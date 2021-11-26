Черноморец - Десна. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 ноября 2021

Кризис против нестабильности. Нестабильность против кризиса. "Черноморец" и "Десна" к очному матчу подходят далеко не в лучшей своей форме, а потому срочно нуждаются в набранных балах. Неделю назад обе стороны потеряли очки - "моряки" были разбиты "Динамо", а "северяне" так и не сумели взломать автобус "Колоса". Как итог, первые борются за выживание, вторые окончательно скатились в середину таблицы и вряд ли сумеют навязать борьбу за еврокубковую зону. Нам же нужно разобраться, какая сторона лучше готова к матчу 16-го тура.

"Черноморец" 17:00 "Десна"

Favbet-лига. 16-й тур

27 ноября, Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: И.Пасхал

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Черноморец":

На прошлой неделе, как мы упоминали выше, "моряки" не сумели справиться с "Динамо", проиграв со счетом 1:6. Арендованные футболисты коллектив выручить не смогли. За тур до этого "Черноморец" выдал яркий матч с "Рухом", добыв вторую победу в сезоне. В принципе, стиль игры одесситов мы хорошо успели изучить за первые 15 туров - неплохая атака, катастрофическая оборона. Пока что Юрий Мороз никак не может решить проблемы в защите.

Крайне вероятно, что в строй вернутся основные исполнители - Цитаишвили, Ванат и Кучерук. Каждый из них должен будет занять привычное место в составе. Помимо этого, ставим, что на правом фланге обороне сыграет Илья Путря, а в опорную зону вернется Михайленко. Одним словом, ожидаем от коуча "Черноморца" максимально боевой состав.

Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Дубко, Биловар, Кузык - Михайленко, Тлумак - Цитаишвили, Исаенко, Авагимян - Ванат

"Десна":

"Северян" продолжает штормить. Постоянные кидки из стороны в сторону, финансовые проблемы, отсутствие стабильности, надежности в обороне и неопределенность с составом, никак не дают некогда мощному коллективу набрать хоть какой-то ход. Две недели назад черниговцы прервали шестиматчевую серию без побед, одолев на выезде "Львов", однако после провалились дома. С "Колосом" команда Рябоконя создала немало моментов, но все равно умудрилась проиграть.

У "Десны" хватает потерь. Из-за дисквалификации вне состава окажется Селин, из-за коронавируса - Картушов. Любая потеря в обороне сильно бьет по команде Рябоконя, а тут сразу два человека останутся вне игры. Благо для коуча, впереди все в порядке. Готов играть Тотовицкий, а значит будет кому создавать и реализовывать. Все еще пытается найти себя Юрченко, но вряд ли игрок такого класса останется на скамейке запасных. Он ведь не ради этого подписывал контракт.

Ориентировочный состав: Литовка - Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Масалов - Домбровский, Завийский - Калитвинцев, Тотовицкий, Юрченко - Безбородько

Цифры и факты

"Черноморец" и "Десна" 11 раз пересекались на футбольном поле в рамках официальных игр. Тотальный перевес на стороне одесситов, которые при двух поражениях, выиграли девять поединков. Ничьих не было. Общий счет голов - 27:9

В рамках первого круга, "северяне" легко одолели "моряков", забив в их ворота три безответных гола. Отличились Калитвинцев (дважды) и Завийский

"Десна" может забить 150-й гол в рамках УПЛ. Для этого нужно нанести еще один точный удар

Лишь в одной игре этого сезона одесситы уходили с поля без пропущенных голов. Всего соперники огорчали "моряков" 35 раз. Хуже дела только у "Мариуполя" (37)

Свой 15-й гол в рамках УПЛ может забить Сергей Болбат, 10-й - Евгений Смирный

Денис Безбородько отличился семь раз в нынешнем сезоне. Это лучший показатель на две команды. Артур Авагимян и Владислав Ванат забили трижды

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 8 Десна 15 6 3 6 17-22 -5 21 0 13 Черноморец 15 2 5 8 17-35 -18 11 0

Статистика команд

"Черноморец":

"Десна":

Очные встречи

"Черноморец" - "Десна": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Черноморец" - "Десна" от UA-Football

Победа "Десны" 2:1. Матч будет ярким. Будущие соперники не проходили в школе термин "катеначчо", а потому их сильной стороной остается атака. Голы будут от двух сторон, а наша задача понять, кто перебьет оппонента. Поставим, что это будет "Десна". Их атакующая мощь выглядит более устрашающе, а сами футболисты более опытные, нежели игроки одесситов. Наш выбор - победа гостевой команды.