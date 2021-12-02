Шахтер - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 декабря 2021

Вот и зима настала, а значит уже понемногу может подводить итоги уходящего года. Украинским командам осталось провести от двух до трех матчей, что в масштабах 365 календарных дней не так и много. А потому - глобально о себе впечатление никто изменить уже не сможет. Но как же таблица? Ведь эти шесть очков могут серьезно помочь укрепиться в лидерах, удержаться в еврокубковой зоне, оторваться от главных аутсайдеров. Да, это действительно так, а потому рывок на финишной прямой никто не отменял.

"Шахтеру" победа нужна. Почему? С "Динамо" они продолжают идти нога в ногу, а потому даже мелкая потеря очков может встать на пути у заветного титула. Но ведь победа нужна и "Львову". Почему? Коллектив Дулуба выиграл два последних матча, но о легкой жизни думать пока не приходится. Дабы спокойно отдыхать зимой, еще несколько дополнительных балов "львам" бы очень не помешали.

"Шахтер" 17:00 "Львов"

Favbet-лига. 17-й тур

3 декабря, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр:

Трансляция: канал "Футбол 1"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

После матча 17-го тура, "горняки" сыграют завершающий матч в Лиге Чемпионов. Парадоксально, но игра внутреннего первенства сейчас имеет куда больший статус. Увы, но выше четвертого места в квартете прыгнуть не получится, а вот в УПЛ, как уже говорилось, любая осечка позволит главному, и в то же время, единственному конкуренту уйти в отрыв. А потому по настрою двух мнений быть не может - де Дзерби придется требовать от своих футболистов максимальной самоотдачи.

Важность матча не исключает вероятность ротации. Смена состава - фишка де Дзерби, которая имеет как свои плюсы, так и минусы. Прогнозируем, что в центре обороны в паре с Матвиенко появится кто-то из его соотечественников (Бондарь/Кривцов), в опорной зоне сыграет Бондаренко, а Судаков снова заменит Патрика в качестве "десятки". Ну и ждем Соломона, так как неделю назад с первых минут выходил Мудрик.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко - Майкон, Бондаренко - Тете, Судаков, Соломон - Педриньо

"Львов":

Мы можем много критиковать Дулуба за его стиль футбола, но результаты говорят, что коуч все делает верно. "Львов" идет без потерь в двух последних турах, оторвался от зоны вылета, пусть и сильно сдал в зрелищности. Пока что она не так важна. По крайней мере, до зимних сборов. До первых полноценных сборов Дулуба в новой команде. Кто знает, может весной многое изменится, а пока что прагматизм превыше зрительской любви.

У Дулуба одна потеря - дисквалификация Брикнера, но он и так бы вряд ли сыграл. Почему? Потому что стартовый состав, который взял шесть из шести в двух играх, менять не принято. Прогнозируем тот же набор игроков, который поочередно разбил две другие восточные команды - "Зарю" и "Мариуполь".

Ориентировочный состав: Ильющенков - Бусько, Махмутович, Лека - Грисьо, Довгий, Политыло, Якимец - Ременяк, Шина, Эрнест

Цифры и факты

14 матчей - ровно столько насчитывает история встреч "Шахтера" и "Львова". Преимущество за "горняками", которые добыли 12 побед, проиграв при этом лишь раз. Также в одном случае была зафиксирована ничья. Общий счет голов - 37:6

В первом круге дончане разгромили соперника со счетом 3:0. Тот матч простым не назвать, поскольку 70 минут "львы" держали оборону, однако голы Траоре, Дентиньо и Педриньо помогли взять фавориту три бала

"Горняки" не проигрывают в УПЛ в 13-ти играх кряду - 11 побед и одна ничья. Победная серия команды де Дзерби насчитывает шесть поединков

Андрей Пятов может провести свой 300-й матч в рамках УПЛ

"Львовяне" не проигрывают на выезде вот уже в четырех поединках - три победы и ничья

Свой 15-й гол в УПЛ может забить Сергей Политыло, десятый - Фернандо

Тете - лучший бомбардир в составе двух команд. На его счету восемь точных ударов в УПЛ. Довгий и Шина дважды отличились в составе "Львова"

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 16 13 2 1 41-8 +33 41 0 12 Львов 16 4 4 8 12-23 -11 16 0

Статистика команд

"Шахтер":

"Львов":

Очные встречи

"Шахтер" - "Львов": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Львов" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. "Горняки" подходят к игре в качестве явного фаворита, и любой результат, кроме их победы, можно будет назвать сенсацией. Это вы и так знаете. Но также вы должны понимать, что просто "горнякам" не будет. В двух последних турах УПЛ у коллектива де Дзерби хватало проблем с оборонительными командами, а Дулуб игру в защите львовян сумел вывести на новый уровень. Многое будет зависеть от быстрого гола "Шахтера", который может раскрыть игру, но в целом ставим, что сенсации не будет. Даже несмотря на неплохую форму гостевой команды.