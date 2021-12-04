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Десна – Мариуполь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.12.2021
Десна - Мариуполь: Прогноз и анонс матча ⋉ 05.12.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Анатолій Спиця
"Мариуполь" – в зоне прямого вылета, но перед командой и клубом хотя бы есть цель. А знать, чего хочешь – это всегда лучше, чем неопределенность. "Десна" точно не вылетит, но и до еврокубков не дотянется. Поэтому ее судьба – просто существовать, болтаясь в середине турнирной таблицы. И постоянно думая о завтрашнем дне.
Проблемы с финансированием – это уже не слухи, и не догадки журналистов, а подтвержденные тренерами и игроками "Десны" факты. Поэтому черниговцы должны искать себе мотивацию на каждый отдельный поединок. Сегодняшней мотивацией может быть месть. Ведь именно "Мариуполь" в конце прошлого сезона разгромил "Десну" и не позволил ей выйти на международную арену. Кто знает, может, если бы результат того поединка был иным, другой была бы и судьба "Десны".
УПЛ. 17-й тур. 05.12.2021
Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина
Арбитр в поле – Виктор Копиевский
"Десна" 19:30 "Мариуполь"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | телетрансляция – телеканал "Футбол 1"
"Десна"
"Десна" по итогу предыдущего, шестнадцатого, тура обошла "Александрию" в турнирной таблице, поднявшись на шестую строчку. Но до еврокубков все равно далеко. Семь очков отставания от "Ворсклы" (по состоянию на начало тура). И что самое важное – более низкий общий уровень игры, чем у представителей первой пятерки.
Несмотря на то, что до конца чемпионата еще почти целый второй круг, судьба "Десны" известна уже сейчас – бороться за какие-то локальные задачи. К примеру, отомстить "Мариуполю" за поражение 1:4 в последнем туре предыдущего чемпионата. Частично месть уже произошла в первом круге этого розыгрыша УПЛ, но еще одна победа лишней не будет. Тем более, в Мариуполе в первом круге не обошлось без скандала (победный гол из офсайда).
После дисквалификации вернется в состав "Десны" Евгений Селин. Также вернулся Егор Картушов, болевший коронавирусом. Он уже занимался в основной группе, хотя неясно, готов играть с первых минут.
Ориентировочный состав: Литовка – Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Селин – Волошин, Домбровский, Тотовицкий – Калитвинцев, Завийский – Безбородько
"Мариуполь"
Время идет, а положение "Мариуполя" не меняется – команда Остапа Маркевича последняя. Хотя тренер говорит, что не все так плохо. Мол, оценивать его работу нужно по трем важным компонентам (качество игры, прогресс футболистов и результат), из которых страдает только один (результат). Но он едва ли не самый важный.
От него напрямую зависит будущее. Без результата ведь не удастся спастись от вылета, а в Первой лиге вряд ли будут прогресс футболистов и качество игры. Так что нужно брать очки. "Десна" – достойный соперник, но бояться его азовцы точно не должны. Последний матч прошлого чемпионата показал, что потенциал для победы у "Мариуполя" есть.
Не все безнадежно было и в матче первого круга. Тогда "Мариуполь" проиграл, пропустив решающий гол на 90+2-й минуте и играя большую часть времени в численном меньшинстве. Не обошлось и без нареканий на судей, которые засчитали гол Безбородько, похоже, из офсайда.
Были вопросы и к судейству Дердо в последнем матче с участием "Мариуполя". Но это уже история, а значение имеет настоящее и будущее. Команде Маркевича уже не помощник Кудрик. Есть проблемы у Чоботенко и Кулакова. На уколах последние матчи проводил Драмбаев. Зато после дисквалификации возвращается Очеретько.
Ориентировочный состав: Турбаевский – Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев – Чех, Очеретько, Мышнев – Кащук, Топалов – Вьюнник
"Десна" – "Мариуполь". Статистика личных встреч
История этого противостояния не бедная – более пятнадцати поединков. И большинство из них – результативные. В четырех из последних пяти матчей между командами было забито 3+ гола. "Десна" выиграла шесть из последних семи встреч против "Мариуполя", но единственное поражение на этом отрезке (1:4 в конце прошлого чемпионата) стало смертельным ударом по еврокубковым амбициям северян.
"Десна" – "Мариуполь". Последние матчи команд
Нестабильность – вот главная характеристика команды Рябоконя. В последних пяти матчах УПЛ – две победы, два поражения и ничья. В картину последних матчей попадает товарищеский поединок с "Олимпиком", который "Десна" выиграла 1:0. Как видим, очень часто в последних матчах с участием "Десны" забивала только одна команда.
Если бы не выездная победа над "Минаем", у "Мариуполя" была бы удручающая картина последних поединков. С другой стороны, ужгородский успех не показатель, ведь очень часто закарпатцы раздают очки конкурентам. Та победа, кстати, не помогла "Мариуполю" уйти с последнего места таблицы. Надо еще как минимум три очка в этом календарном году.
"Десна" – "Мариуполь". Турнирное положение команд
Но идеально для "Мариуполя" было бы взять шесть очков в этом году, то есть – максимум. Хотя даже они не помогут удалиться от опасной зоны. Для того, чтобы подняться выше зоны переходных матчей, азовцам нужны уже как минимум десять очков. Похоже, напряжение в контексте судьбы "Мариуполя" будет висеть в воздухе до последних мгновений сезона.
"Десна" далека от зоны вылета, но и не очень близка к зоне еврокубков.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|4
|Заря
|16
|10
|2
|4
|35-18
|+17
|32
|0
|5
|Ворскла
|17
|9
|5
|3
|29-17
|+12
|32
|0
|6
|Десна
|16
|7
|3
|6
|18-22
|-4
|24
|0
|7
|ФК Александрия
|16
|6
|5
|5
|15-14
|+1
|23
|0
|8
|Верес
|17
|6
|4
|7
|14-19
|-5
|22
|0
|12
|ФК Львов
|17
|4
|4
|9
|13-29
|-16
|16
|0
|13
|Черноморец
|16
|2
|5
|9
|17-36
|-19
|11
|0
|14
|ФК Минай
|16
|1
|7
|8
|11-25
|-14
|10
|0
|15
|Ингулец
|15
|2
|4
|9
|11-26
|-15
|10
|0
|16
|ФК Мариуполь
|16
|2
|1
|13
|18-38
|-20
|7
|0
"Десна" – "Мариуполь". Ставка и коэффициенты
"Десна" – "Мариуполь". Прогноз на матч от UA-Football
Победа "Десны" 2:1. Матчи "Мариуполя" редко бывают скучными. Команда старается работать с мячом и обычно дает играть другим. Это то, что любит "Десна", у нее тоже много техничных футболистов. В этой встрече атака сыграет лучше, чем оборона, поэтому ставка на голы. Тотал больше 2,5.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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