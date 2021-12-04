Заря - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5 декабря 2021

"Заря" сама виновата в своих проблемах. После поражения "Львову", которое случилось двумя неделями ранее, коллектив Скрипника упустил третью строчку и теперь отстает от "Днепра-1" на два бала. Существует вероятность, что зимовать луганчане уйдут не третьими, а, учитывая ближайший матч против "Динамо", может даже и не четвертыми. Как вы понимаете, обыгрывать "Ингулец" луганчане обязаны, даже несмотря на мотивацию соперника. "Казаки" не побеждали очень давно, но бой дать горазды. Тем более, разгром первого круга еще свеж в памяти.

"Заря" 14:00 "Ингулец"

Favbet-лига. 17-й тур

5 декабря, Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Арбитр: Д.Кривушкин

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Заря":

В прошедший понедельник коллектив Скрипника прервал серию из двух поражений кряду, обыграв "Александрию". Матч был очень тяжелым, но гол Имерекова остался единственным. Победным. "Заря" продолжает держать "Ворсклу" на расстоянии, в то время как от "Днепра-1" их отделяет два очка. То есть, даже если луганчане возьмут максимум до финиша года, третье место может им не достаться. Таковы реалии.

Кажется, мы знаем, кто в следующем году получит «Золотой мяч» ⚽️????????@francefootball pic.twitter.com/OwFThTI23n — FC «Zorya» Luhansk | zoryafc.com (@zoryafc) November 29, 2021

Потеря у "Зари" одна, но очень ощутимая. Иранец Аллахяр перебрал с желтыми, а потому помочь своим сможет только с трибун. Вполне возможно, что на левом фланге его заменит Кабаев, который набрался сил после своей дисквалификации. Также возможно появление Хомченовского или Громова, поскольку Скрипнику нужно будет освежить состав. Неделю назад луганчане выглядели очень уставшими.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Цвек, Имереков, Рейс - Назарина, Хомченовский - Шахаб, Булеца, Кабаев - Гладкий

"Ингулец":

Прошло ровно 98 дней с того момента, когда "красно-желтые" последний раз радовали болельщиков своей победой. После этого - три месяца мрака. Ничьи сменялись поражениями, поражения - ничьими, и лишь одна вещь оставалась неизменной - падение в таблице. Перед началом 17-го тура "Ингулец" шел 15-м, всего на три бала опережая "Мариуполь". Очень. Тяжелая. Ситуация.

Бартулович вернется после дисквалификации, тем самым усилив центр поля коллектива Лавриненко. Других изменений будет минимум. Судя по всему, Ситало и Опанасенко все еще набирают форму, а потому на своих местах останутся Гопей и Асмелаш. Есть в запасе Бен Салем, но он сейчас не в лучшей форме, а потому снова будет сидеть за спиной у Ковалева и Павлова.

Ориентировочный состав: Гальчук - Полегенько, Ковалев, Павлов, Асмелаш - Лупашко, Запорожец - Коваленко, Бартулович, Козак - Гопей

Цифры и факты

"Заря" и "Ингулец" четыре раза пересекались в официальных играх - трижды в УПЛ и один раз в рамках кубка. Дважды победа была за луганчанами, один раз сильнее оказались петровцы. Разница голов - 9:4

В первом круге коллектив Скрипника не заметил сопротивления "казаков" - 5:1. Героем встречи стал Кочергин, который отличился хет-триком. По разу забили Кристиан, Фримпонг и Ситало

"Заря" не играет вничью в девяти играх УПЛ кряду - семь побед и два поражения

Голевая серия луганчан длится со второго августа. В 15-ти встречах они отличились 35 раз

Девять матчей подряд не побеждает "Ингулец" - три победы при шести поражениях

Свой десятый гол в УПЛ может забить Сергей Булеца

Аллахяр и Шахаб забили шесть голов в нынешней кампании. Это лучший показатель на две команды. Ситало, Шарай и Гопей дважды отличились за "Ингулец"

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 4 Заря 16 10 2 4 35-18 +17 32 0 15 Ингулец 15 2 4 9 11-26 -15 10 0

Статистика команд

"Заря":

"Ингулец":

Очные встречи

"Заря" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" - "Ингулец" от UA-Football

Победа "Зари" 1:0. Обе команды в последние недели не впечатляют. Обычно, в таких случаях решает класс, которого у луганчан выше. Да, потеря Аллахяра - сильный удар, но сейчас у Скрипника нет такого кадрового кризиса, как месяц назад, а потому замену найти иранцу можно. "Ингулец" даст бой, но победа будет за хозяевами. Такова наша ставка.