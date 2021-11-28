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Рух - Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 28.11.2021
Чего ждать от матча Рух - Металлист 1925, чемпионат Украины, 28 ноября 2021
фото - ФК "Металіст 1925" Харків
Именно со встречи с "Рухом" начались приключения харьковчан в высшем дивизионе. Тогда команда Кривенцова несколько неожиданно одержала победу. Но сейчас находится выше львовян в турнирной таблице. Правда, это преимущество обусловлено удачным отрезком в середине осени, после которого снова наступили трудные времена. "Рух" тоже не может похвастаться успехами, хотя неделю назад чуть не шокировал "Шахтер". Но одно дело защищаться всей командой, совсем другое – атаковать равного себе по классу. Леониду Кучуку нужно доказывать, что у него в арсенале есть не только оборонительные инструменты.
Чемпионат Украины. VBET Лига. 16-й тур
28 ноября. Львов. "Арена Львов"
Арбитр: Александр Омельченко
"Рух" 17:00 "Металлист 1925"
Телетрансляция – Футбол 1
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Последние новости и составы
"Рух":
Травмированные: Даниил Кондраков, Владимир Костевич
"Рух" не может победить в четырех матчах подряд (с учетом Кубка Украины). На своем поле последний раз львовяне одерживали победу еще летом – в игре со "Львовом". При этом "Рух" не смог обыграть дома прямых конкурентов – "Минай" и "Черноморец", что лишь подтверждает мнение о нелюбви тренерского штаба команды к игре первым номером.
В игре с "Шахтером" не играл Борячук, но теперь Леонид Кучук может задействовать своего главного нападающего. Очевидно, что Андрей сыграет вместо Климчука, который в поединке с "Шахтером" отыграл полный матч, под конец просил замену, но так и не дождался ее от тренера. Вряд ли выйдет в основе 18-летний Марко Сапуга, игравший против горняков. Скорее, мы увидим рядом с Мартынюком Федорчука, или Карасюка.
Интересно, что в защите тоже выходили недавние выпускники академии – 18-летние Роман Дидык и Виталий Роман. Как и в случае с Сапугой, предположим, что их заменят более старшие исполнители – слева в защите может сыграть Мысык или Лях, справа ждем Сыча или Гагуна.
Ориентировочный состав: Паньков – Сыч, Билый, Стаменкович, Мысык – Мартынюк – Альваренга, Федорчук, Таллес, Бойчук – Борячук
"Металлист 1925":
Дисквалифицирован: Артур Западная
Травмированные: Виталий Пономарь, Дерек, Владислав Дмитренко, Максим Жичиков, Юрий Батюшин
"Металлист 1925" проиграл четыре последних матча с общим счетом 3:15. Проблемы в защите команды Кривенцова очевидны. Но решить их тренеру не так просто из-за ограниченного кадрового потенциала. Даже если бы хотел разбавить пару центрбеков, то не может, поскольку Ткачук только восстановился после травмы и по словам Кривенцова будет разве что в резерве. Да еще и на фланге возникли проблемы из-за дисквалификации Западни. Из доступных защитников остаются Ермаков, Квирквелия, Ченбай и Шершень. Теоретически может сыграть и 19-летний Амар Квакич, но в такой вариант особо не верится.
В центре поля не будет хватать Батюшина, который по системе гол+пас является одним из самых продуктивных в составе харьковчан, но выбор полузащитников все же шире. В частности, Кривенцов будет выбирать между Фабиньо и Голодюком в центре. На атаку могут сыграть как Габелок с Протасовым, так и Задерака с Ременюком. Марлисон пока безальтернативный в нападении.
Ориентировочный состав: Сидоренко – Ермаков, Квирквелия, Шершень, Ченбай – Кравченко – Протасов, Фабиньо, Крыськив, Габелок – Марлисон
Статистика противостояния "Рух" – "Металлист 1925"
История насчитывает пять матчей между львовянами и харьковчанами – четыре в рамках Первой лиги и одна уже в УПЛ. Пока преимущество на стороне "Металлиста 1925", который выигрывал дважды, тогда как у "Руха" была только одна победа. "Рух" – "Металлист 1925": +1 =2 -2, общий счет 5:6
Последние пять матчей
"Рух"
- 20.11.2021. УПЛ. "Шахтер" – "Рух" 2:0
- 06.11.2021. УПЛ "Черноморец" – "Рух" 4:3
- 31.10.2021. УПЛ. "Рух" – "Александрия" 0:0
- 28.10.2021. КУ. "Рух" – "Заря" 0:2
- 24.10.2021. УПЛ. "Рух" – "Минай" 2:2
"Металлист 1925"
- 22.11.2021. УПЛ. "Верес" – "Металлист 1925" 2:0
- 05.11.2021. УПЛ. "Александрия" – "Металлист 1925" 2:0
- 31.10.2021. УПЛ. "Металлист 1925" – "Заря" 1:6
- 26.10. 2021. КУ. "Металлист 1925" – "Александрия" 2:5
- 22.10.2021. УПЛ. "Металлист 1925" – "Ингулец" 4:0
Положение в турнирной таблице
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|8
|Верес
|15
|6
|4
|5
|14-15
|-1
|22
|9
|Металлист 1925
|15
|6
|1
|8
|16-24
|-8
|19
|10
|ФК Львов
|16
|4
|4
|8
|12-23
|-11
|16
|11
|Колос
|15
|4
|3
|8
|10-22
|-12
|15
|12
|Рух
|14
|3
|4
|7
|13-20
|-7
|13
|13
|Черноморец
|16
|2
|5
|9
|17-36
|-19
|11
Котировки букмекеров
Прогноз на матч "Рух" – "Металлист 1925"
Это встреча команд, которые вряд ли находятся на своем пике. Особенно это касается "Металлиста 1925", психологическое состояние которого наверняка не самое лучшее. Харьковчане в течение первой половины сезона выглядели интереснее "Руха" в атаке, но не в последних матчах. Львовяне способны обезопасить свои ворота. Вопрос в том забьют ли сами? Возвращение Борячука существенно увеличивает шансы, поэтому львовян и назовем фаворитом встречи. Но голов в этом поединке много не будет. Прогноз: 1х, тотал меньше 2,5
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