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Шахтер - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 декабря 2021
У "горняков" впереди ЛЧ, но матчи внутреннего первенства стали куда важнее
Фото: ФК Шахтер
Вот и зима настала, а значит уже понемногу может подводить итоги уходящего года. Украинским командам осталось провести от двух до трех матчей, что в масштабах 365 календарных дней не так и много. А потому - глобально о себе впечатление никто изменить уже не сможет. Но как же таблица? Ведь эти шесть очков могут серьезно помочь укрепиться в лидерах, удержаться в еврокубковой зоне, оторваться от главных аутсайдеров. Да, это действительно так, а потому рывок на финишной прямой никто не отменял.
"Шахтеру" победа нужна. Почему? С "Динамо" они продолжают идти нога в ногу, а потому даже мелкая потеря очков может встать на пути у заветного титула. Но ведь победа нужна и "Львову". Почему? Коллектив Дулуба выиграл два последних матча, но о легкой жизни думать пока не приходится. Дабы спокойно отдыхать зимой, еще несколько дополнительных балов "львам" бы очень не помешали.
"Шахтер" 17:00 "Львов"
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3 декабря, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр:
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Шахтер":
После матча 17-го тура, "горняки" сыграют завершающий матч в Лиге Чемпионов. Парадоксально, но игра внутреннего первенства сейчас имеет куда больший статус. Увы, но выше четвертого места в квартете прыгнуть не получится, а вот в УПЛ, как уже говорилось, любая осечка позволит главному, и в то же время, единственному конкуренту уйти в отрыв. А потому по настрою двух мнений быть не может - де Дзерби придется требовать от своих футболистов максимальной самоотдачи.
Важность матча не исключает вероятность ротации. Смена состава - фишка де Дзерби, которая имеет как свои плюсы, так и минусы. Прогнозируем, что в центре обороны в паре с Матвиенко появится кто-то из его соотечественников (Бондарь/Кривцов), в опорной зоне сыграет Бондаренко, а Судаков снова заменит Патрика в качестве "десятки". Ну и ждем Соломона, так как неделю назад с первых минут выходил Мудрик.
Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко - Майкон, Бондаренко - Тете, Судаков, Соломон - Педриньо
"Львов":
Мы можем много критиковать Дулуба за его стиль футбола, но результаты говорят, что коуч все делает верно. "Львов" идет без потерь в двух последних турах, оторвался от зоны вылета, пусть и сильно сдал в зрелищности. Пока что она не так важна. По крайней мере, до зимних сборов. До первых полноценных сборов Дулуба в новой команде. Кто знает, может весной многое изменится, а пока что прагматизм превыше зрительской любви.
У Дулуба одна потеря - дисквалификация Брикнера, но он и так бы вряд ли сыграл. Почему? Потому что стартовый состав, который взял шесть из шести в двух играх, менять не принято. Прогнозируем тот же набор игроков, который поочередно разбил две другие восточные команды - "Зарю" и "Мариуполь".
Ориентировочный состав: Ильющенков - Бусько, Махмутович, Лека - Грисьо, Довгий, Политыло, Якимец - Ременяк, Шина, Эрнест
Цифры и факты
- 14 матчей - ровно столько насчитывает история встреч "Шахтера" и "Львова". Преимущество за "горняками", которые добыли 12 побед, проиграв при этом лишь раз. Также в одном случае была зафиксирована ничья. Общий счет голов - 37:6
- В первом круге дончане разгромили соперника со счетом 3:0. Тот матч простым не назвать, поскольку 70 минут "львы" держали оборону, однако голы Траоре, Дентиньо и Педриньо помогли взять фавориту три бала
- "Горняки" не проигрывают в УПЛ в 13-ти играх кряду - 11 побед и одна ничья. Победная серия команды де Дзерби насчитывает шесть поединков
- Андрей Пятов может провести свой 300-й матч в рамках УПЛ
- "Львовяне" не проигрывают на выезде вот уже в четырех поединках - три победы и ничья
- Свой 15-й гол в УПЛ может забить Сергей Политыло, десятый - Фернандо
- Тете - лучший бомбардир в составе двух команд. На его счету восемь точных ударов в УПЛ. Довгий и Шина дважды отличились в составе "Львова"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|2
|Шахтер
|16
|13
|2
|1
|41-8
|+33
|41
|0
|12
|Львов
|16
|4
|4
|8
|12-23
|-11
|16
|0
Статистика команд
"Шахтер":
"Львов":
Очные встречи
"Шахтер" - "Львов": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Шахтер" - "Львов" от UA-Football
Победа "Шахтера" 2:0. "Горняки" подходят к игре в качестве явного фаворита, и любой результат, кроме их победы, можно будет назвать сенсацией. Это вы и так знаете. Но также вы должны понимать, что просто "горнякам" не будет. В двух последних турах УПЛ у коллектива де Дзерби хватало проблем с оборонительными командами, а Дулуб игру в защите львовян сумел вывести на новый уровень. Многое будет зависеть от быстрого гола "Шахтера", который может раскрыть игру, но в целом ставим, что сенсации не будет. Даже несмотря на неплохую форму гостевой команды.
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