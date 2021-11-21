Минай - Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 20.11.2021

ФК "Минай" - "Ингулец" (Петрово)

Vbet-лига. 15-й тур

20 ноября. Ужгород. Стадион: "Авангард". Начало в 14:00

Главный арбитр - Роман Блавацкий

Ассистенты: Юрий Суряк и Михаил Юхименко

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"Минай": кадровые новости

Не сыграют: Ахмедзаде, Кныш, Кулиев, Матич (все - дисквалификация)

У закарпатцев сразу четыре игрока умудрились на один матч попасть на скамейке штрафников, поэтому Игорю Леонову придётся каким-то образом сложить пазл без недостающих элементов. Векляк должен будет заменить Матича в центре обороны, Кулиева в середине поля временно подменит Хахлёв, а Ахмедзаде и Кныш у нового наставника в последнее время потеряли место в стартовом составе. И если по кадрам ещё можно продолжить обсуждение, то вот по схеме сомнений практически нет: Леонов в каждой игре во главе "Миная" использовал 4-5-1.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Пеньков - Синегуб, Горин, Векляк, Гончар - Месхи, Петрусенко - Мякушко, Кулиев, Билоног - Вишневский.

"Ингулец": кадровые новости

Не сыграют: Шишка (дисквалификация), Лупашко (травма)

У петровчан базовая схема также практически никогда не меняется, но вот набор игроков на поле с первых секунд может быть разным. Сейчас Сергей Лавриненко не сможет рассчитывать на двух опорников (Лупашко нет уже очень давно, а Шишка дисквалифицирован). На вакантную позицию в треугольнике в середине поля наставник может выпустить Бартуловича, а ниже в опорную зону опустит Коробенко. Справа в полузащите не исключаю выход Полегенько или Коваленко, а слева в обороне, похоже, снова выйдет опытный Опанасенко.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева - направо): Гальчук - Опанасенко, Ковалёв, Поспелов, Асмелаш - Коробенко - Козак, Запорожец, Бартулович, Шарай - Ситало.

Статистика команд

Обе команды уже не просто забыли вкус побед, но и даже их запах. Периодические ничьи положение не спасают. У "Ингульца" обе победы текущего сезона случились против других конкурентов в борьбе за то, чтобы вылететь (ну, или остаться, тут уже смотря кто за что борется). "Минай" побеждал ещё под руководством Василия Кобина в стартовом туре чемпионата. Обоих оппонентов можно назвать домашними коллективами, ведь в родных стенах они набирают очков больше, чем на выезде. Например, "Минай" ещё ни разу в истории не побеждал в гостях в УПЛ. У петровчан ситуация чуть получше, но не намного: пять поражений в семи выездах сезона. Ну и на финал по поводу общего у команд: две ничьи при пяти поражениях - именно такой актив у каждого из коллективов в последних семи турах лиги.

Турнирная таблица

В зоне видимости закарпатцев и петровчан "Колос" с "Черноморцем". Одесситы свою игру текущего тура уже провели, опозорившись на своём резервном стадионе имени Валерия Лобановского против "Динамо". Поэтому победитель этой встречи поправит свою турнирную ситуацию как минимум на плюс одну строчку. Ничья не выгодна никому, ведь за спиной грозный "Мариуполь", который готовится воскреснуть из мёртвых. Да и кроме приазовцев уже даже оглядываться некуда: дальше только дно.

# Команда И В Н П М РМ О 14 Ингулец 13 2 3 8 9-23 -14 9 15 ФК Минай 13 1 5 7 8-20 -12 8

Личные встречи

Попробуйте ещё найти в украинском футболе пару команд, которые бы соглашались так часто расписывать ничьи. 80 процентов всех очных встреч завершались именно с таким исходом. Единственное исключение - последний на данный момент поединок, который состоялся в марте нынешнего года. Ничьи бывали разные: и в основное время с победой "Миная" в серии пенальти, и с обменом пенальти по ходу игры. Ещё один любопытный тренд в этой паре: ещё ни разу хозяева не побеждали в основное время.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Минай" - "Ингулец"

Те, кто регулярно делают ставки, знают, что не всегда ты их делаешь с холодной головой, а иногда себе позволяешь ставки с открытым сердцем. Так вот, сейчас вторая ситуация. Я понимаю, что встречаются два из трёх худших нападений лиги. Я понимаю, что ошибок будет очень много. Но согласитесь: хочется же увидеть Зрелище. Возможно, даже от подопытным Луччи/Риццолли. Обеим командам нужно побеждать, чтобы наконец-то не считаться дном по меркам УПЛ. Поэтому верю, что футбол нас ждёт яркий. Не только по голам, но в целом по развитию событий. Если грузить на тренды, то напрашивается ставка на ничью, учитывая статус самой миролюбивой пары в украинском футболе.

Ставка: тотал больше 2.5 за 2.1

Альтернативная ставка: пенальти или удаление за 1.7

Альтернативная ставка: ничья за 3.1