Мариуполь - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 ноября 2021

Внимание, начинается второй круг украинской премьер-лиги. Подводит итоги полугодия будем через три недели, а пока просто готовимся к завершению календарного года. Старт 16-го тура, а вместе с ним и всего второго круга, будет положен в Мариуполе. Местная команда Маркевича-младшего примет "Львов", который, точно так же как и хозяева, идет во второй половине таблицы. Многим казалось, что стороны могли зацепиться за место в середине, но пока они пасут задних и борются за выживание. Посмотрим, чем они смогут удивить нас в эту пятницу. Отступать ведь уже некуда.

"Мариуполь" 19:30 "Львов"

Favbet-лига. 16-й тур

26 ноября, Мариуполь, стадион им. В.Бойко

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Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Мариуполь":

Первый круг коллектив Маркевича-младшего закончил на последнем месте. Две победы, ничья и 12 поражений - вот и все, чем могут похвастаться "приазовцы". Да, возможно, молодым мариупольцам в некоторых встречах банально не повезло, но в целом они по делу замыкают турнирную таблицу. Остапу Мироновичу пора бы срочно исправлять положение. Или по крайней мере, научить команду стабильно проводить все 90 минут матча.

Кадровые проблемы - стабильность для "Мариуполя". Второй тур подряд из-за дисквалификации не будет доступен Очеретько, к нему добавился также Петерман, отыгравший против "Ворсклы" всего десять минут. Помимо этого, не нужно забывать о травме Чоботенко, который никак не может восстановиться окончательно. Есть проблемы также у лучшего бомбардира команды - Андрея Кулакова. Не самый приятный букет.

Ориентировочный состав: Турбаевский - Меличенко, Мампасси, Босанчич, Стасюк - Чех, Шостак - Кащук, Мишнев, Топалов - Вьюнник

"Львов":

Говорить что-то о "львах" непросто. С одной стороны, стиль Дулуба не рекомендуется для просмотра. Из-за своего прагматизма. Из-за нацеленности на оборону. С другой стороны, выбранный путь дает результат. В пяти последних играх "горожане" проиграли лишь раз, обыграв на прошедших выходных "Зарю". Да, не очень зрелищно, но для 12-й команды УПЛ красота и эстетика не очень важна. На первый план выходит результат.

Прошлый матч Брикнер пропустил из-за травмы, а Романчук и Зозуля - из-за дисквалификации. Последний возвращается в строй и должен будет занять место правого центрального защитника. Помимо этого, сделаем прогноз, что Ныч займет позицию форварда, а Семенив окажется на фланге атаки. Иногда переднюю линию нужно освежать, и Дулуб это понимает. Вряд ли будет играть Алваро. Причем не только в пятницу, а вообще. Коуч сейчас на него зол.

Ориентировочный состав: Ильющенков - Зозуля, Махмутович, Лека - Бусько, Довгий, Политыло, Якимец - Семенив, Ныч, Эрнест

Цифры и факты

"Мариуполь" и "Львов" пересекались на поле 21 раз. Больше побед на стороне "приазовцев" - 11 против пяти. Пять раз была зафиксирована ничья. Общий счет голов 35:25

Коллектив Маркевича не играет вничью в 14 играх кряду - две победы, 12 поражений. Единственная ничья была зафиксирована именно в матче против львовян

С 18-го сентября, если "Мариуполь" пропускает, то два и больше гола за 90 минут

Андрей Кулаков - лучший бомбардир в составе двух команд. В нынешнем сезоне он забил шесть голов. Дважды отличился "львовянин" Шина

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 12 Львов 15 3 4 8 11-23 -12 13 0 16 Мариуполь 15 2 1 12 18-37 -19 7 0

Статистика команд

"Мариуполь":

"Львов":

Очные встречи

"Мариуполь" - "Львов": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Мариуполь" - "Львов" от UA-Football

Победа "Львова" 1:0. Букмекеры не определились с фаворитом, но мы рискнем предположить, что победа останется за гостями. Во-первых, они более стабильные и не проваливаются по ходу матча. Во-вторых, находятся в лучшем эмоциональном состоянии. В-третьих, у "Мариуполя" - худшая оборона сезона, а потому не пропустить им будет сложно. А если львовяне Дулуба забивают первыми, то редко упускают свое. А потому - ставим на минимальную викторию "сине-золотых".