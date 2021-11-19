Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 ноября 2021

Перед международной паузой случилось интересное событие - "Шахтер" вернулся на первое место УПЛ. Впервые за 476 дней. Да, "Динамо" удалось только догнать по очкам и опередить по разнице голов, но для уверенности во время перестройки это было важно. "Горняки" долго пасли задних, но теперь будут пытаться удержаться на самом высоком месте.

Первый их соперник после паузы - "Рух". Львовяне выдали яркий камбек с "Черноморцем", отыгравшись с 0:3, но пропустили четвертый, не взяв в итоге ни одного бала. За две недели Кучук должен был взбодрить футболистов после такого удара, настроив на бой против одного из грандов. Девиз "Руха": "Буде бій". Осталось узнать, будем ли мы говорить эту фразу по окончании субботнего матча.

"Шахтер" 17:00 "Рух"

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20 ноября, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: Е.Арановский

Трансляция: канал "Футбол 2"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

До паузы "горняки" набрали шикарную форму. Если в Лиге Чемпионов коллектив де Дзерби взял всего один бал, то в чемпионате они побеждают в четырех играх кряду, обыграв за это время "Зарю", "Ворсклу", "Десну" и "Колос". Одним словом, донецкий клуб лихо прошел непростой этап и теперь готовится к завершению года. Задача, по словам де Дзерби, выиграть все шесть матчей.

Учитывая загруженность в международных матчах, а также скорый поединок с "Интером", де Дзерби придется немного перетасовать состав, дав передышку сборникам. Предположим, что отдых получат Матвиенко, Степаненко и Соломон, которые отыграли немало минут за свои национальные команды. В то же время, с первых минут мы увидим не самых частых гостей - Мудрика, Бондаря и Антонио.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Марлон, Бондарь, Исмаили - Майкон, Антонио - Тете, Патрик, Мудрик - Фернандо

"Рух":

Если у "горняков" серия из четырех побед кряду, то львовяне последний свой триумф праздновали еще первого октября, когда на выезде обыграли "Мариуполь". С тех пор сплошные ничьи да поражения. Правда у "Руха" есть отговорка - коронавирус. Из-за него Кучук в разное время не мог рассчитывать на некоторых важных исполнителей, что, согласитесь, очень мешало команде добиваться положительных результатов.

У львовян две потери перед игрой субботы. Из-за арендного соглашения не сможет сыграть Борячук, из-за дисквалификации - Сыч. Вместо второго на правом фланге должен будет появится Гагун, а на позиции центрального нападающего сыграет Кондраков. Хотя, стоит признать, скорость Борячука не помешала бы гостям во время игры вторым номером.

Ориентировочный состав: Панькив - Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык - Мартынюк - Бойчук, Федорчук, Таллес, Климчук - Кондраков

Цифры и факты

"Шахтер" и "Рух" провели два официальных матча. Оба - в прошлом сезоне. В первом круге львовяне на своем поле сыграли вничью (1:1), в Киеве триумф праздновали "горняки" (2:0)

Коллектив де Дзерби не проигрывает в УПЛ в 11 играх кряду - девять побед и две ничьих

"Шахтер" - самая забивная команда чемпионата. Они забили 38 голов в 14-ти турах

Львовяне могут добыть десятую победу в УПЛ

В домашних играх "оранжево-черные" не теряют очки с седьмого августа

Тете и Лассина Траоре - лучшие бомбардиры в составе двух команд. В этом чемпионате они забили по шесть раз. Климчук и Борячук отметились трижды в составе "Руха"

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 14 11 2 1 38-8 +30 35 0 10 Рух 13 3 4 6 13-18 -5 13 0

Статистика команд

"Шахтер":

"Рух":

Очные встречи

"Шахтер" - "Рух": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Рух" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. Хозяева будущего матча - явные фавориты, но у "руховцев" шанс будет. Как минимум из-за того, что многие "горняки" играли во время международной паузы, а впереди у них матч Лиги Чемпионов. А потому, если "Шахтер" решит играть вполсилы, экономя энергию, то может поплатиться за это. Но если с мотивацией у игроков де Дзерби будет все в порядке, то проблем не должно возникнуть. Клас и кадровые ресурсы на стороне хозяев, а потому мы ставим на их победу.