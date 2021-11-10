Украина - Болгария. Анонс и прогноз матча на 11 ноября 2021

В мире сериалов есть такая вещь, как "пилотный эпизод". Или же просто "пилот". Это своего рода пробная серия, в которой режиссер знакомит зрителей с будущей концепцией повествования, и если она найдет одобрение у масс, значит сериалу быть. Будущий матч Украина - Болгария имеет подобную цель. Прежде всего - это подготовка. Подготовка, как выразился Александр Петраков, к матчу года для "сине-желтых".

Все силы наши игроки направят на Боснию и Герцеговину, а вот в матче против болгар у тренерского штаба будет шанс попробовать свои идеи, дать время некоторым резервистам, параллельно с этим, правильно подготовив основу к важному матчу. Потому встреча с Болгарией тоже важна. Но важна по-своему.

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Украина 19:30 Болгария

Контрольный матч

11 ноября, Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: А.Кардезлер

Трансляция: канал"Футбол 1"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UА-Футбол"

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Последние новости и составы

Украина:

Несмотря на одну победу в семи матчах отбора, шансы Украины выйти на Чемпионат мира остаются. По крайней мере, речь о раунде плей-офф, в который попадают все вторые места своих групп. В принципе, учитывая тяжелый старт квалификации, а также две ничьих против Казахстана, это уже можно будет считать неплохим достижением. Но чтобы оно осуществилось, для начала нужно будет обыграть Боснию 16-го ноября.

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Для достижения этой цели Александр Петраков вернул в команду Руслана Малиновского, а также дал шанс Денису Гармашу, который неплохо играет в "Динамо" в новом сезоне. Нашлось место и для Виктора Коваленко, а единственной ощутимой потерей можно считать травму Виталия Миколенко. Все остальные игроки - в строю. То ест, в заявке.

Прогнозируем, что состав на игру против болгар будет очень близок к основному. Схема останется 3-4-3, а неожиданных фамилий в старте будет минимум. Пока непонятно, будет ли готов Андрей Ярмоленко, который в последнее время занимался индивидуально в "Вест Хэме", а потому на его месте может оказаться Цыганков. Интересно, кто закроет позицию левого латераля - Соболь или Корниенко. Учитывая, что первый в клубе играет гораздо чаще, можно сделать ставку именно на Эдуарда. Тяжело угадать, кто сыграет в центре поля, а также на левом крыле атаки. Не удивимся увидеть там Руслана Малиновского.

Ориентировочный состав: Пятов - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Соболь - Цыганков, Яремчук, Малиновский

Болгария:

Что мы знаем о "трехцветных"? 70-е место в рейтинге ФИФА, потеря шансов выхода на Чемпионат мира-2022 и один игрок из софийского "ЦСКА", который не так давно противостоял "Заре". Из интересного все. Болгарам до конца 2021-го года осталось провести две игры - в Одессе против наших и против Швейцарии в отборочной группе. Первый матч будет товарищеским, а второй - полностью лишен любой мотивации. Выше третьего места в своей группе "львы" не поднимутся.

Состав от Ясена Петрова предсказать сложно. Сделаем ставку, что никаких сюрпризов не будет. Привычная схема 4-2-3-1, Десподов на фланге атаки, Турицов - в обороне, а Илиев на позиции "девятки".

Ориентировочный состав: Караджов - Турицов, П.Христов, Божиков, Велковский - Чочев, Б.Цонев - Неделев, Маминов, Десподов - Илиев

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Статистика команд

"Сине-желтые" не проигрывают с четвертьфинала Евро-2020. То есть, ни одного отрицательного результата в эпоху Петракова. С другой стороны, в пяти первых матчах Александр Васильевич победил лишь однажды, пропуская в каждом поединке. Что касается болгар, то их результаты достаточно неровные, но есть один, который стоит внимания - в сентябре они не проиграли действующему чемпиону Европы, сыграв 1:1 с итальянцами.

Украина:

Болгария:

Очные встречи

Украина - Болгария: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Украина - Болгария от UA-Football

Победа Украины 2:1. Букмекеры не даром называют фаворитом нашу сборную. "Сине-желтые" играют дома, а учитывая скорый матч против Боснии в отборе, захотят добыть положительный результат в спарринге. Да и Александр Петраков должен быть голоден до побед, пускай и неофициальных. Также не стоит забывать, что у соперника не будет никакой мотивации, поскольку свой отбор на Мундиаль они уже проиграли. Сделаем ставку, что Украина победит минимально в Одессе.