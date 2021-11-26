Днепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27.11.2021

Важный матч для обоих его участников. "Ворскла" и "Днепр-1" идут на третьем и четвертом местах соответственно, набрав одинаковое количество очков (по 31). Обе готовы бороться за бронзу и звание третьей силы в украинском футболе.

Оба коллектива богаты интересными тренерами (Йовичевич против Максимова), а также неординарными футболистами. Сегодня будет не только противостояние "Днепра-1" и "Ворсклы", но и Артема Довбика с Оливье Тиллем – двух лучших футболистов УПЛ по системе "гол+пас" после первого круга. Это будет столкновение двух атакующих и комбинационных стилей, что в сумме может подарить нам зрелищный матч.

Если и есть что-то хорошее в сегодняшней УПЛ, то именно такие поединки.

УПЛ. 16-й тур. 27.11.2021

Днепр. "Днепр-Арена"

Арбитр в поле – Евгений Арановский; арбитр VAR – Николай Балакин

"Днепр-1" 19:30 "Ворскла"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab

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"Днепр-1"

В первом круге "Днепр-1" много критиковали за неумение играть против грандов и равных себе соперников. Действительно, днепряне за первые четырнадцать туров набрали только одно очко с представителями верхней части таблицы. И как раз в поединке с "Ворсклой".

Но в пятнадцатом туре прорвало. В конце первого круга команде Игоря Йовичевича удалось в волевом стиле победить "Александрию", что сбросило с плеч "Днепра-1" психологический груз. Команда показала очень качественный футбол, не сломавшись после пропущенного мяча. Возможно, именно в таком переломном моменте и нуждались подопечные хорватского наставника.

"Днепр-1" после первого круга набрал столько же очков, сколько и "Ворскла". Но полтавчане выше благодаря дополнительным показателям. Вот эта ситуация лучше всего характеризует важность матча в контексте борьбы за третье место. "Днепру-1" нужна победа, "Ворскла", в свою очередь, играет без боязни даже против грозных соперников.

Дисквалифицированных в составе "Днепра-1" нет.

Ориентировочный состав: Кожокару – Никита Кравченко, Сваток, Логинов, Дубинчак – Игнатенко, Пихалёнок – Гуцуляк, Джурасек, Назаренко – Довбик

"Ворскла"

"Ворскла" переживает хороший период. В последних двух матчах команда Максимова одержала две победы с общим счетом 7:2. Одним из пострадавших от полтавчан соперников было и киевское "Динамо".

Хвалят "Ворсклу" не только за результаты, но и за содержание игры. Даже обычно скупой на похвалу Юрий Максимов недавно сказал, что его команда стала играть с умом. Это позволяет производить привлекательный для зрителей и результативный стиль. Так что в этом матче против "Днепра-1" "Ворскла" сыграет несколько иначе, чем в первом круге.

Тогда "Ворскла" позволила днепрянам дважды отыгрываться в ходе противостояния. Причем, "Днепр-1" почти весь второй тайм играл в меньшинстве. Тогда уже у "Ворсклы" был Оливье Тилль, но еще не было Лукаса Рангеля. Бразилец может не сыграть и в этом матче, ведь неделю назад был заменен из-за повреждения еще в первом тайме поединка с "Мариуполем". Впрочем, возможно, этим ходом тренер просто хотел поберечь одного из лидеров "Ворсклы".

Ориентировочный состав: Ризнык – Пердута – Чеснаков, Тамм, Яворский – Якубу – Тилль, Пуцлин – Пешич, Кане – Степанюк

"Днепр-1" – "Ворскла". Статистика личных встреч

Начиная с апреля 2019-го года, команды провели между собой уже восемь встреч. Интересно, что только в одной из них победу одержала "Ворскла". В трех матчах было забито более двух голов, а два из трех последних матчей между соперниками закончились со счетом 2:2. Что-то подсказывает, что результативной окажется и сегодняшняя встреча.

"Днепр-1" – "Ворскла". Последние матчи команд

У "Днепра-1" очень хорошая статистика – только одно поражение в последних шести поединках УПЛ. Остальные пять матчей – победы, четыре из них – без пропущенных мячей. "Александрия" в прошлом туре сделала то, что не удалось ни "Колосу", ни "Миную", ни "Ингульцу" – забила гол.

Портит такую ​​яркую картину разве что поражение от "Динамо" 0:2. Но это уже привычное дело для "Днепра-1" – уступать грандам.

У "Ворсклы" дела точно не хуже. Единственное поражение за последние три месяца пришлось на поединок с "Шахтером", который был отягощен для полтавчан ранним удалением Оливье Тилля. Выделяется последний матч команды Юрия Максимова. 5:1 – это самая большая победа "Ворсклы" в этом сезоне.

"Днепр-1" – "Ворскла". Турнирное положение команд

До финиша еще далеко, но это не умаляет вес поединка двух прямых конкурентов. У "Днепра-1" и "Ворсклы" одинаковые показатели набранных очков, но "Ворскла" впереди по дополнительным характеристикам. В спину обоим дышит "Заря", которая сможет обойти неудачника отчетного поединка в случае своей победы.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 15 12 2 1 41-8 +33 38 0 2 Шахтер 15 12 2 1 40-8 +32 38 0 3 Ворскла 15 9 4 2 28-12 +16 31 0 4 СК Днепр-1 15 10 1 4 24-15 +9 31 0 5 Заря 15 9 2 4 34-18 +16 29 0 6 ФК Александрия 15 6 5 4 15-13 +2 23 0

"Днепр-1" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 2:2. Традиция такова у команд – играть между собой результативные матчи. Оба коллектива продуцируют открытый атакующий стиль, что также подталкивает прогнозировать большое количество голов. По силе "Днепр-1" и "Ворскла" выглядят равными соперниками, что лучше всего подтверждает турнирная таблица. Так что ставка на результативную ничью не будет лишена логики.