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Минай - Мариуполь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6 ноября 2021
Кто победит первым?
Фото: ФК Мариуполь
Две победы за 25 матчей. Это все, чем могут похвастаться участники первого матча субботнего дня. "Минай" и "Мариуполь" тяжело начали сезон, показывая слабую игру в обороне и тусклую в атаке. Но если руководство закарпатцев решилось на резкий шаг, сменив главного тренера, то "приазовцы" продолжают верить в Маркевича-младшего, надеясь, что любой кризис рано или поздно закончится. Ну что ж, в 13-м туре сыграют две равные команды, одна из которых сможет прервать ужасную серию.
Вторая изюминка будущей встречи - персона главного арбитра. Матч обслужит женская судейская бригада, но не с Екатериной Монзуль во главе. В поле за все отвечать будет Анастасия Романюк, для которой этот матч не будет дебютным в УПЛ. Интересно будет глянуть, как она справится на этот раз.
"Минай" 14:00 "Мариуполь"
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6 ноября, Ужгород, стадион "Ужгород"
Арбитр: А.Романюк
Трансляция: канал "Футбол 2"
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Последние новости и составы
"Минай":
Почти месяц, как с клубом из западной Украины работает Игорь Леонов. Статистика не идеальна - три матча, две ничьих и поражение. Впрочем, до последнего тура о работе Леонова мы отзывались положительно. Команда неплохо смотрелась в атаке, но допускала странные ошибки в обороне. Все изменилось в матче против "Днепра-1". "Минай" за 30 минут пропустил три гола, Леонов пошел на замену вратаря, но все это не сильно помогло. 0:4 и ужасное послевкусие.
Будущий матч точно пропустит Евгений Селезнев, который будет вынужден отсиживать дисквалификацию. Прогнозируем и ряд других замен. Кучер в рамку не вернется, Матич окажется в центре обороны, Хахлев - рядом с Петрусенко, а Мякушко сыграет на фланге атаки. Возможен выход Ахмедзаде, но с "Днепром-1" он даже не попал в заявку.
Ориентировочный состав: Пеньков - Гончар, Семенко, Матич, Синегуб - Петрусенко, Хахлев - Мякушко, Кулиев, Белоног - Вишневский
"Мариуполь":
На прошлой неделе "приазовцы" провели два матча - оба раза они встретились с "Динамо", проиграв в кубке и чемпионате с минимальной разницей (1:2; 2:3). С одной стороны, счет и некоторые отрезки игры мариупольцев оставили приятное впечатление, но никто не сможет сказать, что киевляне не заслужили побеждать в обоих случаях. "Мариуполь" обречен не был, но оба раза проиграли по делу.
В прошлом туре Маркевич был вынужден играть без чистого форварда, отправив на позицию "наконечника" Топалова. Андрей не отправился в Ужгород, а потому снова ждем Топалов на острие с первых минут. Как и опытного Кудрика, который в рамке заменит Турбаевского. Возможны и другие изменения - Топалов должен будет вернуться на левый фланг, а Удод может составить тандем с Мампаси в центре обороны.
Ориентировочный состав: Кудрик - Меличенко, Удод, Мампаси, Стасюк - Чех, Мишнев - Кащук, Очеретько, Микитишин - Топалов
Цифры и факты
- Между собой "Минай" и "Мариуполь" провели два матча. В Ужгороде выиграли "приазовцы", в ответной игре счет так и не был открыт. Общая статистика голов - 0:1
- Игорь Леонов еще не побеждал во главе "Миная" - две ничьи, одно поражение
- За последние 13 игр в УПЛ команда Маркевича пропустила 33 гола
- Более того, в последних 12 матчах "приазовцы" не играли вничью - одна победа и 11 поражений. На их счету уже шесть поражений кряду
- Лучший бомбардир на две команды - Андрей Кулаков. В 11-ти матчах он забил шесть голов
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|14
|Минай
|12
|1
|5
|6
|8-18
|-10
|8
|0
|16
|Мариуполь
|13
|1
|1
|11
|15-32
|-17
|4
|0
Статистика команд
"Минай":
"Мариуполь":
Очные встречи
"Минай" - "Мариуполь": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Минай" - "Мариуполь" от UA-Football
Победа "Миная" 1:0. В прошлом туре закарпатцы смотрелись не очень хорошо, но стоит делать скидку на силу соперника, который не делится очками с аутсайдерами. На этот раз коллектив Леонова примет у себя дома последнюю команду чемпионата, который проигрывает в шести играх кряду. "Авангард" - фартовый стадион для "Миная", так как все свои победы в УПЛ они добыли именно в родных стенах. Поставим, что свою викторию они найдут и в 13-м туре, минимально одолев "Мариуполь".
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