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Ингулец - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Чемпионата Украины за 7.11.2021
Чего ждать от поединка Ингулец – Днепр-1, Украинская Премьер-лига, 7 ноября 2021
фото - СК Дніпро-1
"Днепр-1" регулярно уступает грандам и прямым конкурентам за место на пьедестале, а вот в матчах с середняками и аутсайдерами проблем нет. Учитывая текущие результаты "Ингульца", не должно их быть и в 14-м туре. Команда Сергея Лавриненко плавно скатывается вниз, хотя и безнадежной ее игру не назовешь. Александр Поворознюк регулярно выражает поддержку тренеру, но будет ли он терпеть, когда "Ингулец" опустится в зону вылета? Петровцы еще не обречены, но уже близко, так что должны дать отчаянный бой безоговорочному фавориту.
VBET Лига. 14-й тур
7 ноября. Кропивницкий. Стадион "Звезда"
Арбитр: Сергей Бойко. Видеоассистент: Екатерина Монзуль
"Ингулец" 14:00 "Днепр-1"
Телетрансляция – Футбол 1
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Последние новости и составы
"Ингулец":
Перед предыдущим туром Сергей Лавриненко говорил, что команду ждет мужской разговор, чтобы начать исправлять ситуацию. Итогом ее стала нулевая ничья с "Вересом". Уже хорошо, если учесть, что до этого были поражения. В общем, "Ингулец" не побеждает с конца лета. В последний раз петровцы завоевали три очка в игре с "Мариуполем" еще 28 августа. С тех пор было пять поражений и две ничьих.
В Харькове петровцы попытались сыграть с креативным центром поля и двумя нападающими и пропустили четыре гола, при этом ничего не забили. Против "Вереса" Бартулович уже остался в запасе, в опорной зоне играли Шишка и Коробенко, а Ситало в атаке помогал гораздо более трудоспособный Запорожец, чем Стефен. Учитывая, что "Днепр-1" обладает еще большим атакующим потенциалом, чем предыдущие соперники, и в этот раз Лавриненко сыграет с более защитной тактикой. Не исключено, что и с тремя центральными защитниками.
Ориентировочный состав: Гальчук – Полегенько, Поспелов, Ковалев, Асмелаш – Шишка, Коробенко – Шарай, Запорожец, Козак – Ситало
"Днепр-1":
Команда Йовичевича после поражения от "Динамо" согнала злобу на "Минае", забив четыре сухих мяча. Даже Назарий Русин забил дебютный гол за СК. У хорватского тренера сейчас все в строю и в хорошей форме – он может тасовать состав, как ему вздумается.
Впрочем, вряд ли будут какие-то резкие шаги от Йовичевича. Не удивимся, если основа повторит вариант недельной давности. Хотя изменения могут коснуться центра защиты, где рядом со Сватком могут сыграть как Нельсон, так и Логинов или Адамюк. Вместо Батагова с первых минут может сыграть Ди Франко или Когут, а Марио Чуже может стать альтернативой Назаренко.
Ориентировочный состав: Кожокару – Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубинчак – Батагов, Джурасек, Пихаленок – Гуцуляк, Довбик, Назаренко
Статистика матчей "Ингулец" – "Днепр-1"
Соперники встречались пять раз (речь, конечно, об официальных поединках). В Первой лиге "Днепр-1" выиграл в Петрово, а затем была зафиксирована ничья 3:3. В Кубке сильнее был "Ингулец" (2:1), а в УПЛ в прошлом сезоне была ничья в Кропивницком и победа хозяев на "Днепр Арене". Общая статистика: +1 =2 -2, общий счет 7:9
Последние пять матчей
"Ингулец"
- 30.10.2021. УПЛ. "Ингулец" – "Верес" 0:0
- 22.10.2021. УПЛ. "Металлист 1925" – "Ингулец" 4:0
- 02.10.2021. УПЛ. "Ворскла" - "Ингулец" 3:0
- 27.09.2021. УПЛ. "Черноморец" - "Ингулец" 1:1
- 22.09.2021. КУ. ЛНЗ – "Ингулец" 2:1
"Днепр-1"
- 01.11.2021. УПЛ. "Днепр-1" – "Минай" 4:0
- 24.10.2021. УПЛ. "Динамо" – "Днепр-1" 2:0
- 16.10.2021. УПЛ. "Днепр-1" – "Колос" 2:0
- 02.10.2021. УПЛ. "Львов" – "Днепр-1" 0:1
- 26.09.2021. УПЛ. "Днепр-1" - "Заря" 0:4
Положение команд в турнирной таблице
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|3
|Ворскла
|14
|8
|4
|2
|23-11
|+12
|28
|4
|Заря
|13
|8
|2
|3
|30-16
|+14
|26
|5
|СК Днепр-1
|13
|8
|1
|4
|20-14
|+6
|25
|6
|ФК Александрия
|14
|6
|5
|3
|14-10
|+4
|23
|.....
|11
|Колос
|12
|3
|2
|7
|7-18
|-11
|11
|12
|ФК Львов
|13
|2
|4
|7
|9-20
|-11
|10
|13
|Ингулец
|12
|2
|3
|7
|9-22
|-13
|9
|14
|ФК Минай
|13
|1
|5
|7
|8-20
|-12
|8
Котировки букмекеров на матч "Ингулец" – "Днепр-1"
Прогноз матча "Ингулец" – "Днепр-1"
Петровская команда может демонстрировать характер, но этого вряд ли хватит для получения очков в матче с таким соперником. Класс "Днепра-1" заметно выше и выбор у Йовичевича гораздо шире. Чтоб "Ингулец" получил хотя бы ничью, необходимо, чтоб у конкурента был очень нехороший денек, а этого сейчас не предвидится. Так что прогноз однозначен – победа "Днепра-1", скорее всего, еще и в два или больше мячей.
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