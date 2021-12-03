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Верес - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 декабря 2021

Украина
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Варианта два - либо сенсация, либо первое домашнее поражение ровенчан в нынешнем сезоне УПЛ

Верес - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 декабря 2021

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне в УПЛ идет нешуточная борьба за первое место. Согласитесь, давненько не было такого, чтобы лидеры шли настолько близко друг к другу, а любая потеря очков воспринималась с огромной горечью. Да, впереди еще весенний период, но судя по всему, ни "Шахтер", ни "Динамо" особо часто делиться очками не планируют. У каждой стороны свою мотивация, которая и ведет их к заветному титулу.

Отсюда и важность матча 17-го тура, который пройдет в Луцке. Коллектив Луческу приедет в гости к "Вересу", который, внимание, ни разу в УПЛ не проигрывал в номинально домашних стенах. Да, был вылет кубковый вылет от "Ворсклы", но в рамках чемпионата никто не сумел взять штурмом "красно-черную" крепость. Теперь в гости к команде Вирта приезжает действующий чемпион. Посмотрим, удастся ли ему стать первым, кто сломит сопротивление ровенчан.

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"Верес" 14:00 "Динамо"

Favbet-лига. 17-й тур
4 декабря, Луцк, стадион "Авангард"
Арбитр: Е.Монзуль
Трансляция: канал "Футбол 2"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости составы

"Верес":

У команды Вирта сейчас интересный период в их истории. Они набрали всего один бал в трех последних выездных матчах, зато дома взяли шесть из шести против "Мариуполя" и "Металлиста 1925". Команда, которая давно находится в ожидании своего стадиона в родном городе, показывает неплохую стабильность в Луцке, благодаря чему по делу занимает восьмое место. Зона вылета гораздо дальше зоны еврокубковой, что для новичка элиты - весомое достижение.

Состав "Вереса" на любой матч - открытая книга, прочитать которую не составляет труда. Вирт не любитель ротации, и если травмы с дисквалификациями не стоят у него на пути, он доверяет узкому кругу игроков. Главная потеря перед субботней встречей - Евгений Пасич, который, к слову, не играл в двух прошлых матчах. Остальные позиции читаемые. Есть выбор единственного форварда, но учитывая молчание Шестакова, сделаем ставку на выход Сергийчука.

Ориентировочный состав: Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Кучеров, Петько - Дахновский, Панасенко, Г.Пасич - Сергийчук

"Динамо":

Киевляне, в отличие от многих команд УПЛ, проведут до конца года не два матча, а три. В среду их будет ожидать "Бенфика", но перед этим все мысли чемпиона должны быть направлены на ровенчан. Коллектив Луческу пришел в себя после поражения "Ворскле", поочередно обыграв "Черноморец" и "Минай". Да, против вторых был невнятный второй тайм, но три очка взять удалось, а это сейчас главное.

Дисквалифицированных у "Динамо" нет, новых травмированных в лазарете тоже. Что это означает? Ротация будет, но в пределах допустимой нормы. К примеру, возможен выход Караваева на правом крыле обороны, вероятно возвращение Сироты, а также появление Шкурина в качестве центрфорварда. Кто-то ведь должен навязывать борьбу защитникам "Вереса".

Ориентировочный состав: Бущан - Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Шкурин

Цифры и факты

  • 13 официальных игр между собой успели сыграть "Верес" и "Динамо". Тотальное преимущество на стороне киевлян, которые выиграли девять матчей при трех ничьих и одном поражении. Разница голов - 8:34
  • В первом круге коллектив Луческу без труда уничтожил оппонента, забив в их ворота четыре раза. Точными ударами в тот день отметились Попов, Гармаш, Тымчик и Цыганков
  • Коллектив Вирта может в 30-й раз сыграть вничью в УПЛ
  • Виталий Буяльский может забить свой 50-й гол в футболке "Динамо". В поисках 30-го точного удара в УПЛ находится Александр Караваев
  • Виктор Цыганков - лучший бомбардир в составе двух команд. В нынешнем чемпионате он отличился десять раз. Трижды за "Верес" забивали Геннадий Пасич и Михаил Шестаков

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
1 Динамо 16 13 2 1 43-8 +35 41 0
8 Верес 16 6 4 6 14-16 -2 22 0

Статистика команд

"Верес":

Верес - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 декабря 2021 - изображение 1

"Динамо":

Верес - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 декабря 2021 - изображение 2

Очные встречи

Верес - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 декабря 2021 - изображение 3

"Верес" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Верес" - "Динамо" от UA-Football

Победа "Динамо" 2:0. Ровенчане достойно провели первый круг, не проиграв ни разу в домашних стенах, но любая серия всегда подходит к концу. Несмотря на дисциплину и игру в обороне, нам не кажется, что хозяевам удастся устоять против киевских гостей. "Динамо" терять очки нельзя, а не лучший второй тайм с "Минаем" должен еще сильнее мотивировать столичную команду. "Шахтер" не дремлет, а значит и "бело-синим" оступаться запрещено.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
03.12.2021 в 21:26
Вперёд, "Верес", за тебя болеют все адекватные люди!!!!!!!!!!!!!
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