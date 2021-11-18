  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 ноября 2021
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 ноября 2021

Украина
(1 голосов)

Арендованные будут. Будет ли бой?

Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 ноября 2021

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В списке самых интересных противостояний УПЛ пополнение. Ранее почти все обращали внимание на игры "Шахтера" с "Мариуполем", учитывая количество арендованных "горняков" в составе "приазовцев". В этом сезоне у них появился достойный конкурент, ведь у "Черноморца" - 16 арендованных игроков "Динамо". В эту пятницу обе команды откроют программу 15-го тура УПЛ. Первого тура после ноябрьской паузы на игры сборных и первого тура после первого поражения киевлян в сезоне.

Читайте такжеМороз - о матче в Киеве: Президент Динамо и Луческу приняли хорошее решение

Но несмотря на потерю лидерства и скорую игру с "Баварией", киевский клуб дал добро на участие арендованных в игре против себя. Это избавит коуча "Черноморца" от нужды призывать юниоров, но поможет ли это одесситам дать бой действующему чемпиону? Наша задача в этом разбираться.

"Черноморец" 19:30 "Динамо"

Favbet-лига. 15-й тур
19 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Арбитр:
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Черноморец":

В последней игре до международной паузы случилось нерядовое событие - одесситы победили. Причем в очень ярком матче. Коллектив Мороза обыграл "Рух" со счетом 4:3, ведя по ходу встречи 3:0. Эта игра в очередной раз подтвердила главный термин об одесской команде - они задорно играют впереди, но в обороне у них хватает провалов. Интересно, сумел ли с этим справится наставник "моряков".

Несмотря на то, что арендованные у "Динамо" футболисты смогут сыграть в пятницу, одного человека Морозу будет не хватать. Главный форвард, перспективный Влад Ванат, пропустит встречу из-за перебора желтых. Его место должен будет занять Бугай. Помимо этого, сделаем прогноз, что в опорную зону вернется Тлумак, а на правый фланг - Путря. Не исключена и смена кипера после трех пропущенных в прошлом туре.

Ориентировочный состав: Варакута - Путря, Дубко, Биловар, Кузык - Михайленко, Тлумак - Цитаишвили, Исаенко, Авагимян - Бугай

"Динамо":

У киевского клуба серия из двух поражений кряду. И это впервые в сезоне. В Лиге Чемпионов коллектив Луческу проиграл "Барселоне", а после этого неожиданно уступил "Ворскле" в УПЛ. Оба поражения не были ужасными, но, вероятно, оба можно назвать заслуженными. Мирча Луческу имел время во время паузы, дабы исправить ситуацию и провести правильную работу. В пятницу посмотрим на результат.

Шапаренко, Забарный и Сидорчук не помощники своему клубу из-за дисквалификации. Учитывая, что все они были заигранны за сборную, это даст им дополнительное время на отдых. Также немало минут в "сине-желтой" футболке отыграл Цыганков, которому не помешает небольшая передышка. Помимо этого, непонятна готовность Миколенко, которые последние игры пропускал из-за повреждения. На неделе пошли слухи, что с главной командой тренируется вундеркинд из юниорки Самба Диалло, которого Луческу может опробовать с "Черноморцем". Правда далеко не факт, что в стартовом составе. Там выйдут более проверенные ребята.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Сирота, Шабанов, Караваев - Андриевский, Шепелев - Антюх, Буяльский, Витиньо - Шкурин

Цифры и факты

  • "Черноморец" и "Динамо" провели между собой 107 поединков. Первый из них был датирован далеким 1938-м годом. На стороне киевлян 66 побед, 19 викторий за "моряками", в 22 случаях была зафиксирована ничья. Общий счет голов - 87:203
  • Изначально, встреча 15-го тура должна была пройти в Одессе, но из-за ремонтных работ на стадионе, матч пройдет в Киеве. Игра второго тура состоится уже в Одессе
  • "Динамо" может добыть свою 660-ю победу в рамках УПЛ
  • В этой кампании одесситы пропустили 29 голов. Худшая ситуация только у "Мариуполя" (32)
  • Свой 70-й гол в УПЛ может забить Виктор Цыганков, 30-й - Караваев, 25-й - Сергей Кравченко
  • Виктор Цыганков в этой кампании отметился девять раз. Это лучший показатель на две команды и лучший - на весь чемпионат. В составе "моряков" трижды забивали Владислав Ванат и Артур Авагимян

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
2 Динамо 14 11 2 1 35-7 +28 35 0
12 Черноморец 14 2 5 7 16-29 -13 11 0

Статистика команд

"Черноморец":

Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 ноября 2021 - изображение 1

"Динамо":

Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 ноября 2021 - изображение 2

Очные встречи

Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 ноября 2021 - изображение 3

"Черноморец" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

1xbet
26.00
9.70
1.09
Сделать ставку
Favbet
21.00
9.10
1.12
Сделать ставку
VBET
26.00
8.40
1.16
Сделать ставку

Прогноз на матч "Черноморец" - "Динамо" от UA-Football

Победа "Динамо" 2:0. Участие арендованных игроков поможет одесситам оказать сопротивление, но вряд ли это отразится на общем итоге игры. Киевляне ранены двумя поражениями кряду и точно захотят вернуться на победный путь. Несмотря на потерю некоторых ключевых исполнителей, класс у номинальных гостей выше, опыта куда больше, а с мотивацией проблем точно не возникнет. А потому мы ставим на победу "Динамо" с разницей в два гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.11.2021 в 21:13
))))))))))))))))))))) Ха-ха-ха.......
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
18.11.2021 в 20:47
З одного боку Динамо останнім часом трошки здало та і після міжнародних матчів, як правило, виглядає не дуже переконливо Проте у Чорноморця мабуть проблем ще більше. Грають ті хто і на лаву запасних в ДК не тягне Але "дурник" - випадковий гол може повернути гру у
Ответить
0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
18.11.2021 в 21:22
Это... Сам себе интригу придумываешь?..
Ответить
0
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
18.11.2021 в 20:41
0-12 будет.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.11.2021 в 20:19
Прогноз? Не смешите.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...