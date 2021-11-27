Ингулец - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 ноября 2021

Думаете, что поединок между грандом и андердогом лишен интриги? Как бы не так. Одно слово - мотивация. И говорим мы это не просто в качестве обязательной программы, у "Ингульца" и "Шахтера" особая история отношений. Отмотаем время на год назад. "Казаки" проводят дебютный сезон в УПЛ и готовятся принять "горняков" в последнем туре 2020-го года, но погодные условия и неготовность поля говорят об одном - техническое поражение хозяевам. Принять гранд в Кропивницком не получилось.

Было много разговоров, президент "Ингульца" говорил о ненависти к "оранжево-черным", несмотря на былую любовь. Вот вам и мотивация. Это слово можно использовать и в сторону "Шахтера", который не так давно досрочно закончил еврокубковый путь, а потому нуждается в положительном результата. В общем, игра должна получится интересной.

"Ингулец" 14:00 "Шахтер"

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28 ноября, Кропивницкий, стадион "Звезда"

Арбитр: Д.Шурман

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Ингулец":

Ох, и тяжелым первый круг получился для "казаков". Тяжело стартовав, коллектив Лавриненко немного выровнял положение, добыл несколько побед, после чего начался период отчаяния. Восемь матчей без побед, вылет из кубка от второлигового оппонента и предпоследнее место в таблице. Увы, пока что это реальность "Ингульца". По словам президента, тренер команды имеет бесконечный кредит доверия, но это не означает, что на результаты можно не смотреть. Пора бы что-то делать.

Бартулович точно не сыграет из-за дисквалификации. С другой стороны, в прошлом туре вернулся опытный Лупашко, который сыграл свой первый матч в 2021-м году. Учитывая непростую ситуацию в центре поля, вполне возможно, что капитан сыграет с первых минут. Игру с "Минаем" из-за повреждения пропускал Ситало, а потому мы снова ждем в основе Майкла Гопея. В первом круге Лавриненко сыграл против "Шахтера" в пять защитников, но сейчас, предположим, коуч доверится более привычной формации.

Ориентировочный состав: Гальчук - Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко - Лупашко, Коробенко - Полегенько, Запорожец, Шарай - Гопей

"Шахтер":

Восприятие работы де Дзерби продолжает скакать из стороны в сторону. Еще недавно его хвалили за хорошие результаты в Украине и достойную битву в Мадриде. Теперь снова критика, и снова по делу. Против "Интера" донецкий клуб провалился, ужасно проведя начало первого и второго таймов. Как итог - 0:2, досрочный вылет и формальный статус последней игры против "Шерифа". Теперь остается одно - бороться за золото в УПЛ, иначе есть риск провала второго сезона подряд.

Игру против "Интера" пропускали Исмаили и Патрик, готовность которых остается неизвестной. Снова в строю Георгий Судаков, а потому вполне возможно, что мы увидим его на поле. Также вероятны появления Корниенко на левом фланге обороны, Мудрика в атаке, Бондаренко в центре поля и свежего центрбека.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко - Майкон, Антонио - Тете, Бондаренко, Мудрик - Сикан

Цифры и факты

Три встречи. Ровно столько насчитывает история противостояния "Ингульца" и "Шахтера". "Горняки" побеждали во всех случаях, а общий счет голов - 1:7. Отдельно напомним о техническом поражении "казаков", которое им присудили в первом круге прошлого сезона

В рамках нынешней кампании "Шахтер" обыграл "Ингулец" со счетом 2:1. В первом тайме за гранд забивали Траоре и Патрик, ближе к концу поединка Гопей отквитал один гол. Символично, что именно против "казаков" состоялся дебютный официальный матч Роберто де Дзерби в Украине

Коллектив Лавриненко не побеждает в УПЛ в восьми последних играх - три ничьих, пять поражений

У "горняков" ситуация обратная. 12 игр без поражений в украинском чемпионате - десять побед и две ничьих

С 11-го сентября "Шахтер" если и забивает в УПЛ, то не менее двух голов за 90 минут

Свои десятые точные удары в УПЛ могут нанести Евгений Опанасенко и Фернандо

Бразилец Тете - лучший бомбардир на две команды. В нынешней кампании он отличился семь раз. Дважды за "Ингулец" забивали Ситало, Шарай и Гопей

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 15 12 2 1 40-8 +32 38 0 15 Ингулец 14 2 4 8 11-25 -14 10 0

Статистика команд

"Ингулец":

"Шахтер":

Очные встречи

"Ингулец" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 3:1. Мотивация андердога - это здорово, но "горняки" все равно подходят к игре в статусе однозначного фаворита. Коллектив де Дзерби хорошо выступает в родном первенстве, а теперь еще и будет дополнительно заряжен после фиаско в Милане. Класс игроков, настрой, длинна скамейки запасных - "Шахтер" впереди по всем параметрам, а потому мы ставим на уверенную победу гостей воскресного матча.