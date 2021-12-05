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Александрия - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.12.2021

Украина
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Закарпатцы встретятся с единственным соперником, которого обыгрывали в нынешнем сезоне

Александрия - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.12.2021

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

ФК "Александрия" - ФК "Минай"

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4 декабря. Александрия. КСК "Ника". Начало в 17:00

Главный арбитр - Дмитрий Бондаренко
Ассистенты: Александр Жуков и Виктор Матяш

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"Александрия": кадровые новости

Не сыграют: Ковалец (колено), Стецков (травма), Гринь (травма)

Рыбалка отсидел свою дисквалификацию, поэтому может выйти в старте на эту игру, заменив Дрышлюка или Демченко. Есть вопросы по правому хавбеку, где могут сыграть как Кожушко, так и Кирюханцев. Ставлю на второго, учитывая, что он очень неплохо вошёл в игру против "Зари". На остальных позициях ротации у Юрия Гуры не предвидится.

Ориентировочный состав "Александрии" (слева - направо): Билык - Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко - Третьяков, Рыбалка, Демченко, Кирюханцев - Калюжный - Устименко.

"Минай": кадровые новости

Не сыграют: -

С "Динамо" минайцам пришлось доигрывать вдесятером из-за травмы Синегуба, но визуально складывалось впечатление, что ничего серьёзного в его повреждении не было, а просто игрок решил себя поберечь, чтобы не "порваться". На вратарской позиции Игорь Леонов, похоже, решил больше не экспериментировать, остановив свой выбор на Кучере. Ротация может быть в полузащите и нападении, где вариантов хватает. Предположим, что в атаке появится Вишневский, а Евгений ё# т##ю м##ь н###й п####ц Селезнёв выйдет добивать александрийскую оборону после перерыва.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Кучер - Синегуб, Семенко, Горин, Гончар - Хахлёв, Петрусенко - Билоног, Кулиев, Кныш - Вишневский.

Статистика команд

Если в начале чемпионата мы говорили, что александрийцы не умеют играть с андердогами, то в последнее время наметилась обратная ситуация: зачастую команда Юрия Гуры без нервов берёт очки с теми, кто пониже в таблице, но спотыкается на лидерах или прямых конкурентах. Как раз в двух последних играх был этот случай. Чувствовалось, что "горожане" ещё не дорасли до уровня "Днепра-1" или "Зари". Но вот попытаться идти с ними вровень никто не мешает. Правда, для этого нужно стабильно побеждать в остальных встречах.

Александрия - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.12.2021 - изображение 1

Со времён поединка между этими же командами в первом круге "Минай" ни разу не выигрывал. Сменился главный тренер, мы даже увидели дебютный гол в сезоне Евгения Селезнёва, но вот второй победы всё нет. В играх против "Колоса" и "Ингульца" закарпатцы даже вели в счёте, однако преимущество не удерживали. На другой чаше весов поражение "Динамо" в предыдущем туре: и без очков остались, и не забили, но так, как душили фаворита, дорого стоит. Владелец клуба Валерий Пересоляк даже расщедрился на премию своим игрокам по такому случаю.

Александрия - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.12.2021 - изображение 2

Турнирная таблица

Два поражения плюс ничья со скромным "Рухом" серьёзно подкосили мечты начинающего футбольного менеджера Ивана Кузьменко увидеть своё детище в еврокубках. Сейчас "Александрия" от желанной пятой строчки аж на девять очков. Правда, "Ворскла" в субботу оступилась во Львове, оставив шансы немного к себе подобраться. Назад на нынешних выходных оглядываться смысла нет: "Верес" и "Колос" уже сыграли, поэтому обгонять некому.

"Минай" входит в гордый квартет участников чемпионата, который бултыхается на дне лиги. Закарпатцы пока в зоне переходных игр, однако преимущество над "Ингульцом" лишь в один пропущенный мяч. Плюс на горизонте виднеется силуэт "Мариуполя", готового начать свой легендарный рывок из трясины. В одном балле впереди "Черноморец".

# Команда И В Н П М РМ О
7 ФК Александрия 16 6 5 5 15-14 +1 23
14 ФК Минай 16 1 7 8 11-25 -14 10

Личные встречи

"Минай", несмотря на стабильное место в группе аутсайдеров, уже дважды побеждал "Александрию". Любопытно, что в обоих случаях это было в первых кругах чемпионатов, когда поединки проходили на ужгородском "Авангарде". А вот в Кировоградской области закарпатцы в прошлом сезоне уступили 0:3. Интересно также, что в очных поединках стабильно забивают только хозяева.

Александрия - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.12.2021 - изображение 3

Ставки и коэффициенты на матч

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3.74
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Прогноз на матч "Александрия" - "Минай"

"Минаю" не повезло забить "Динамо", однако моментов у ворот чемпиона было создано предостаточно. До киевлян подопечные Игоря Леонова отмечались в воротах "Колоса" и "Ингульца". Забивать начал даже Евгений Селезнёв! Оборона "Александрии" не выглядит идеальной, но линия атаки даже без Ковальца должна как минимум раз забить. Поэтому есть смысл ожидать обмен голами.

Ставка: обе забьют за 1.85

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: ФК Александрия ФК Минай Прогнозы
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