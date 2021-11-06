Ингулец - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Чемпионата Украины за 7.11.2021

"Днепр-1" регулярно уступает грандам и прямым конкурентам за место на пьедестале, а вот в матчах с середняками и аутсайдерами проблем нет. Учитывая текущие результаты "Ингульца", не должно их быть и в 14-м туре. Команда Сергея Лавриненко плавно скатывается вниз, хотя и безнадежной ее игру не назовешь. Александр Поворознюк регулярно выражает поддержку тренеру, но будет ли он терпеть, когда "Ингулец" опустится в зону вылета? Петровцы еще не обречены, но уже близко, так что должны дать отчаянный бой безоговорочному фавориту.

VBET Лига. 14-й тур

7 ноября. Кропивницкий. Стадион "Звезда"

Арбитр: Сергей Бойко. Видеоассистент: Екатерина Монзуль

"Ингулец" 14:00 "Днепр-1"

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Последние новости и составы

"Ингулец":

Перед предыдущим туром Сергей Лавриненко говорил, что команду ждет мужской разговор, чтобы начать исправлять ситуацию. Итогом ее стала нулевая ничья с "Вересом". Уже хорошо, если учесть, что до этого были поражения. В общем, "Ингулец" не побеждает с конца лета. В последний раз петровцы завоевали три очка в игре с "Мариуполем" еще 28 августа. С тех пор было пять поражений и две ничьих.

В Харькове петровцы попытались сыграть с креативным центром поля и двумя нападающими и пропустили четыре гола, при этом ничего не забили. Против "Вереса" Бартулович уже остался в запасе, в опорной зоне играли Шишка и Коробенко, а Ситало в атаке помогал гораздо более трудоспособный Запорожец, чем Стефен. Учитывая, что "Днепр-1" обладает еще большим атакующим потенциалом, чем предыдущие соперники, и в этот раз Лавриненко сыграет с более защитной тактикой. Не исключено, что и с тремя центральными защитниками.

Ориентировочный состав: Гальчук – Полегенько, Поспелов, Ковалев, Асмелаш – Шишка, Коробенко – Шарай, Запорожец, Козак – Ситало

"Днепр-1":

Команда Йовичевича после поражения от "Динамо" согнала злобу на "Минае", забив четыре сухих мяча. Даже Назарий Русин забил дебютный гол за СК. У хорватского тренера сейчас все в строю и в хорошей форме – он может тасовать состав, как ему вздумается.

Впрочем, вряд ли будут какие-то резкие шаги от Йовичевича. Не удивимся, если основа повторит вариант недельной давности. Хотя изменения могут коснуться центра защиты, где рядом со Сватком могут сыграть как Нельсон, так и Логинов или Адамюк. Вместо Батагова с первых минут может сыграть Ди Франко или Когут, а Марио Чуже может стать альтернативой Назаренко.

Ориентировочный состав: Кожокару – Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубинчак – Батагов, Джурасек, Пихаленок – Гуцуляк, Довбик, Назаренко

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Статистика матчей "Ингулец" – "Днепр-1"

Соперники встречались пять раз (речь, конечно, об официальных поединках). В Первой лиге "Днепр-1" выиграл в Петрово, а затем была зафиксирована ничья 3:3. В Кубке сильнее был "Ингулец" (2:1), а в УПЛ в прошлом сезоне была ничья в Кропивницком и победа хозяев на "Днепр Арене". Общая статистика: +1 =2 -2, общий счет 7:9

Последние пять матчей

"Ингулец"

30.10.2021. УПЛ. "Ингулец" – "Верес" 0:0

22.10.2021. УПЛ. "Металлист 1925" – "Ингулец" 4:0

02.10.2021. УПЛ. "Ворскла" - "Ингулец" 3:0

27.09.2021. УПЛ. "Черноморец" - "Ингулец" 1:1

22.09.2021. КУ. ЛНЗ – "Ингулец" 2:1

"Днепр-1"

01.11.2021. УПЛ. "Днепр-1" – "Минай" 4:0

24.10.2021. УПЛ. "Динамо" – "Днепр-1" 2:0

16.10.2021. УПЛ. "Днепр-1" – "Колос" 2:0

02.10.2021. УПЛ. "Львов" – "Днепр-1" 0:1

26.09.2021. УПЛ. "Днепр-1" - "Заря" 0:4

Положение команд в турнирной таблице

# Команда И В Н П М РМ О 3 Ворскла 14 8 4 2 23-11 +12 28 4 Заря 13 8 2 3 30-16 +14 26 5 СК Днепр-1 13 8 1 4 20-14 +6 25 6 ФК Александрия 14 6 5 3 14-10 +4 23 ..... 11 Колос 12 3 2 7 7-18 -11 11 12 ФК Львов 13 2 4 7 9-20 -11 10 13 Ингулец 12 2 3 7 9-22 -13 9 14 ФК Минай 13 1 5 7 8-20 -12 8

Котировки букмекеров на матч "Ингулец" – "Днепр-1"

Прогноз матча "Ингулец" – "Днепр-1"

Петровская команда может демонстрировать характер, но этого вряд ли хватит для получения очков в матче с таким соперником. Класс "Днепра-1" заметно выше и выбор у Йовичевича гораздо шире. Чтоб "Ингулец" получил хотя бы ничью, необходимо, чтоб у конкурента был очень нехороший денек, а этого сейчас не предвидится. Так что прогноз однозначен – победа "Днепра-1", скорее всего, еще и в два или больше мячей.