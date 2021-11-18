Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 ноября 2021

В списке самых интересных противостояний УПЛ пополнение. Ранее почти все обращали внимание на игры "Шахтера" с "Мариуполем", учитывая количество арендованных "горняков" в составе "приазовцев". В этом сезоне у них появился достойный конкурент, ведь у "Черноморца" - 16 арендованных игроков "Динамо". В эту пятницу обе команды откроют программу 15-го тура УПЛ. Первого тура после ноябрьской паузы на игры сборных и первого тура после первого поражения киевлян в сезоне.

Но несмотря на потерю лидерства и скорую игру с "Баварией", киевский клуб дал добро на участие арендованных в игре против себя. Это избавит коуча "Черноморца" от нужды призывать юниоров, но поможет ли это одесситам дать бой действующему чемпиону? Наша задача в этом разбираться.

"Черноморец" 19:30 "Динамо"

Favbet-лига. 15-й тур

19 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр:

Трансляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Черноморец":

В последней игре до международной паузы случилось нерядовое событие - одесситы победили. Причем в очень ярком матче. Коллектив Мороза обыграл "Рух" со счетом 4:3, ведя по ходу встречи 3:0. Эта игра в очередной раз подтвердила главный термин об одесской команде - они задорно играют впереди, но в обороне у них хватает провалов. Интересно, сумел ли с этим справится наставник "моряков".

Несмотря на то, что арендованные у "Динамо" футболисты смогут сыграть в пятницу, одного человека Морозу будет не хватать. Главный форвард, перспективный Влад Ванат, пропустит встречу из-за перебора желтых. Его место должен будет занять Бугай. Помимо этого, сделаем прогноз, что в опорную зону вернется Тлумак, а на правый фланг - Путря. Не исключена и смена кипера после трех пропущенных в прошлом туре.

Ориентировочный состав: Варакута - Путря, Дубко, Биловар, Кузык - Михайленко, Тлумак - Цитаишвили, Исаенко, Авагимян - Бугай

"Динамо":

У киевского клуба серия из двух поражений кряду. И это впервые в сезоне. В Лиге Чемпионов коллектив Луческу проиграл "Барселоне", а после этого неожиданно уступил "Ворскле" в УПЛ. Оба поражения не были ужасными, но, вероятно, оба можно назвать заслуженными. Мирча Луческу имел время во время паузы, дабы исправить ситуацию и провести правильную работу. В пятницу посмотрим на результат.

Шапаренко, Забарный и Сидорчук не помощники своему клубу из-за дисквалификации. Учитывая, что все они были заигранны за сборную, это даст им дополнительное время на отдых. Также немало минут в "сине-желтой" футболке отыграл Цыганков, которому не помешает небольшая передышка. Помимо этого, непонятна готовность Миколенко, которые последние игры пропускал из-за повреждения. На неделе пошли слухи, что с главной командой тренируется вундеркинд из юниорки Самба Диалло, которого Луческу может опробовать с "Черноморцем". Правда далеко не факт, что в стартовом составе. Там выйдут более проверенные ребята.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Сирота, Шабанов, Караваев - Андриевский, Шепелев - Антюх, Буяльский, Витиньо - Шкурин

Цифры и факты

"Черноморец" и "Динамо" провели между собой 107 поединков. Первый из них был датирован далеким 1938-м годом. На стороне киевлян 66 побед, 19 викторий за "моряками", в 22 случаях была зафиксирована ничья. Общий счет голов - 87:203

Изначально, встреча 15-го тура должна была пройти в Одессе, но из-за ремонтных работ на стадионе, матч пройдет в Киеве. Игра второго тура состоится уже в Одессе

"Динамо" может добыть свою 660-ю победу в рамках УПЛ

В этой кампании одесситы пропустили 29 голов. Худшая ситуация только у "Мариуполя" (32)

Свой 70-й гол в УПЛ может забить Виктор Цыганков, 30-й - Караваев, 25-й - Сергей Кравченко

Виктор Цыганков в этой кампании отметился девять раз. Это лучший показатель на две команды и лучший - на весь чемпионат. В составе "моряков" трижды забивали Владислав Ванат и Артур Авагимян

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Динамо 14 11 2 1 35-7 +28 35 0 12 Черноморец 14 2 5 7 16-29 -13 11 0

Статистика команд

"Черноморец":

"Динамо":

Очные встречи

"Черноморец" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Черноморец" - "Динамо" от UA-Football

Победа "Динамо" 2:0. Участие арендованных игроков поможет одесситам оказать сопротивление, но вряд ли это отразится на общем итоге игры. Киевляне ранены двумя поражениями кряду и точно захотят вернуться на победный путь. Несмотря на потерю некоторых ключевых исполнителей, класс у номинальных гостей выше, опыта куда больше, а с мотивацией проблем точно не возникнет. А потому мы ставим на победу "Динамо" с разницей в два гола.