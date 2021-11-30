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ЛНЗ - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины
Набравший ход "Днепр-1" принимает команду Второй лиги
Фото: ФК ЛНЗ / Автор неизвестен
ЛНЗ (Черкассы) - СК "Днепр-1"
Кубок Украины. 1/8 финала
1 декабря. Днепр. Стадион: "Днепр-Арена". Начало в 19:00
Главный арбитр - Роман Блавацкий
Ассистенты: Виктор Матяш и Виктор Нижник
Трансляция на ТВ - "Футбол 1"
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ЛНЗ: кадровые новости
Не сыграют: Пучковский, Сула, Сторчоус, Голиков (все - травмы)
Показатель статуса клуба - это уровень его информирования собственных болельщиков и общественности о травмированных. Половина клубов УПЛ, словно перепуганные, что информация об одном отсутствующем сломает их игру, постоянно информацию скрывают, а ЛНЗ накануне кубкового поединка открыто сообщил, кто против СК не сыграет.
Юрий Бакалов практически не проводит безумной ротации от матча к матчу, доверяя одной обойме. Ясно, что не будет ротации и сейчас. Справа в полузащите смогут сыграть Войцеховский или Тищенко, а в середине поля конкуренцию может составить Волков. В центре обороны можем увидеть экс-игрока "Днепра-1" Лопырёнка.
Ориентировочный состав ЛНЗ (слева - направо): Попович - Куксенко, Сафонов, Тарасенко, Насонов - Евдокимов - Норенков, Бобко, Долинский, Войцеховский - Галенко.
"Днепр-1": кадровые новости
Не сыграют: -
Игор Йовичевич в последние недели практически не меняет стартовый состав, но в прошлом розыгрыше Кубка позволил себе небольшую ротацию. Так будет и сейчас. Не удивлюсь, если в воротах мы снова увидим Юрчука, а в центр обороны вернётся капитан команды Логинов, который на выходных присел в запас за совсем уж неожиданным дуэтом Монте - Сваток. Да и выход Лучкевича вряд ли сильно ослабит команду. В общем, подбор игроков даже в резерве у Игора Йовичевича такой, что при замене одних на других подвох не сразу заметишь.
Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Кравченко, Логинов, Адамюк, Дубинчак - Игнатенко, ди Франко - Лучкевич, Гуцуляк, Пихалёнок - Русин.
Статистика команд
У ЛНЗ на выходных завершилась первая часть сезона во Второй лиге. После девятнадцати туров черкащане занимают только третью строчку, однако с двумя играми в запасе по сравнению с лидерами таблицы: "Карпатами" и "Левым Берегом". Так что есть шанс уже в марте, когда будут доиграны оставшиеся встречи, заскочить даже на вторую позицию. Из десяти последних встреч "аграрии" выиграли семь, дважды сыграли вничью, а также внезапно уступили середняку Второй лиги, "Буковине".
Днепряне благодаря осечке "Зари" в поединке против "Львова" и собственной победе над "Ворсклой" в течение двух последних недель променяли пятую строчку таблицы на третью. На данный момент СК отстаёт от дуэта привычных лидеров украинского чемпионата на семь баллов, опережает луганчан на два очка, а полтавчан - на три. Футбол от подопечных Игора Йовичевича сейчас практически никого не оставляет равнодушным. После фиаско "Динамо" в середине октября днепряне выиграли четыре поединка подряд с общим счётом 13:2. Причём, на этом отрезке были не только "Минай" с "Ингульцом", но и прямые конкуренты в лице "Александрии" и "Ворсклы".
Путь в Кубке
У днепрян пока получается очень удобный путь в Кубке страны. Предыдущий раунд играли в родном городе, хоть и на другом стадионе, а сейчас их ожидает вообще домашний матч, хоть по факту они гости.
Намного интересней путь к черкащан, которые каждый из трёх предыдущих поединков выигрывали в один гол. Самое интересное, что четыре из пяти голов в текущем розыгрыше Кубка были забиты после 71-й минуты, а дважды это были волевые победы.
ЛНЗ
1/64 финала ЛНЗ - "Кремень" 1:0
1/32 финала ЛНЗ - "Олимпик" 2:1
1/16 финала ЛНЗ - "Ингулец" 2:1
"Днепр-1"
1/16 финала "ВПК-Агро" - "Днепр-1" 1:2
Личные встречи
Ни разу в своей истории эти команды не играли на официальном уровне. Это и не удивительно, учитывая, что черкасскому клубу на профессиональном уровне ещё нет и года.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч ЛНЗ - "Днепр-1"
Букмекерская линия на этот матч, прямо скажем, не впечатляет. Вроде бы и события в ней представлены привычные, но разброс коэффициентов очень большой, поэтому выбрать что-то усреднённое непросто. Поэтому я выбрал тот исход, который мне больше всего понравился. В победе днепрян с двумя-тремя голами я не сомневаюсь. Ещё до стартового свистка готов отдать должное ребятам из Черкасс за самоотдачу, но "Днепр-1" сейчас очень хорош, да и жертвовать Кубком команде Йовичевича нет смысла.
Ставка: победа "Днепра-1" и тотал больше 2.5 за 1.57
Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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