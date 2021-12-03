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Рух - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.12.2021

Украина
(1 голосов)

Какой будет реабилитация полтавчан после 1:5 от "Днепра-1"?

Рух - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.12.2021

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Рух" (Львов) - "Ворскла" (Полтава)

Чемпионат Украины. 17-й тур
4 декабря. Львов. "Арена Львов". Начало в 17:00

Главный арбитр - Сергей Бойко
Ассистенты: Юрий Синишин и Виталий Скобля

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"Рух": кадровые новости

Не сыграют: Кондраков (лодыжка)

Леонида Кучука просчитывать - себе дороже. Ротация наставника львовян не поддаётся пониманию, поэтому неплохим результатом будет преугадать хотя бы половину из основы на игру с полтавчанами. Точно на поле со стартовым свистком окажутся Панькив, Билый, Федорчук, Бойчук, Борячук, возможно, Дидык, Роман и Климчук. Не знаю, почему, но в "Рухе" при любом наставнике принято не доверять одному составу от матча к матчу. Придерживаются точки зрения, что основа - это больше одиннадцати игроков.

Ориентировочный состав "Руха" (слева - направо): Панькив - Роман, Билый, Дидык, Сыч - Федорчук, Мартынюк - Бойчук, Таллес, Климчук - Борячук.

"Ворскла": кадровые новости

Не сыграют: Вакула, Эсеола (решение тренера), Скляр (травма)

Для Юрия Максимова та ротация, которая происходит в "Рухе" на фоне "Ворсклы" - это роскошь. У коуча полтавчан изменения в составе происходят очень редко. Не просто по причине доверия одним и тем же игрокам, но и из-за отсутствия других. Вроде бы против днепрян не лучший день был у Яворского, но вопрос в том, что менять его по сути некого. Как вариант - снова вернуться к схеме в два центральных защитника, что иногда Максимов практикует. Однако с другой стороны, тактика в три центрбека в последние недели стала вполне рабочей и приносящей результат. Сбой, в принципе, был только один.

Ориентировочный состав "Ворсклы" (слева - направо): Ризнык - Тамм, Чеснаков, Яворский - Якубу, Тилль, Пуцлин, Пердута - Кане, Степанюк, Рангел.

Статистика команд

Единственный положительный момент для львовян в последние недели случился в прошлом туре, когда удалось обыграть "Металлист 1925". Но здесь так же стоит сделать сноску, что харьковчане сейчас в ужасной форме, проигрывая всем подряд. В остальном отметить пока нечего. Подопечные Леонида Кучука, словно шахтёры, задача которых просто добывать результат. Поэтому на каждую игру львовяне выходят на игру, что 0:0 после финального свистка - это неплохой результат. Другой вопрос, что такой результат в текущем сезоне был только один.

Рух - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.12.2021 - изображение 1

Даже ничья с "Черноморцем" как-то забылась за последующим триумфом над "Динамо", а также крупной победой у "Мариуполя". С небес на землю подопечных Юрия Максимова опустил "Днепр-1", забив в прошлом туре полтавчанам пять голов. Провела ли "Ворскла" худший матч в сезоне? Тяжело сказать. Больше сложилось впечатление, что это был не день "зелёно-белых", в то время как Довбик и компания поймали кураж. К слову, летом после финского позора полтавчане играли как раз с "Рухом" в первом круге текущего чемпионате, и одержали уверенную победу 2:0.

Рух - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.12.2021 - изображение 2

Турнирная таблица

"Львов" прогнозируемо уступил "Шахтёру", попутно усугубив свою ситуацию по разнице мячей. Это означает, что "Рух" ниже своего текущего одиннадцатого места не упадёт. Разве что проиграет в этом матче 0:12. "Ворскла" также по итогам семнадцатого игрового дня не упустит свою нынешнюю позицию, но может побороться с "Зарёй" и ненависным теперь "Днепром-1" за что-то большее и лучшее. До луганчан один балл отставания, до днепрян - три. При поражении прямых конкурентов и собственной победе можно замахнуться на третью позицию.

# Команда И В Н П М РМ О
5 Ворскла 16 9 4 3 29-17 +12 31
11 Рух 15 4 4 7 15-20 -5 16

Личные встречи

История встреч соперников пока не очень большая. Всё же "Рух" только продолжает писать первые главы своей истории в украинской Премьер-лиге. В субботу будет только четвёртый очный поединок. В двух из трёх предыдущих выигрывали полтавчане. Однажды игра завершилась вничью. Статус лучших бомбардиров в противостоянии удерживают Степанюк и Скляр - по два гола.

Рух - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.12.2021 - изображение 3

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч "Рух" - "Ворскла"

Белорусские наставники львовских команд предлагают своим соперникам очень неприятный футбол. Это касается не только Кучука в "Рухе", но и Дулуба во "Львове". Тем не менее, по подбору игроков, по уровню мастерства, по умению реализовывать свои моменты полтавчане на голову выше своего ближайшего оппонента. К тому же, подопечные Юрия Максимова будут гореть желанием реабилитироваться за, скажем так, конфуз, который произошёл неделю назад в Днепре.

Ставка: победа "Ворсклы"

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Прогнозы
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