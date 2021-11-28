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Колос - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.11.2021

Украина
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Колос - Верес: Прогноз и анонс матча ⋉ 28.11.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.11.2021

ФК "Колос" / Автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Колос" набрал четыре очка в двух последних матчах, но это не значит, что команда вышла из кризиса. У "Вереса" в ДНК заложено играть не зрелищно, а на результат. Так что очный поединок этих двух коллективов не обещает яркого шоу. Но может быть интрига и напряжение.

"Колос" верит в свои силы и стремится закончить календарный год как можно дальше от зоны вылета. У "Вереса" же турнирное положение просто шикарное как для новичка лиги и коллектива без амбициозных задач. При определенных обстоятельствах ровняне могут подняться даже на шестое место. Посмотрим, какая из команд сможет навязать свой футбол и кому удастся добыть положительный результат.

УПЛ. 16-й тур. 28.11.2021
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

"Колос" 19:30 "Вересок"

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"Колос"

Четыре очка в двух последних матчах – прекрасный результат. "Колос" сначала победил "Десну" 1:0, а затем сыграл вничью 1:1 с "Минаем" в Ужгороде. Впрочем, несмотря на такие достижения, нельзя говорить об окончательном выходе ковалевцев из кризиса. Игра "Колоса" не внушает уверенности в будущем, поэтому оптимизма мало.

С другой стороны, исполняющий обязанности тренера "Колоса" Ярослав Вишняк говорит, что только сейчас новички ковалевской команды более-менее притерлись к новым условиям. Очевидно, что "Колосу" нужно просто продержаться на плаву до конца календарного года, а дальше будет перезагрузка. Дальше, вероятно, придет новый тренер и все начнется с чистого письма. В турнирной таблице ситуация не очень приятная для ковалевцев, но точно не критична.

"Вересу" тяжело будет навязать свой футбол, но "Колос" уже продемонстрировал в Ужгороде, что умеет терпеть. Вполне вероятно, что это качество выйдет на передний план и в отчетном противостоянии. "Колос" будет без дисквалифицированного Кирилла Петрова, однако в составе достаточно футболистов, чтобы компенсировать "точечные" потери.

Ориентировочный состав: Волынец – Золотов, Павловец, Новак, Черноморец – Милько, Задоя – Чурко, Богданов, Ильин – Лысенко

"Верес"

"Верес" поражает эффективностью. А те, кто говорят о случайности успеха ровенчан, точно не в теме. Показателен был матч предыдущего 15-го тура, в котором команда Юрия Вирта просто, непринужденно, спокойно раскатала другого новичка Лиги "Металлист 1925". Свое дело "Верес" знает хорошо, особенно в домашних поединках.

У гостевых результат немного хуже, однако "Верес" считается крепким орешком независимо от локации. Секрет команды Юрия Вирта – в сыгранности, стабильности состава и единстве.

Матч первого круга между командами закончился блеклой ничьей 0:0. Почему-то есть убеждение, что сегодня будет немного интереснее. Если у "Колоса" одна потеря из-за дисквалификации, то у "Вереса" – ни одной. Но травмирован Евгений Пасич.

Ориентировочный состав: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Кучеров, Петько – Г. Пасич, Панасенко, Дахновский – Сергийчук

"Колос" - "Верес". Статистика личных встреч

Матч первого круга стал первым официальным поединком между этими командами за последние четыре с половиной года. Раньше они играли между собой в Первой, Второй лигах и в Кубке Украины. И обычно эти матчи были результативными. То есть, ничья 0:0, которая имела место в первом круге текущего чемпионата, вписывается в контекст стиля команд, но не вписывается в историческую картину.

Колос - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.11.2021 - изображение 1

"Колос" - "Верес". Последние матчи команд

"Колос" не по игре победил "Десну", затем терпел и дождался шанса в перенесенном поединке третьего тура против "Миная". Поэтому за два последних матча ковалевцы набрали больше очков, чем за шесть предыдущих вместе взятых.

Колос - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.11.2021 - изображение 2

"Верес" проиграл лишь один из последних шести матчей чемпионата. Лишь в одном из них (проигрышном) пропускал. Примечательно также, что в шести последних матчах чемпионата с участием "Вереса" забивала только одна команда.

Колос - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.11.2021 - изображение 3

"Колос" – "Верес". Турнирное положение команд

"Верес" может выйти на шестое место по итогам тура, если обыграет "Колос", а "Александрия" не одолеет "Зарю". Есть еще вариант с ничьей в Ковалевке и поражением "Александрии" – тогда у "Вереса" и команды Юрия Гуры будет одинаковое количество очков.

Уже в ходе этого тура ковалевцев обошел "Львов", но победа позволит "Колосу" восстановить позиции.

5 Заря 15 9 2 4 34-18 +16 29 0
6 Десна 16 7 3 6 18-22 -4 24 0
7 ФК Александрия 15 6 5 4 15-13 +2 23 0
8 Верес 15 6 4 5 14-15 -1 22 0
9 Металлист 1925 15 6 1 8 16-24 -8 19 0
10 ФК Львов 16 4 4 8 12-23 -11 16 0
11 Колос 15 4 3 8 10-22 -12 15 0
12 Рух 14 3 4 7 13-20 -7 13 0
16 ФК Мариуполь 16 2 1 13 18-38 -20 7 0

"Колос" - "Верес". Ставка и коэффициенты

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"Колос" - "Верес". Прогноз от UA-Football

Победа "Вереска" 1:0. Результат, полученный "Колосом" в двух последних матчах, не убедил. По игре остается проблемы, так что ковалевцам будет очень непросто навязать свой футбол "Вересу". Ровенчане знают, что делать в таких ситуациях – методично пробивать стену. Это даст результат. Ставку рекомендуем сделать "обе забьют – нет".

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Прогнозы
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