцова опыта и сил остановить падение? Команда продолжает пытаться играть в свой футбол, но 11 пропущенных за две игры - это сильно выше нормы. А потому коучу нужно срочно реагировать на тяжелую ситуацию и вернуть футболистам психологическую уверенность. По игре они не смотрятся ужасно, но продолжают допускать непонятных ошибки в обороне.
Ресурс у Кривенцова ограниченный, но он точно внесет ряд изменений. Думается, что на правый фланг вернется Фабиньо, на левый - Западня, а в центр обороны - Ченбай. Последний подменит дисквалифицированного Шершня. Впереди места для маневра куда меньше, но сделаем ставку, что на месте правого полузащитника окажется Протасов, а не Савин.
Ориентировочный состав: Сидоренко - Фабиньо, Ермаков, Ченбай, Западня - Габелок - Протасов, Крыськив, Батюшин, Ременюк - Марлисон
Цифры и факты
- На данный момент "Александрия" и "Металлист 1925" пересекались всего раз - две недели назад в кубке. Победа на стороне "горожан" со счетом 5:2
- Коллектив Гуры идет без побед в четырех последних матчах УПЛ - три ничьих и поражение
- В прошлом туре прервалась пятиматчевая серия "Металлиста 1925" без поражений
- Максим Третьяков и Марлисон забили по четыре гола в этом сезоне. Они лучшие бомбардиры своих команд
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|6
|Александрия
|13
|5
|5
|3
|12-10
|+2
|20
|0
|8
|Металлист 1925
|13
|6
|1
|6
|16-20
|-4
|19
|0
Статистика команд
"Александрия":
"Металлист 1925":
Очные встречи
"Александрия" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" - "Металлист 1925" от UA-Football
Победа "Александрии" 1:0. Харьковчане разгромно проиграли два последних матча, что не может наталкивать на позитивные мысли. Кривенцов - достаточно молодой тренер, а потому уверенности в том, что он быстро преодолеет кризис у нас нет. "Александрия" хорошо играет дома, "Александрия" уже обыгрывала "1925" и подходит к новому матча в статусе фаворита. А потому на их минимальную победу мы и сделаем прогноз.
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