Верес - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 декабря 2021

В этом сезоне в УПЛ идет нешуточная борьба за первое место. Согласитесь, давненько не было такого, чтобы лидеры шли настолько близко друг к другу, а любая потеря очков воспринималась с огромной горечью. Да, впереди еще весенний период, но судя по всему, ни "Шахтер", ни "Динамо" особо часто делиться очками не планируют. У каждой стороны свою мотивация, которая и ведет их к заветному титулу.

Отсюда и важность матча 17-го тура, который пройдет в Луцке. Коллектив Луческу приедет в гости к "Вересу", который, внимание, ни разу в УПЛ не проигрывал в номинально домашних стенах. Да, был вылет кубковый вылет от "Ворсклы", но в рамках чемпионата никто не сумел взять штурмом "красно-черную" крепость. Теперь в гости к команде Вирта приезжает действующий чемпион. Посмотрим, удастся ли ему стать первым, кто сломит сопротивление ровенчан.

"Верес" 14:00 "Динамо"

Favbet-лига. 17-й тур

4 декабря, Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр: Е.Монзуль

Трансляция: канал "Футбол 2"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости составы

"Верес":

У команды Вирта сейчас интересный период в их истории. Они набрали всего один бал в трех последних выездных матчах, зато дома взяли шесть из шести против "Мариуполя" и "Металлиста 1925". Команда, которая давно находится в ожидании своего стадиона в родном городе, показывает неплохую стабильность в Луцке, благодаря чему по делу занимает восьмое место. Зона вылета гораздо дальше зоны еврокубковой, что для новичка элиты - весомое достижение.

????⚫️Усі на стадіон!



Підтримай НК Верес в матчі проти чемпіона України ⚽️



✅4 грудня / 14:00

✅Стадіон Авангард



Квитки за посиланням ➡️ https://t.co/AREUGCYLO9 pic.twitter.com/1M2Yk5aSb9 — NK VERES RIVNE (@veres_club) November 30, 2021

Состав "Вереса" на любой матч - открытая книга, прочитать которую не составляет труда. Вирт не любитель ротации, и если травмы с дисквалификациями не стоят у него на пути, он доверяет узкому кругу игроков. Главная потеря перед субботней встречей - Евгений Пасич, который, к слову, не играл в двух прошлых матчах. Остальные позиции читаемые. Есть выбор единственного форварда, но учитывая молчание Шестакова, сделаем ставку на выход Сергийчука.

Ориентировочный состав: Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Кучеров, Петько - Дахновский, Панасенко, Г.Пасич - Сергийчук

"Динамо":

Киевляне, в отличие от многих команд УПЛ, проведут до конца года не два матча, а три. В среду их будет ожидать "Бенфика", но перед этим все мысли чемпиона должны быть направлены на ровенчан. Коллектив Луческу пришел в себя после поражения "Ворскле", поочередно обыграв "Черноморец" и "Минай". Да, против вторых был невнятный второй тайм, но три очка взять удалось, а это сейчас главное.

Підготовка до матчу з «Вересом» ????⚽️ pic.twitter.com/Q6cnfTpwCG — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 1, 2021

Дисквалифицированных у "Динамо" нет, новых травмированных в лазарете тоже. Что это означает? Ротация будет, но в пределах допустимой нормы. К примеру, возможен выход Караваева на правом крыле обороны, вероятно возвращение Сироты, а также появление Шкурина в качестве центрфорварда. Кто-то ведь должен навязывать борьбу защитникам "Вереса".

Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Шкурин

Цифры и факты

13 официальных игр между собой успели сыграть "Верес" и "Динамо". Тотальное преимущество на стороне киевлян, которые выиграли девять матчей при трех ничьих и одном поражении. Разница голов - 8:34

В первом круге коллектив Луческу без труда уничтожил оппонента, забив в их ворота четыре раза. Точными ударами в тот день отметились Попов, Гармаш, Тымчик и Цыганков

Коллектив Вирта может в 30-й раз сыграть вничью в УПЛ

Виталий Буяльский может забить свой 50-й гол в футболке "Динамо". В поисках 30-го точного удара в УПЛ находится Александр Караваев

Виктор Цыганков - лучший бомбардир в составе двух команд. В нынешнем чемпионате он отличился десять раз. Трижды за "Верес" забивали Геннадий Пасич и Михаил Шестаков

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 16 13 2 1 43-8 +35 41 0 8 Верес 16 6 4 6 14-16 -2 22 0

Статистика команд

"Верес":

"Динамо":

Очные встречи

"Верес" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Верес" - "Динамо" от UA-Football

Победа "Динамо" 2:0. Ровенчане достойно провели первый круг, не проиграв ни разу в домашних стенах, но любая серия всегда подходит к концу. Несмотря на дисциплину и игру в обороне, нам не кажется, что хозяевам удастся устоять против киевских гостей. "Динамо" терять очки нельзя, а не лучший второй тайм с "Минаем" должен еще сильнее мотивировать столичную команду. "Шахтер" не дремлет, а значит и "бело-синим" оступаться запрещено.