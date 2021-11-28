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Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 ноября 2021
Закроем тур на стадионе "Ника"
Фото: ФК Заря
Хорошее настроение? Это не про "Александрию" и "Зарю". Команды синхронно проиграли неделю назад, отстав от своих основных конкурентов. Более того, на неделе луганчане еще и с треском пролетели в Риме, проиграв разгромно итальянской "Роме". Будущие соперники срочно нуждаются в положительных эмоциях, которые можно будет отыскать в этот понедельник. 16-й тур, стадион "Ника", разбираемся, кто фаворит, а кто - наоборот.
"Александрия" 19:30 "Заря"
Favbet-лига. 16-й тур
29 ноября, Александрия, стадион "Ника"
Арбитр: Е.Монзуль
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Александрия":
У коллектива Гуры далеко не самый простой календарь на завершении 2021-го. Впереди - "Заря" и "Шахтер", недавно был "Днепр-1". Коллективу Йовичевича "горожане" смогли забить первыми, но еще до перерыва пропустили трижды, а после не смогли ничем ответить. Поражение немного отодвинуло "Александрию" от первой пятерки игроков, а потому нужно срочно восстанавливать баланс. Но, как мы уже говорили, календарь очень непростой.
???? Автограф-сесія гравців ФК "Олександрія" голкіпера Олега Білика та півзахисника Кирила Дришлюкаhttps://t.co/89yTU34Gnk pic.twitter.com/0JrXBeaOcn— FC Olexandriуa (@FCO1948) November 26, 2021
К переполненному лазарету "Александрии" прибавилась дисквалификация Рыбалки. У коуча "горожан" и так практически не было места для маневра, а теперь он еще и лишился опытного центрхава. Предположим, что на его место поставят Копину. Также вероятно возвращение Дубры и Спинелли, который займут позиции в обороне и атаке соответственно.
Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков - Копина, Калюжный - Кирюханцев, Демченко, Третьяков - Спинелли
"Заря":
И снова каждый второй критикует Виктора Скрипника. Еще не так давно наставнику удалось вырулить на трассу после неудачного старта сезона, но вот два подряд фиаско, и его снова заносит на обочину. Против "Львова" терять очки было нельзя - луганчане проиграли. С "Ромой" нужно было цепляться за еврокубковую жизнь - разгром без шансов. Лига Конференций теперь луганчанам не нужна, а вот в чемпионате очки терять противопоказано.
???? Наступний матч:— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 26, 2021
???? VBET Ліга 2021/22. Тур - 16
«Олександрія» ???? «Зоря»
???? 29 листопада
⏱ 19:30#football #fczorya #zorya #zoryaluhansk #фкзоря #зорялуганськ #фкзаря #зарялуганск pic.twitter.com/Rrf0YIKYlP
Игру против "горожан" пропустит Владислав Кабаев. Причина - дисквалификация. Помимо этого, Скрипник точно внесет несколько изменений, дав отдых игравшим против "Ромы". К примеру, вернутся Назарина и Снурницын, вероятно появление Громова и Гладкого. Возможно не самая большая вариативность, но несколько изменений сделать можно.
Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Цвек, Вернидуб, Снурницын - Назарина, Хомченовский - Громов, Булеца, Шахаб - Гладкий
Цифры и факты
- 33 матча. Ровно столько раз между собой сыграли "Александрия" и "Заря". Команды добыли по 12 побед, при этом еще девять раз сыграв вничью. Разница голов - 32:34
- В первом круге победа осталась за "горожанами". Гол Калюжного в конце первого тайма так и остался единственным
- "Заря" забивает в 12 гостевых играх кряду. За это время они отличились 30 раз
- Свой 10-й точный в рамках УПЛ может нанести Сергей Булеца
- Аллахяр и Шахаб - лучшие бомбардиры на две команды. Они забили в этом сезоне украинского чемпионата по шесть раз. Четыре раза за "Александрию" отличился Максим Третьяков
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|5
|Заря
|15
|9
|2
|4
|34-18
|+16
|29
|0
|7
|Александрия
|15
|6
|5
|4
|15-13
|+2
|23
|0
Статистика команд
"Александрия":
"Заря":
Очные встречи
"Александрия" - "Заря": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" - "Заря" от UA-Football
Ничья 1:1. Команды устали. Гура и Скрипник частенько теряют бойцов по ходу кампании, а потому вынужденны творить чудеса сокращенной обоймой игроков. Иногда получается, но далеко не всегда. Мы ставим на ничью в будущей встрече, так как считаем, что к матчу стороны подходят в равных кондициях. "Заря" немного более опытная, "Александрия" хорошо играет дома. На выходе получаем равенство. То есть, ничью.
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