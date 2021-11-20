Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Мариуполь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 ноября 2021
На перерыв команды уходили победно
Фото: Александр Приходько
Полтавская "Ворскла" две недели назад обыграла "Динамо", нанеся тем первое поражение в сезоне. Крутое достижение, никаких разговоров, но это все уже в прошлом. Коллектив Максимова ставит цель занять третье место, а медали достаются тем, кто демонстрирует стабильность. А потому, футболистам нужно забыть о достижении недавнего времени и готовиться со всей серьезностью к "Мариуполю". Тем более команда Маркевича недавно прервала жуткую серию отрицательных результатов и попытается продолжить пир, обыграв "Ворсклу".
"Ворскла" 17:00 "Мариуполь"
Favbet-лига. 15-й тур
21 ноября, Полтава, стадион им А.Бутовского
Арбитр: Я.Козык
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Ворскла":
Как вы поняли, полтавчане - авторы главной сенсации прошлого тура. Коллектив Максимова по делу обыграл "Динамо" на выезде, после чего часть героев поехала в свои сборные. Ризнык дебютировал в составе украинской команды, Тилль - бегал основным за Люксембург. Остальные футболисты готовились к возобновлению чемпионата. Цель у них одна - продолжать вести борьбу за еврокубки путем набора очков.
Повертаємо до роботи в гарному настрої! ????— ФК Ворскла (@vorsklacomua) November 18, 2021
????????#ФКВП #FCVP pic.twitter.com/oROrBeNhpW
Кадровая ситуация у Максимова понемногу стабилизируется. Вряд ли будет готов Скляр, но остальные - в строю. Предположим, что коуч снова вернется к формации 3-4-1-2, выпустив с первых минут капитана Чеснакова. Тилль закроет позицию "десятки", Якубу и Пердута будут отвечать за фланги, а Кане, вполне возможно, останется в запасе, ожидая своего выхода на замену. Хотя возможны и другие сочетания футболистов.
Ориентировочный состав: Ризнык - Чеснаков, Яворский, Тамм - Пердута, Челядин, Пуцлин, Якубу - Тилль - Степанюк, Рангел
"Мариуполь":
Перед паузой "приазовцы" обыграли "Минай", добыв свою первую победу с сентября. Это не позволило им покинуть последнее место, но к конкурентам они приблизились, что точно можно считать положительной новостью. Из-за паузы сборных, минни-сбор пропустили Очеретько, Вьюнник и Спировский, но остальные игроки работали на полную, ожидая финальный отрезок сезона.
У Маркевича-младшего две потери. Чоботенко продолжает набирать форму после травмы, а Очеретько будет отсиживать дисквалификацию. С потерей первого коуч уже давно смирился, а вот второго заменить не так просто. Вполне возможно, что на позицию "десятки" поднимется Мишнев, а в центре поля окажется Чех. Помимо этого, пора бы уже вернуться в основу Кулакову, который несколько игр пропускал из-за травмы. Остальных изменений после победы в Ужгороде ждать не стоит.
Ориентировочный состав: Турбаевский - Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев - Чех, Петерман - Кащук, Мишнев, Топалов - Кулаков
Цифры и факты
- История встреч "Ворсклы" и "Мариуполя" насчитывает 61 матч. Полтавчане побеждали 24 раз, "приазовцы" - 26, еще 11 раз была зафиксирована ничья. Статистика голов - 72:74
- Полтавчане не проигрывают в трех последних играх во всех турнирах - две победы и ничья
- В этом сезоне коллектив Маркевича пропустил 32 гола - это худший показатель в сезоне
- Свои десятые голы в УПЛ могут забить Дмитрий Мишнев и Владислав Вакула. Последний ранее играл за "приазовцев"
- Андрей Кулаков и Оливье Тилль забили в этом сезоне по шесть голов. Это лучший показатель на две команды
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|4
|Ворскла
|14
|8
|4
|2
|23-11
|+12
|28
|0
|16
|Мариуполь
|14
|2
|1
|11
|17-32
|-15
|7
|0
Статистика команд
"Ворскла":
"Мариуполь":
Очные встречи
"Ворскла" - "Мариуполь": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Ворскла" - "Мариуполь" от UA-Football
Победа "Ворсклы" 2:0. Главная положительная сторона нынешней команды Максимова - они редко отдают очки просто так. Да, была ничья с "Черноморцем", но в основном они берут свое в играх против андердогов. Ожидаем, что это случится и в этот раз. Кадровая ситуация у "зелено-белых" стабилизировалась, а международная пауза должна была помочь набрать дополнительных сил перед финальным отрезком. "Ворскла" хорошо играет дома, а потому мы назовем их фаворитами.
Популярное сейчас
- Так себе подарок тренеру. Львов - Заря 2:1
- Петраков стал вторым тренером в истории сборной Украины, который не проиграл в стартовых семи матчах
- Дебюты Хави и Шевченко, проверка Арсенала на прочность. Какой футбол смотреть на выходных
- Босния и Герцеговина - Украина. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 16.11.2021
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три