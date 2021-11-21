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Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 ноября 2021

Украина
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Встреча недавних участников Первой лиги

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 ноября 2021

Фото: ФК Металлист 1925

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый круг завершится в Луцке. Что символично, в последней игре между собой сойдутся два недавних представителя ПФЛ, которые успешно играют после повышения в классе. "Верес" берет опытом, "Металлист 1925" - интересными идеями главного тренера. Оба клуба по делу нашли свое место в середине таблицы, а в очной игре попытаются показать себя с лучшей стороны, укрепив положение. Скоро конец года и вряд ли кто-то захочет опускаться в нижнюю часть и бороться за выживание.

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"Верес" 19:30 "Металлист 1925"

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22 ноября, Луцк, стадион "Авангард"
Арбитр: А.Соловьян
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Верес":

Перед двухнедельной паузой "красно-черные" разгромно проиграли "Заре", оставив при этом не самое плохое впечатление. Счет 0:3 выглядит печально, но ровенчане долго давали отпор более статусному оппоненту и даже сами создавали моменты. Во время перерыва коллектив Вирта уже сам был в роли палача, уничтожив в товарняке "Карпаты Галич" 3:0. Главный тренер "красно-черных" говорил о важности этого спарринга, а потому, как нам кажется, он остался доволен увиденным.

Вирт редко вносит изменения в свой стартовый набор игроков. Небольшое повреждение получил Евгений Пасич, вместо которого сыграет Дахновский. Открытый вопрос по нападающему, но учитывая дубль Шестакова во время спарринга, скорее всего на него и будет сделана ставка. Сергийчук появится уже по ходу поединка, как и некогда основной Гегедош.

Ориентировочный состав: Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Кучеров, Полюлях - Дахновский, Панасенко, Г.Пасич - Шестаков

"Металлист 1925":

Стабильность - новое слово для коллектива Кривенцова. Его изучение дается с трудом. После яркого отрезка в октября, когда харьковчане добыли пять побед кряду, они серьезно просели по результатам, проиграв трижды. Дважды обидчиком выступила "Александрия", еще раз "1925" разгромила "Заря". Международная пауза должна была помочь Кривенцову наладить контакт с командой, вернув тех к жизни. Посмотрим, удалось ли молодому наставнику выполнить эту домашнюю работу.

Сразу шесть игроков харьковчан под вопросом на ближайший матч. И если потери Дерека, Пономаря и Дмитренко стары, как мир, то без Ткачука будет непросто. Помимо этого, из-за дисквалификации будет недоступен Ременюк, а Батюшину вырезали аппендицит. Кривенцову снова придется делать ставку на опытного легионера Квирквелию, который пока своим в Харькове не стал. Универсала Фабиньо ждем в полузащите, а Марлисона - в атаке. Хотя стоит признать, что давненько бразилец не радовал клуб голами.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Ермаков, Квирквелия, Шершень, Западня - Габелок - Савин, Крыськив, Голодюк, Фабиньо - Марлисон

Цифры и факты

  • "Верес" и "Металлист 1925" пересекались дважды. Оба раза - в прошлом сезоне в Первой лиге. Если в первом круге оба коллектива разошлись без забитых, то во второй части сезона успех праздновали харьковчане - победа 4:1
  • "Металлист 1925" не играет вничью в шести играх кряду - четыре победы и два поражения
  • Лишь в одной из пяти последних игр "Верес" пропускал. Луганская "Заря", усилиями Шахаб Захеди, сумела размочить ворота Богдана Когута
  • Бразилец Марлисон забил четыре гола в этом сезоне. Это лучший показатель на две команды. Михаил Шестаков из "Вереса" отличился трижды

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
8 Верес 14 5 4 5 12-15 -3 19 0
9 Металлист 1925 14 6 1 7 16-22 -6 19 0

Статистика команд

"Верес":

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 ноября 2021 - изображение 1

"Металлист 1925":

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 ноября 2021 - изображение 2

Очные встречи

Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 ноября 2021 - изображение 3

"Верес" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Верес" - "Металлист 1925" от UA-Football

Ничья 1:1. Давайте прямо - мировая станет положительным результатом для обеих сторон. "Верес" и "Металлист 1925" имеют одинаковое количество очков в таблице, а на перерыв уходили проигравшими. Поделив очки, каждый останется при своем, при этом не продлив негативную серию. На стороне ровенчан - домашние трибуны и опыт, но харьковчане отдохнули во время перерыва, а потому также будут иметь козыри в рукаве. Одним словом, ожидаем обмен голами и ничейный итог.

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В статье: Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков) Прогнозы
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