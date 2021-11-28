  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 ноября 2021
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 ноября 2021

Украина
(1 голосов)

Закроем тур на стадионе "Ника"

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 ноября 2021

Фото: ФК Заря

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Хорошее настроение? Это не про "Александрию" и "Зарю". Команды синхронно проиграли неделю назад, отстав от своих основных конкурентов. Более того, на неделе луганчане еще и с треском пролетели в Риме, проиграв разгромно итальянской "Роме". Будущие соперники срочно нуждаются в положительных эмоциях, которые можно будет отыскать в этот понедельник. 16-й тур, стадион "Ника", разбираемся, кто фаворит, а кто - наоборот.

Читайте такжеТренируйтесь на кошках! Эпитафия представителям Украины в евросезоне

"Александрия" 19:30 "Заря"

Favbet-лига. 16-й тур
29 ноября, Александрия, стадион "Ника"
Арбитр: Е.Монзуль
Трансляция: канал "Футбол 1"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Александрия":

У коллектива Гуры далеко не самый простой календарь на завершении 2021-го. Впереди - "Заря" и "Шахтер", недавно был "Днепр-1". Коллективу Йовичевича "горожане" смогли забить первыми, но еще до перерыва пропустили трижды, а после не смогли ничем ответить. Поражение немного отодвинуло "Александрию" от первой пятерки игроков, а потому нужно срочно восстанавливать баланс. Но, как мы уже говорили, календарь очень непростой.

К переполненному лазарету "Александрии" прибавилась дисквалификация Рыбалки. У коуча "горожан" и так практически не было места для маневра, а теперь он еще и лишился опытного центрхава. Предположим, что на его место поставят Копину. Также вероятно возвращение Дубры и Спинелли, который займут позиции в обороне и атаке соответственно.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков - Копина, Калюжный - Кирюханцев, Демченко, Третьяков - Спинелли

"Заря":

И снова каждый второй критикует Виктора Скрипника. Еще не так давно наставнику удалось вырулить на трассу после неудачного старта сезона, но вот два подряд фиаско, и его снова заносит на обочину. Против "Львова" терять очки было нельзя - луганчане проиграли. С "Ромой" нужно было цепляться за еврокубковую жизнь - разгром без шансов. Лига Конференций теперь луганчанам не нужна, а вот в чемпионате очки терять противопоказано.

Игру против "горожан" пропустит Владислав Кабаев. Причина - дисквалификация. Помимо этого, Скрипник точно внесет несколько изменений, дав отдых игравшим против "Ромы". К примеру, вернутся Назарина и Снурницын, вероятно появление Громова и Гладкого. Возможно не самая большая вариативность, но несколько изменений сделать можно.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Цвек, Вернидуб, Снурницын - Назарина, Хомченовский - Громов, Булеца, Шахаб - Гладкий

Цифры и факты

  • 33 матча. Ровно столько раз между собой сыграли "Александрия" и "Заря". Команды добыли по 12 побед, при этом еще девять раз сыграв вничью. Разница голов - 32:34
  • В первом круге победа осталась за "горожанами". Гол Калюжного в конце первого тайма так и остался единственным
  • "Заря" забивает в 12 гостевых играх кряду. За это время они отличились 30 раз
  • Свой 10-й точный в рамках УПЛ может нанести Сергей Булеца
  • Аллахяр и Шахаб - лучшие бомбардиры на две команды. Они забили в этом сезоне украинского чемпионата по шесть раз. Четыре раза за "Александрию" отличился Максим Третьяков

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
5 Заря 15 9 2 4 34-18 +16 29 0
7 Александрия 15 6 5 4 15-13 +2 23 0

Статистика команд

"Александрия":

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 ноября 2021 - изображение 1

"Заря":

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 ноября 2021 - изображение 2

Очные встречи

Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 ноября 2021 - изображение 3

"Александрия" - "Заря": Ставки и коэффициенты

1xbet
3.09
3.20
2.42
Сделать ставку
Favbet
2.99
3.40
2.46
Сделать ставку
VBET
2.92
3.67
2.43
Сделать ставку

Прогноз на матч "Александрия" - "Заря" от UA-Football

Ничья 1:1. Команды устали. Гура и Скрипник частенько теряют бойцов по ходу кампании, а потому вынужденны творить чудеса сокращенной обоймой игроков. Иногда получается, но далеко не всегда. Мы ставим на ничью в будущей встрече, так как считаем, что к матчу стороны подходят в равных кондициях. "Заря" немного более опытная, "Александрия" хорошо играет дома. На выходе получаем равенство. То есть, ничью.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...