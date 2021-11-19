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Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 ноября 2021

Украина
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Амбициозный де Дзерби против опытного Кучука

Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 ноября 2021

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Перед международной паузой случилось интересное событие - "Шахтер" вернулся на первое место УПЛ. Впервые за 476 дней. Да, "Динамо" удалось только догнать по очкам и опередить по разнице голов, но для уверенности во время перестройки это было важно. "Горняки" долго пасли задних, но теперь будут пытаться удержаться на самом высоком месте.

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Первый их соперник после паузы - "Рух". Львовяне выдали яркий камбек с "Черноморцем", отыгравшись с 0:3, но пропустили четвертый, не взяв в итоге ни одного бала. За две недели Кучук должен был взбодрить футболистов после такого удара, настроив на бой против одного из грандов. Девиз "Руха": "Буде бій". Осталось узнать, будем ли мы говорить эту фразу по окончании субботнего матча.

"Шахтер" 17:00 "Рух"

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20 ноября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: Е.Арановский
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

До паузы "горняки" набрали шикарную форму. Если в Лиге Чемпионов коллектив де Дзерби взял всего один бал, то в чемпионате они побеждают в четырех играх кряду, обыграв за это время "Зарю", "Ворсклу", "Десну" и "Колос". Одним словом, донецкий клуб лихо прошел непростой этап и теперь готовится к завершению года. Задача, по словам де Дзерби, выиграть все шесть матчей.

Учитывая загруженность в международных матчах, а также скорый поединок с "Интером", де Дзерби придется немного перетасовать состав, дав передышку сборникам. Предположим, что отдых получат Матвиенко, Степаненко и Соломон, которые отыграли немало минут за свои национальные команды. В то же время, с первых минут мы увидим не самых частых гостей - Мудрика, Бондаря и Антонио.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Марлон, Бондарь, Исмаили - Майкон, Антонио - Тете, Патрик, Мудрик - Фернандо

"Рух":

Если у "горняков" серия из четырех побед кряду, то львовяне последний свой триумф праздновали еще первого октября, когда на выезде обыграли "Мариуполь". С тех пор сплошные ничьи да поражения. Правда у "Руха" есть отговорка - коронавирус. Из-за него Кучук в разное время не мог рассчитывать на некоторых важных исполнителей, что, согласитесь, очень мешало команде добиваться положительных результатов.

У львовян две потери перед игрой субботы. Из-за арендного соглашения не сможет сыграть Борячук, из-за дисквалификации - Сыч. Вместо второго на правом фланге должен будет появится Гагун, а на позиции центрального нападающего сыграет Кондраков. Хотя, стоит признать, скорость Борячука не помешала бы гостям во время игры вторым номером.

Ориентировочный состав: Панькив - Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык - Мартынюк - Бойчук, Федорчук, Таллес, Климчук - Кондраков

Цифры и факты

  • "Шахтер" и "Рух" провели два официальных матча. Оба - в прошлом сезоне. В первом круге львовяне на своем поле сыграли вничью (1:1), в Киеве триумф праздновали "горняки" (2:0)
  • Коллектив де Дзерби не проигрывает в УПЛ в 11 играх кряду - девять побед и две ничьих
  • "Шахтер" - самая забивная команда чемпионата. Они забили 38 голов в 14-ти турах
  • Львовяне могут добыть десятую победу в УПЛ
  • В домашних играх "оранжево-черные" не теряют очки с седьмого августа
  • Тете и Лассина Траоре - лучшие бомбардиры в составе двух команд. В этом чемпионате они забили по шесть раз. Климчук и Борячук отметились трижды в составе "Руха"

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
1 Шахтер 14 11 2 1 38-8 +30 35 0
10 Рух 13 3 4 6 13-18 -5 13 0

Статистика команд

"Шахтер":

Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 ноября 2021 - изображение 1

"Рух":

Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 ноября 2021 - изображение 2

Очные встречи

Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 ноября 2021 - изображение 3

"Шахтер" - "Рух": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Шахтер" - "Рух" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. Хозяева будущего матча - явные фавориты, но у "руховцев" шанс будет. Как минимум из-за того, что многие "горняки" играли во время международной паузы, а впереди у них матч Лиги Чемпионов. А потому, если "Шахтер" решит играть вполсилы, экономя энергию, то может поплатиться за это. Но если с мотивацией у игроков де Дзерби будет все в порядке, то проблем не должно возникнуть. Клас и кадровые ресурсы на стороне хозяев, а потому мы ставим на их победу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Прогнозы
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