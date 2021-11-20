Ворскла - Мариуполь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 ноября 2021

Полтавская "Ворскла" две недели назад обыграла "Динамо", нанеся тем первое поражение в сезоне. Крутое достижение, никаких разговоров, но это все уже в прошлом. Коллектив Максимова ставит цель занять третье место, а медали достаются тем, кто демонстрирует стабильность. А потому, футболистам нужно забыть о достижении недавнего времени и готовиться со всей серьезностью к "Мариуполю". Тем более команда Маркевича недавно прервала жуткую серию отрицательных результатов и попытается продолжить пир, обыграв "Ворсклу".

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"Ворскла" 17:00 "Мариуполь"

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21 ноября, Полтава, стадион им А.Бутовского

Арбитр: Я.Козык

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Ворскла":

Как вы поняли, полтавчане - авторы главной сенсации прошлого тура. Коллектив Максимова по делу обыграл "Динамо" на выезде, после чего часть героев поехала в свои сборные. Ризнык дебютировал в составе украинской команды, Тилль - бегал основным за Люксембург. Остальные футболисты готовились к возобновлению чемпионата. Цель у них одна - продолжать вести борьбу за еврокубки путем набора очков.

Кадровая ситуация у Максимова понемногу стабилизируется. Вряд ли будет готов Скляр, но остальные - в строю. Предположим, что коуч снова вернется к формации 3-4-1-2, выпустив с первых минут капитана Чеснакова. Тилль закроет позицию "десятки", Якубу и Пердута будут отвечать за фланги, а Кане, вполне возможно, останется в запасе, ожидая своего выхода на замену. Хотя возможны и другие сочетания футболистов.

Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Тамм - Пердута, Челядин, Пуцлин, Якубу - Тилль - Степанюк, Рангел

"Мариуполь":

Перед паузой "приазовцы" обыграли "Минай", добыв свою первую победу с сентября. Это не позволило им покинуть последнее место, но к конкурентам они приблизились, что точно можно считать положительной новостью. Из-за паузы сборных, минни-сбор пропустили Очеретько, Вьюнник и Спировский, но остальные игроки работали на полную, ожидая финальный отрезок сезона.

У Маркевича-младшего две потери. Чоботенко продолжает набирать форму после травмы, а Очеретько будет отсиживать дисквалификацию. С потерей первого коуч уже давно смирился, а вот второго заменить не так просто. Вполне возможно, что на позицию "десятки" поднимется Мишнев, а в центре поля окажется Чех. Помимо этого, пора бы уже вернуться в основу Кулакову, который несколько игр пропускал из-за травмы. Остальных изменений после победы в Ужгороде ждать не стоит.

Ориентировочный состав: Турбаевский - Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев - Чех, Петерман - Кащук, Мишнев, Топалов - Кулаков

Цифры и факты

История встреч "Ворсклы" и "Мариуполя" насчитывает 61 матч. Полтавчане побеждали 24 раз, "приазовцы" - 26, еще 11 раз была зафиксирована ничья. Статистика голов - 72:74

Полтавчане не проигрывают в трех последних играх во всех турнирах - две победы и ничья

В этом сезоне коллектив Маркевича пропустил 32 гола - это худший показатель в сезоне

Свои десятые голы в УПЛ могут забить Дмитрий Мишнев и Владислав Вакула. Последний ранее играл за "приазовцев"

Андрей Кулаков и Оливье Тилль забили в этом сезоне по шесть голов. Это лучший показатель на две команды

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 4 Ворскла 14 8 4 2 23-11 +12 28 0 16 Мариуполь 14 2 1 11 17-32 -15 7 0

Статистика команд

"Ворскла":

"Мариуполь":

Очные встречи

"Ворскла" - "Мариуполь": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" - "Мариуполь" от UA-Football

Победа "Ворсклы" 2:0. Главная положительная сторона нынешней команды Максимова - они редко отдают очки просто так. Да, была ничья с "Черноморцем", но в основном они берут свое в играх против андердогов. Ожидаем, что это случится и в этот раз. Кадровая ситуация у "зелено-белых" стабилизировалась, а международная пауза должна была помочь набрать дополнительных сил перед финальным отрезком. "Ворскла" хорошо играет дома, а потому мы назовем их фаворитами.