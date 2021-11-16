  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Прогноз матча Босния и Герцеговина – Украина. Решающий поединок
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прогноз матча Босния и Герцеговина – Украина. Решающий поединок

Украина
(2 голосов)
Прогноз матча Босния и Герцеговина – Украина. Решающий поединок

Новости партнёров Автор UA-Футбол
Новина українською

16 ноября сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа в отборе на чемпионат мира. Наша команда на выезде сыграет против Боснии и Герцеговины (начало в 21:45). От результата этой встречи будет зависеть, пройдем ли мы в плей-офф, где продолжится борьба за путевку в Катар.

Сама Босния и Герцеговина уже упустила шансы выйти из группы. В субботу она дома уступила Финляндии (1:3) и теперь отстает от второго места на четыре очка. Вторыми сейчас идут именно финны, они опережают нас на два очка и свой заключительный матч проведут дома против Франции. Эта игра начнется также 16 ноября в 21.45.

На сегодняшний день PARIMATCH дает нашей сборной 52% на победу, у соперника – 22% и еще 26% на то, что команды сыграют вничью. Но в зависимости от предматчевых раскладов проценты могут меняться.

С одной стороны, у боснийцев уже нет турнирной мотивации, но с другой – у них вполне может быть желание хлопнуть дверью напоследок. Тем более что они снова будут играть перед своими болельщиками, перед которыми недавно проиграли финнам. К слову, будут на стадионе и украинские фанаты. Правда, их количество ограничено – 200 зрителей. Также не следует забывать, что все свои задачи Франция решила, так что в Финляндии вполне может выйти резервный состав действующих чемпионов мира.

Но в любом случае – нам нужно побеждать. Даже если финны выиграют, вряд ли футболисты сборной Украины захотят, чтобы их потом упрекали в том, что они не боролись до последнего. Так что, игра будет напряженной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Босния и Герцеговина Национальная сборная Украины Прогнозы
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
shsp (Кировоград)
16.11.2021 в 14:02
мой прогноз - какая разница всеравно влетят в плей офф!
Ответить
0
-1
Acsakal (Kharkiv)
16.11.2021 в 12:39
То де ж прогноз? Це не прогноз, а котування. Мій прогноз 1:2. У сухі ворота нашої збірної я не вірю. Жодної гри в цьому відборі Україна не відіграла на 0, або захист, або воротарі обов'язково лажали. Окрім магістрального та набридлого рахунку 1:1 ми ще досягали перемоги 1:2 та нічиєї 2:2. Більше двох голів не забивали. Тож залишається сподіватися знову на перемогу 1:2, яка може нас влаштувати, якщо французи не підкинуть сюр-призу.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...