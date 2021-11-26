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Днепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.11.2021
Днепр-1 - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.11.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Важный матч для обоих его участников. "Ворскла" и "Днепр-1" идут на третьем и четвертом местах соответственно, набрав одинаковое количество очков (по 31). Обе готовы бороться за бронзу и звание третьей силы в украинском футболе.
Оба коллектива богаты интересными тренерами (Йовичевич против Максимова), а также неординарными футболистами. Сегодня будет не только противостояние "Днепра-1" и "Ворсклы", но и Артема Довбика с Оливье Тиллем – двух лучших футболистов УПЛ по системе "гол+пас" после первого круга. Это будет столкновение двух атакующих и комбинационных стилей, что в сумме может подарить нам зрелищный матч.
Если и есть что-то хорошее в сегодняшней УПЛ, то именно такие поединки.
УПЛ. 16-й тур. 27.11.2021
Днепр. "Днепр-Арена"
Арбитр в поле – Евгений Арановский; арбитр VAR – Николай Балакин
"Днепр-1" 19:30 "Ворскла"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab
"Днепр-1"
В первом круге "Днепр-1" много критиковали за неумение играть против грандов и равных себе соперников. Действительно, днепряне за первые четырнадцать туров набрали только одно очко с представителями верхней части таблицы. И как раз в поединке с "Ворсклой".
Но в пятнадцатом туре прорвало. В конце первого круга команде Игоря Йовичевича удалось в волевом стиле победить "Александрию", что сбросило с плеч "Днепра-1" психологический груз. Команда показала очень качественный футбол, не сломавшись после пропущенного мяча. Возможно, именно в таком переломном моменте и нуждались подопечные хорватского наставника.
"Днепр-1" после первого круга набрал столько же очков, сколько и "Ворскла". Но полтавчане выше благодаря дополнительным показателям. Вот эта ситуация лучше всего характеризует важность матча в контексте борьбы за третье место. "Днепру-1" нужна победа, "Ворскла", в свою очередь, играет без боязни даже против грозных соперников.
Дисквалифицированных в составе "Днепра-1" нет.
Ориентировочный состав: Кожокару – Никита Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак – Игнатенко, Пихалёнок – Гуцуляк, Джурасек, Назаренко – Довбик
"Ворскла"
"Ворскла" переживает хороший период. В последних двух матчах команда Максимова одержала две победы с общим счетом 7:2. Одним из пострадавших от полтавчан соперников было и киевское "Динамо".
Хвалят "Ворсклу" не только за результаты, но и за содержание игры. Даже обычно скупой на похвалу Юрий Максимов недавно сказал, что его команда стала играть с умом. Это позволяет производить привлекательный для зрителей и результативный стиль. Так что в этом матче против "Днепра-1" "Ворскла" сыграет несколько иначе, чем в первом круге.
Тогда "Ворскла" позволила днепрянам дважды отыгрываться в ходе противостояния. Причем, "Днепр-1" почти весь второй тайм играл в меньшинстве. Тогда уже у "Ворсклы" был Оливье Тилль, но еще не было Лукаса Рангеля. Бразилец может не сыграть и в этом матче, ведь неделю назад был заменен из-за повреждения еще в первом тайме поединка с "Мариуполем". Впрочем, возможно, этим ходом тренер просто хотел поберечь одного из лидеров "Ворсклы".
Ориентировочный состав: Ризнык – Пердута – Чеснаков, Тамм, Яворский – Якубу – Тилль, Пуцлин – Пешич, Кане – Степанюк
"Днепр-1" – "Ворскла". Статистика личных встреч
Начиная с апреля 2019-го года, команды провели между собой уже восемь встреч. Интересно, что только в одной из них победу одержала "Ворскла". В трех матчах было забито более двух голов, а два из трех последних матчей между соперниками закончились со счетом 2:2. Что-то подсказывает, что результативной окажется и сегодняшняя встреча.
"Днепр-1" – "Ворскла". Последние матчи команд
У "Днепра-1" очень хорошая статистика – только одно поражение в последних шести поединках УПЛ. Остальные пять матчей – победы, четыре из них – без пропущенных мячей. "Александрия" в прошлом туре сделала то, что не удалось ни "Колосу", ни "Миную", ни "Ингульцу" – забила гол.
Портит такую яркую картину разве что поражение от "Динамо" 0:2. Но это уже привычное дело для "Днепра-1" – уступать грандам.
У "Ворсклы" дела точно не хуже. Единственное поражение за последние три месяца пришлось на поединок с "Шахтером", который был отягощен для полтавчан ранним удалением Оливье Тилля. Выделяется последний матч команды Юрия Максимова. 5:1 – это самая большая победа "Ворсклы" в этом сезоне.
"Днепр-1" – "Ворскла". Турнирное положение команд
До финиша еще далеко, но это не умаляет вес поединка двух прямых конкурентов. У "Днепра-1" и "Ворсклы" одинаковые показатели набранных очков, но "Ворскла" впереди по дополнительным характеристикам. В спину обоим дышит "Заря", которая сможет обойти неудачника отчетного поединка в случае своей победы.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|15
|12
|2
|1
|41-8
|+33
|38
|0
|2
|Шахтер
|15
|12
|2
|1
|40-8
|+32
|38
|0
|3
|Ворскла
|15
|9
|4
|2
|28-12
|+16
|31
|0
|4
|СК Днепр-1
|15
|10
|1
|4
|24-15
|+9
|31
|0
|5
|Заря
|15
|9
|2
|4
|34-18
|+16
|29
|0
|6
|ФК Александрия
|15
|6
|5
|4
|15-13
|+2
|23
|0
"Днепр-1" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 2:2. Традиция такова у команд – играть между собой результативные матчи. Оба коллектива продуцируют открытый атакующий стиль, что также подталкивает прогнозировать большое количество голов. По силе "Днепр-1" и "Ворскла" выглядят равными соперниками, что лучше всего подтверждает турнирная таблица. Так что ставка на результативную ничью не будет лишена логики.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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