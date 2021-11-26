Минай - Динамо. Анонс и прогноз матча Чемпионата Украины на 27.11.2021

Все, о Лиге Чемпионов можно не волноваться. Теперь Мирча Луческу и его команда бросят все силы, чтобы сохранить лидерство в родном чемпионате. Пока оно держится на преимуществе в один забитый мяч. Впрочем, это не суть важно. Следует напомнить регламент УПЛ – как говорит статья 22, в случае равенства очков между двумя первыми командами чемпион будет определен в Золотом матче. То есть разговоры о том, что "Динамо" и "Шахтеру" нужно набивать статистику – безосновательны. Очевидно, киевляне приедут в гости к "Минаю" в первую очередь с мыслями, как не повторить ошибок горняков, сыгравших здесь вничью. Тем более задача будет усложнена моральным истощением после неудачи на международной арене. Пусть и условно, но шансы "Миная" на благоприятный результат в 16-м туре растут.

Чемпионат Украины. VBET Лига. 16-й тур

27 ноября. Симферополь. Стадион "Авангард"

Арбитр – Алексей Деревинский. Арбитр VAR – Андрей Коваленко

"Минай" 14:00 "Динамо"

Телетрансляция – Футбол 1

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Последние новости и ориентировочные составы

"Минай"

На неделе команда Игоря Леонова "закрыла хвост" – сыграла перенесенный ранее поединок с "Колосом". "Минай" был очень близок к тому, чтобы наконец победить – после реализованного пенальти Кнышем вел до 90+4, а затем пропустил от своего бывшего игрока Нуриева. Таким образом, серия без побед закарпатской команды насчитывает уже 15 матчей. К слову, началась она как раз после встречи с "Динамо".

С другой стороны, "Минай" не проигрывает уже в двух матчах подряд – это тоже позитив, который закарпатцы попытаются закрепить перед родными болельщиками. Для них это будет последний домашний матч в 2021 году.

Будут ли изменения в стартовом составе хозяев? Вряд ли существенные. Леонов стабилизировал защиту – сейчас в ней играют Гончар, Семенко, Горин и Синегуб. Месхи отбыл дисквалификацию и должен заменить Кулиева в центре поля. Кныш неплохо вышел на замену в игре с "Колосом", реализовал пенальти, поэтому допустим, что именно он сыграет на левом фланге атаки, а не Коваленко. Вряд ли в основе выйдет Селезнев. "Динамо" не позволит "Минаю" играть позиционно, нужна будет скорость, чтобы бежать в контратаки, а для этого лучше подойдет Билоног.

Ориентировочный состав "Миная": Кучер – Гончар, Семенко, Горин, Синегуб – Петрусенко, Хахлев, Месхи – Ахмедзаде, Билоног, Кныш

"Динамо"

Травмированные: Артем Беседин, Денис Попов, Ибрагим Каргбо, Владислав Супряга

Мирча Луческу умело тасует состав в чемпионате, чтобы равномерно распределить силы. Иногда случается сбой, но обычно "Динамо" берет максимум. Очевидно, что тренер даст отдохнуть нескольким основным исполнителям после неудачи в игре с "Баварией". Физических сил должно хватить, но будет ли достаточно эмоций? Вот вопрос. Поэтому вместо Шапаренко, допустим, сыграет Андриевский, Буяльского на позиции под нападающим способен заменить Денис Гармаш, а Илья Шкурин вновь получит свой шанс на острие атаки.

Против "Баварии" в основе играл Де Пена, на этот раз слева ожидаем Витиньо. А может быть и Вербича. Цыганков в этом сезоне на удивление играет в очень насыщенном графике, поэтому и в Ужгороде должен выйти с первых минут.

К слову, "Динамо" на выезде в текущем сезоне в УПЛ играет почти безупречно. Из семи матчей выиграны шесть, единственная ничья произошла в поединке с "Ингульцем", который принимал бело-синих… в Киеве.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Андриевский – Цыганков, Гармаш, Витино – Шкурин

Статистика противостояния Минай – Динамо

Команды сыграли между собой пять раз – дважды в Кубке и трижды в рамках УПЛ. Во всех поединках побеждало "Динамо". Единственный раз, когда закарпатцы смогли забить гол, произошел в первом матче – в 2018 году в рамках Кубка Украины, киевляне тогда выиграли 1:3. Общий счет – 1:14 в пользу "Динамо".

Последние пять матчей

"Минай"

24.11.2021. УПЛ. "Минай" – "Колос" 1:1

21.11.2021. УПЛ. "Минай" – "Ингулец" 2:2

06.11.2021. УПЛ. "Минай" – "Мариуполь" 0:2

01.11.2021. УПЛ. "Днепр-1" – "Минай" 4:0

24.10.2021. УПЛ. "Рух" – "Минай" 2:2

"Динамо"

23.11.2021. ЛЧ. "Динамо" - "Бавария" 1:2

19.11.2021. УПЛ. "Черноморец" – "Динамо" 1:6

06.11.2021. УПЛ. "Динамо" – "Ворскла" 1:2

02.11.2021. ЛЧ. "Динамо" - "Барселона" 0:1

30.10.2021. УПЛ. "Мариуполь" – "Динамо" 2:3

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 15 12 2 1 41-8 +33 38 14 ФК Минай 15 1 7 7 11-23 -12 10

Котировки букмекеров

Прогноз матча Минай – Динамо – 0:3

Что может противопоставить Минай? Дисциплину, характер, вдохновение! Хватит ли этого, чтобы остановить "Динамо"? Есть большие сомнения. Чтобы киевляне не смогли взять свои очки, нужно, чтобы это был действительно плохой для них день. В любом формате состава они должны побеждать и вряд ли эта победа ограничится одним забитым мячом.