Минай - Мариуполь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6 ноября 2021

Две победы за 25 матчей. Это все, чем могут похвастаться участники первого матча субботнего дня. "Минай" и "Мариуполь" тяжело начали сезон, показывая слабую игру в обороне и тусклую в атаке. Но если руководство закарпатцев решилось на резкий шаг, сменив главного тренера, то "приазовцы" продолжают верить в Маркевича-младшего, надеясь, что любой кризис рано или поздно закончится. Ну что ж, в 13-м туре сыграют две равные команды, одна из которых сможет прервать ужасную серию.

Вторая изюминка будущей встречи - персона главного арбитра. Матч обслужит женская судейская бригада, но не с Екатериной Монзуль во главе. В поле за все отвечать будет Анастасия Романюк, для которой этот матч не будет дебютным в УПЛ. Интересно будет глянуть, как она справится на этот раз.

"Минай" 14:00 "Мариуполь"

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6 ноября, Ужгород, стадион "Ужгород"

Арбитр: А.Романюк

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Минай":

Почти месяц, как с клубом из западной Украины работает Игорь Леонов. Статистика не идеальна - три матча, две ничьих и поражение. Впрочем, до последнего тура о работе Леонова мы отзывались положительно. Команда неплохо смотрелась в атаке, но допускала странные ошибки в обороне. Все изменилось в матче против "Днепра-1". "Минай" за 30 минут пропустил три гола, Леонов пошел на замену вратаря, но все это не сильно помогло. 0:4 и ужасное послевкусие.

Будущий матч точно пропустит Евгений Селезнев, который будет вынужден отсиживать дисквалификацию. Прогнозируем и ряд других замен. Кучер в рамку не вернется, Матич окажется в центре обороны, Хахлев - рядом с Петрусенко, а Мякушко сыграет на фланге атаки. Возможен выход Ахмедзаде, но с "Днепром-1" он даже не попал в заявку.

Ориентировочный состав: Пеньков - Гончар, Семенко, Матич, Синегуб - Петрусенко, Хахлев - Мякушко, Кулиев, Белоног - Вишневский

"Мариуполь":

На прошлой неделе "приазовцы" провели два матча - оба раза они встретились с "Динамо", проиграв в кубке и чемпионате с минимальной разницей (1:2; 2:3). С одной стороны, счет и некоторые отрезки игры мариупольцев оставили приятное впечатление, но никто не сможет сказать, что киевляне не заслужили побеждать в обоих случаях. "Мариуполь" обречен не был, но оба раза проиграли по делу.

В прошлом туре Маркевич был вынужден играть без чистого форварда, отправив на позицию "наконечника" Топалова. Андрей не отправился в Ужгород, а потому снова ждем Топалов на острие с первых минут. Как и опытного Кудрика, который в рамке заменит Турбаевского. Возможны и другие изменения - Топалов должен будет вернуться на левый фланг, а Удод может составить тандем с Мампаси в центре обороны.

Ориентировочный состав: Кудрик - Меличенко, Удод, Мампаси, Стасюк - Чех, Мишнев - Кащук, Очеретько, Микитишин - Топалов

Цифры и факты

Между собой "Минай" и "Мариуполь" провели два матча. В Ужгороде выиграли "приазовцы", в ответной игре счет так и не был открыт. Общая статистика голов - 0:1

Игорь Леонов еще не побеждал во главе "Миная" - две ничьи, одно поражение

За последние 13 игр в УПЛ команда Маркевича пропустила 33 гола

Более того, в последних 12 матчах "приазовцы" не играли вничью - одна победа и 11 поражений. На их счету уже шесть поражений кряду

Лучший бомбардир на две команды - Андрей Кулаков. В 11-ти матчах он забил шесть голов

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 14 Минай 12 1 5 6 8-18 -10 8 0 16 Мариуполь 13 1 1 11 15-32 -17 4 0

Статистика команд

"Минай":

"Мариуполь":

Очные встречи

"Минай" - "Мариуполь": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Минай" - "Мариуполь" от UA-Football

Победа "Миная" 1:0. В прошлом туре закарпатцы смотрелись не очень хорошо, но стоит делать скидку на силу соперника, который не делится очками с аутсайдерами. На этот раз коллектив Леонова примет у себя дома последнюю команду чемпионата, который проигрывает в шести играх кряду. "Авангард" - фартовый стадион для "Миная", так как все свои победы в УПЛ они добыли именно в родных стенах. Поставим, что свою викторию они найдут и в 13-м туре, минимально одолев "Мариуполь".