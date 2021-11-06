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Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.11.2021

Украина
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Пожалуй, лучше, чем сейчас, "Ворскла" в последние года три ещё ни разу не была готова к очным матчам с "динамовцами".

Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.11.2021

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава)

Vbet-лига. 14-й тур
6 ноября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

Главный арбитр - Юрий Иванов
Ассистенты: Виктор Нижник и Виктор Матяш
Арбитр ВАР - Виталий Романов
Ассистент ВАР - Александр Беркут

Трансляция на ТВ - "2+2"
Интернет-трансляция: UA-Футбол, FootballHub, oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар ТБ, TV Plus Lifecell, 1plus1.video
Текстовая трансляция на UA-Футбол здесь

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"Динамо": кадровые новости

Не сыграют: Кулач (сердце), Миколенко, Супряга (оба - неизвестные травмы), Беседин, Попов (оба - колено)

Состав киевлян по сравнению с игрой против "Барсы" вряд ли претерпит больших изменений. Всё же это итоговая игра накануне ещё одной международной паузы, поэтому беречь игроков стоит разве что для национальной сборной, о чём Луческу вряд ли задумывается. Сейчас основная обойма "бело-синих" видна настолько чётко, что даже тяжело предположить, кто может выйти с лавки запасных вместо игроков из состава ниже. Поэтому мой прогноз, что изменений в первых одиннадцати от румынского наставника не будет вообще.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Караваев, Сирота, Забарный, Кендзёра - Сидорчук - де Пена, Шапаренко, Буяльский, Цыганков - Гармаш.

"Ворскла": кадровые новости

Не сыграют: Вакула, Скляр (оба - под вопросом)

Те, кто болел ковидом, похоже, готовы ворваться в стартовый состав и добавить мощи команде Максимова. Интересно, как теперь будет играть в обороне наставник, учитывая возвращение Чеснакова и Бондаренко в центр обороны. Ещё одни эксперименты с тремя центральными? Полтавчане продолжают страдать из-за отсутствие Скляра, который с момента поединка против "Шахтёра" на поле не выходил, но сейчас хотя бы вернётся в старт Оливье Тилль, который в том-таки матче с "горняками" получил две жёлтые.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Якубу, Тамм, Яворский, Пердута - Кане, Челядин, О.Тилль, Пешич - Рангел, Степанюк.

Статистика команд

Внутренние турниры и еврокубки - словно две реальности для "Динамо". Если в УПЛ и Кубке всё хорошо, то от игр в Лиге чемпионов следуют неизменные расстройства. Чемпион страны в мид-уик потерпел ещё одно поражение в еврокубке, уступив "Барсе". При этом, в чемпионате у ДК лучшая оборона (пять пропущенных) и лучшее нападение (34 забитых). Ясно, что у многих остаются вопросы по играм с "Мариуполем", который на прошлой неделе отправил в столичные ворота два гола, но пока спишем такую халатность киевлян на недонастрой из-за уверенности в общем успехе. В субботу этого быть не должно, да и вообще в субботу будет тяжелее.

Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.11.2021 - изображение 1

Ничья с "Черноморцем" в прошлом туре стала неприятной новостью для болельщиков полтавчан. Тем не менее, поводов для паники пока нет, а команда в целом показывает стабильные результаты в текущем чемпионате. Но всё-таки после прошлого сезона не покидает ощущение, что у "Ворсклы" вот-вот должен начаться спад. По крайней мере, год назад он был. Посмотрим, насколько команда Юрия Максимова сейчас готова держать свой уровень и до конца бороться за третью строчку таблицы.

Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.11.2021 - изображение 2

Турнирная таблица

Без учёта игры с "Шахтёром" в чемпионате "Динамо" единственный раз потеряло очки в первом круге УПЛ ещё в августе, когда сыграло вничью с "Ингульцом". С середины сентября два наших гранда идут по дистанции с тремя очками разницы, похоже, не собираясь останавливаться. "Ворскла" в понедельник потеряла третью строчку, отдав её "Заре", но от луганчан сейчас на расстоянии всего в один балл.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Динамо 13 11 2 0 34-5 +29 35
4 Ворскла 13 7 4 2 21-10 +11 25

Личные встречи

За более чем полусотню очных матчей "Ворскла" одержала только четыре победы над киевлянами. Но на данный момент у "бело-синих" действующая серия из десяти кряду побед над полтавчанами (одна из которых в серии пенальти финала Кубка). В последний раз "зелёно-белые" отбирали очки у "динамовцев" ещё в 2017 году, когда в родных стенах зацепились зза нулевую ничью, а крайняя победа андердога зафиксирована ещё в 2016-м. Кстати говоря, тот выигрыш также был на "Олимпийском".

Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 06.11.2021 - изображение 3

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч "Динамо" - "Ворскла"

Оливье Тилль возвращается в обойму полтавчан, а это значит, что у команды Юрия Максимова будет больше шансов в атаке. "Динамо" свой гол однозначно найдёт и, наверное, даже не один. В победе хозяев сомневаться не приходится. Но если гости покажут такой же храбрый и самоотверженный футбол, как и в октябре против "Шахтёра", чемпиону будет очень непросто набрать три очка.

Ставка: обе забьют за 2.18

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Прогнозы
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.11.2021 в 11:26
Лабрадорит, лейка, штанишки, окунь, вертибролог, капсула, семечка, фейхоа, казявка.......
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.11.2021 в 11:28
О, забыл! Булочка с повидлом!
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Ракицкий (Питер)
06.11.2021 в 11:06
ФОРЦА ВОРСКЛА
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Alle Garage (Харьков)
06.11.2021 в 11:05
Автор утверждает, что под вопросом у Ворсклы Скляр и Вакула. Скляр действительно скорей всего не сыграет. А Вакула во всю тренируется с основой полтавчан. Но с учетом недоверия Максимова к данному исполнителю, навряд ли мы увидим Вакулу даже выходящего на замену.Мой прогноз 1-1. Динамо должно рано или поздно потерять очки. А ВСК очень раздосадована ничьей с Черноморцем, поэтому будет битсы до конца. Да и нельзя отпускать в отрыв конкурентов за бронзу.
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