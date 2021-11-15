Босния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 16.11.2021

Футболисты Боснии и Герцеговины не скрывали во Львове, что их удовлетворяет ничья. А после матча говорили о "гостеприимном" приёме Украины уже в Зенице. Балканцы возлагали немало надежд именно на домашнюю встречу, но по иронии судьбы она уже не имеет для боснийцев никакого значения.

Точнее, не по иронии судьбы, а из-за ловкости Финляндии. Пукки и компания несколькими днями ранее ошеломили Боснию и Герцеговину, одолев ее 3:1. Этот результат лишил подопечных Петева даже теоретических шансов на продолжение борьбы за Мундиаль, а вот для Украины определил один возможный сценарий – только победа над Боснией и Герцеговиной. К тому же нужно надеяться на осечку финнов с французами. Не очень простая задача, но и не безнадежная.

Отбор к ЧМ-2022. Группа D. 10-й тур

16.11.2021. Зеница. "Билино Поле"

Арбитр в поле – Матеу Лаос (Испания)

Босния и Герцеговина 21:45 Украина

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Босния и Герцеговина

У Боснии и Герцеговины оказался очень удобный календарь. Пока кто-то ездит по гостям, боснийцы получили возможность два последних матча отбора против прямых конкурентов сыграть дома. Но удобные сопутствующие обстоятельства не помогли команде добиться цели – борьба за выход на Мундиаль проиграна.

К тому же проиграна раньше времени. Сейчас оценка этой ситуации вызывает легкую ироническую улыбку: во Львове боснийцы всем своим видом выказывали удовлетворение от ничьей, после финального свистка говорили о матче против Украины на своей территории, а после конфуза с Финляндией резко притихли. Поражение от Суоми отправило боснийцев в глубокий нокаут.

Максимум, на который может претендовать Босния и Герцеговина – это третье место, которое абсолютно ничего, кроме морального удовлетворения, не дает. Уместно ли в таких условиях вообще поднимать кадровые вопросы? Разве что для протокола. Джеко не сыграет, под большим вопросом участие в поединке Колашинаца.

Ориентировочный состав: Шехич – Ахмедходжич, Саничанин, Хаджикадунич, Чивич – Цимирот, Пьянич, Хаджиахметович – Гояк, Превляк, Стеванович

Украина

Украина девятый тур отбора пропускала, но зря времени не теряла. Сначала был "товарняк" с Болгарией, а затем поход в церковь. Одно напрямую связано с другим, ведь после безумной не реализации в одесском поединке действительно стоит молиться высшим силам.

Вера – это хорошо, но без действий она мертва. Чтобы добиться успеха, нужно не только молиться, но и извлекать уроки из своих прежних ошибок. Украина показала высокий уровень игры против Болгарии, однако неприятно поразила не реализацией. Полезнее было бы создать меньше, но реализовать больше. Это и является ориентиром на предстоящий поединок.

Подопечным Петракова нужна только победа. С одной стороны, это непростая задача, ведь против злых (из-за поражения финнам) и раскрепощенных боснийцев на их территории будет очень нелегко действовать с позиции силы. С другой стороны, может, и к лучшему, что нас не устроит ничья. Осознание этого уберет из головы все ненужные мысли.

Новых кадровых проблем у Украины нет. Отсутствуют те, кто еще раньше загремел в лазарет – Миколенко и Беседин. А вот Шапаренко и Забарный должны вернуться в заявку, где не находились во время товарищеского матча с Болгарией.

Ориентировочный состав: Бущан – Тымчик, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь – Степаненко, Зинченко – Ярмоленко, Цыганков – Яремчук

Босния и Герцеговина – Украина. Статистика личных встреч

До сих пор Босния и Герцеговина и Украина сыграли между собой один матч. Состоялся он около месяца назад, так что любители футбола еще не успели забыть о перипетиях той борьбы. Ярмоленко открыл счет уже на 15-й минуте, однако чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем больше украинцы подвергались усталости. Так что гол Ахмедходжича стал логическим развитием событий. Ничья 1:1

12.10.2021. Отбор к ЧМ-2022

Украина - Босния и Герцеговина 1:1

Босния и Герцеговина – Украина. Последние матчи команд

У боснийцев, как и у нашей сборной, только одна победа в этой квалификационной кампании. Однако, в отличие от Украины, у Боснии и Герцеговины есть поражения, последнее из которых и лишило команду шансов на плей-офф. Босния и Герцеговина слишком много позволяет себе в защите – два пропущенных от Казахстана, три от Финляндии…

У Украины слишком много ничьих. В последних шести матчах – пять, четыре из которых со счетом 1:1. При каденции Петракова сине-желтая сборная не провела еще ни одного поединка без пропущенных мячей. Хотя нужно уточнить, что эта серия началась еще при предыдущем тренерском штабе. Последний раз Украина не пропускала 07.06.2021 в матче с Кипром.

Босния и Герцеговина – Украина. Турнирное положение команд

Босния и Герцеговина может быть в этой группе максимум третьей. Для этого нужна только победа над Украиной. У Украины возможностей больше, но и больше ответственности. Победа может позволить опередить Финляндию, однако это при условии поражения Суоми. Есть и более запутанный вариант – победа Украины и ничья Финляндии с Францией. Тогда будут считаться забитые и пропущенные. Чтобы быть выше, нужно, чтобы Украина в своем матче забила больше, чем Финляндия – в своем.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 7 4 3 0 16-3 +13 15 2 Финляндия 7 3 2 2 10-8 +2 11 3 Украина 7 1 6 0 9-8 +1 9 4 Босния и Герцеговина 7 1 4 2 9-10 -1 7 5 Казахстан 8 0 3 5 5-20 -15 3

Босния и Герцеговина – Украина. Ставка и коэффициенты

Босния и Герцеговина – Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Украины 2:1. Легко точно не будет. То, что у Боснии и Герцеговины уже нет турнирных задач – не аргумент. Думаете, команда захочет второй раз в течение нескольких дней проигрывать перед своими болельщиками? Напротив, отсутствие мотивации может способствовать раскрепощенности боснийской команды. Но Украине нужен результат. Сегодня у нас в составе здоровая конкуренция, что вместе с мотивацией должно помочь преодолеть этот барьер. А там уже дело за Францией.