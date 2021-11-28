Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 ноября 2021

Хорошее настроение? Это не про "Александрию" и "Зарю". Команды синхронно проиграли неделю назад, отстав от своих основных конкурентов. Более того, на неделе луганчане еще и с треском пролетели в Риме, проиграв разгромно итальянской "Роме". Будущие соперники срочно нуждаются в положительных эмоциях, которые можно будет отыскать в этот понедельник. 16-й тур, стадион "Ника", разбираемся, кто фаворит, а кто - наоборот.

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"Александрия" 19:30 "Заря"

Favbet-лига. 16-й тур

29 ноября, Александрия, стадион "Ника"

Арбитр: Е.Монзуль

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Александрия":

У коллектива Гуры далеко не самый простой календарь на завершении 2021-го. Впереди - "Заря" и "Шахтер", недавно был "Днепр-1". Коллективу Йовичевича "горожане" смогли забить первыми, но еще до перерыва пропустили трижды, а после не смогли ничем ответить. Поражение немного отодвинуло "Александрию" от первой пятерки игроков, а потому нужно срочно восстанавливать баланс. Но, как мы уже говорили, календарь очень непростой.

???? Автограф-сесія гравців ФК "Олександрія" голкіпера Олега Білика та півзахисника Кирила Дришлюкаhttps://t.co/89yTU34Gnk pic.twitter.com/0JrXBeaOcn — FC Olexandriуa (@FCO1948) November 26, 2021

К переполненному лазарету "Александрии" прибавилась дисквалификация Рыбалки. У коуча "горожан" и так практически не было места для маневра, а теперь он еще и лишился опытного центрхава. Предположим, что на его место поставят Копину. Также вероятно возвращение Дубры и Спинелли, который займут позиции в обороне и атаке соответственно.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков - Копина, Калюжный - Кирюханцев, Демченко, Третьяков - Спинелли

"Заря":

И снова каждый второй критикует Виктора Скрипника. Еще не так давно наставнику удалось вырулить на трассу после неудачного старта сезона, но вот два подряд фиаско, и его снова заносит на обочину. Против "Львова" терять очки было нельзя - луганчане проиграли. С "Ромой" нужно было цепляться за еврокубковую жизнь - разгром без шансов. Лига Конференций теперь луганчанам не нужна, а вот в чемпионате очки терять противопоказано.

Игру против "горожан" пропустит Владислав Кабаев. Причина - дисквалификация. Помимо этого, Скрипник точно внесет несколько изменений, дав отдых игравшим против "Ромы". К примеру, вернутся Назарина и Снурницын, вероятно появление Громова и Гладкого. Возможно не самая большая вариативность, но несколько изменений сделать можно.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Цвек, Вернидуб, Снурницын - Назарина, Хомченовский - Громов, Булеца, Шахаб - Гладкий

Цифры и факты

33 матча. Ровно столько раз между собой сыграли "Александрия" и "Заря". Команды добыли по 12 побед, при этом еще девять раз сыграв вничью. Разница голов - 32:34

В первом круге победа осталась за "горожанами". Гол Калюжного в конце первого тайма так и остался единственным

"Заря" забивает в 12 гостевых играх кряду. За это время они отличились 30 раз

Свой 10-й точный в рамках УПЛ может нанести Сергей Булеца

Аллахяр и Шахаб - лучшие бомбардиры на две команды. Они забили в этом сезоне украинского чемпионата по шесть раз. Четыре раза за "Александрию" отличился Максим Третьяков

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 5 Заря 15 9 2 4 34-18 +16 29 0 7 Александрия 15 6 5 4 15-13 +2 23 0

Статистика команд

"Александрия":

"Заря":

Очные встречи

"Александрия" - "Заря": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Заря" от UA-Football

Ничья 1:1. Команды устали. Гура и Скрипник частенько теряют бойцов по ходу кампании, а потому вынужденны творить чудеса сокращенной обоймой игроков. Иногда получается, но далеко не всегда. Мы ставим на ничью в будущей встрече, так как считаем, что к матчу стороны подходят в равных кондициях. "Заря" немного более опытная, "Александрия" хорошо играет дома. На выходе получаем равенство. То есть, ничью.