Колос - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.11.2021

"Колос" набрал четыре очка в двух последних матчах, но это не значит, что команда вышла из кризиса. У "Вереса" в ДНК заложено играть не зрелищно, а на результат. Так что очный поединок этих двух коллективов не обещает яркого шоу. Но может быть интрига и напряжение.

"Колос" верит в свои силы и стремится закончить календарный год как можно дальше от зоны вылета. У "Вереса" же турнирное положение просто шикарное как для новичка лиги и коллектива без амбициозных задач. При определенных обстоятельствах ровняне могут подняться даже на шестое место. Посмотрим, какая из команд сможет навязать свой футбол и кому удастся добыть положительный результат.

УПЛ. 16-й тур. 28.11.2021

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

"Колос" 19:30 "Вересок"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "Футбол 1"

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"Колос"

Четыре очка в двух последних матчах – прекрасный результат. "Колос" сначала победил "Десну" 1:0, а затем сыграл вничью 1:1 с "Минаем" в Ужгороде. Впрочем, несмотря на такие достижения, нельзя говорить об окончательном выходе ковалевцев из кризиса. Игра "Колоса" не внушает уверенности в будущем, поэтому оптимизма мало.

С другой стороны, исполняющий обязанности тренера "Колоса" Ярослав Вишняк говорит, что только сейчас новички ковалевской команды более-менее притерлись к новым условиям. Очевидно, что "Колосу" нужно просто продержаться на плаву до конца календарного года, а дальше будет перезагрузка. Дальше, вероятно, придет новый тренер и все начнется с чистого письма. В турнирной таблице ситуация не очень приятная для ковалевцев, но точно не критична.

"Вересу" тяжело будет навязать свой футбол, но "Колос" уже продемонстрировал в Ужгороде, что умеет терпеть. Вполне вероятно, что это качество выйдет на передний план и в отчетном противостоянии. "Колос" будет без дисквалифицированного Кирилла Петрова, однако в составе достаточно футболистов, чтобы компенсировать "точечные" потери.

Ориентировочный состав: Волынец – Золотов, Павловец, Новак, Черноморец – Милько, Задоя – Чурко, Богданов, Ильин – Лысенко

"Верес"

"Верес" поражает эффективностью. А те, кто говорят о случайности успеха ровенчан, точно не в теме. Показателен был матч предыдущего 15-го тура, в котором команда Юрия Вирта просто, непринужденно, спокойно раскатала другого новичка Лиги "Металлист 1925". Свое дело "Верес" знает хорошо, особенно в домашних поединках.

У гостевых результат немного хуже, однако "Верес" считается крепким орешком независимо от локации. Секрет команды Юрия Вирта – в сыгранности, стабильности состава и единстве.

Матч первого круга между командами закончился блеклой ничьей 0:0. Почему-то есть убеждение, что сегодня будет немного интереснее. Если у "Колоса" одна потеря из-за дисквалификации, то у "Вереса" – ни одной. Но травмирован Евгений Пасич.

Ориентировочный состав: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Кучеров, Петько – Г. Пасич, Панасенко, Дахновский – Сергийчук

"Колос" - "Верес". Статистика личных встреч

Матч первого круга стал первым официальным поединком между этими командами за последние четыре с половиной года. Раньше они играли между собой в Первой, Второй лигах и в Кубке Украины. И обычно эти матчи были результативными. То есть, ничья 0:0, которая имела место в первом круге текущего чемпионата, вписывается в контекст стиля команд, но не вписывается в историческую картину.

"Колос" - "Верес". Последние матчи команд

"Колос" не по игре победил "Десну", затем терпел и дождался шанса в перенесенном поединке третьего тура против "Миная". Поэтому за два последних матча ковалевцы набрали больше очков, чем за шесть предыдущих вместе взятых.

"Верес" проиграл лишь один из последних шести матчей чемпионата. Лишь в одном из них (проигрышном) пропускал. Примечательно также, что в шести последних матчах чемпионата с участием "Вереса" забивала только одна команда.

"Колос" – "Верес". Турнирное положение команд

"Верес" может выйти на шестое место по итогам тура, если обыграет "Колос", а "Александрия" не одолеет "Зарю". Есть еще вариант с ничьей в Ковалевке и поражением "Александрии" – тогда у "Вереса" и команды Юрия Гуры будет одинаковое количество очков.

Уже в ходе этого тура ковалевцев обошел "Львов", но победа позволит "Колосу" восстановить позиции.

5 Заря 15 9 2 4 34-18 +16 29 0 6 Десна 16 7 3 6 18-22 -4 24 0 7 ФК Александрия 15 6 5 4 15-13 +2 23 0 8 Верес 15 6 4 5 14-15 -1 22 0 9 Металлист 1925 15 6 1 8 16-24 -8 19 0 10 ФК Львов 16 4 4 8 12-23 -11 16 0 11 Колос 15 4 3 8 10-22 -12 15 0 12 Рух 14 3 4 7 13-20 -7 13 0 16 ФК Мариуполь 16 2 1 13 18-38 -20 7 0

"Колос" - "Верес". Ставка и коэффициенты

"Колос" - "Верес". Прогноз от UA-Football

Победа "Вереска" 1:0. Результат, полученный "Колосом" в двух последних матчах, не убедил. По игре остается проблемы, так что ковалевцам будет очень непросто навязать свой футбол "Вересу". Ровенчане знают, что делать в таких ситуациях – методично пробивать стену. Это даст результат. Ставку рекомендуем сделать "обе забьют – нет".