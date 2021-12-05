Александрия - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ 05.12.2021

ФК "Александрия" - ФК "Минай"

Vbet-лига. 17-й тур

4 декабря. Александрия. КСК "Ника". Начало в 17:00

Главный арбитр - Дмитрий Бондаренко

Ассистенты: Александр Жуков и Виктор Матяш

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"Александрия": кадровые новости

Не сыграют: Ковалец (колено), Стецков (травма), Гринь (травма)

Рыбалка отсидел свою дисквалификацию, поэтому может выйти в старте на эту игру, заменив Дрышлюка или Демченко. Есть вопросы по правому хавбеку, где могут сыграть как Кожушко, так и Кирюханцев. Ставлю на второго, учитывая, что он очень неплохо вошёл в игру против "Зари". На остальных позициях ротации у Юрия Гуры не предвидится.

Ориентировочный состав "Александрии" (слева - направо): Билык - Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко - Третьяков, Рыбалка, Демченко, Кирюханцев - Калюжный - Устименко.

"Минай": кадровые новости

Не сыграют: -

С "Динамо" минайцам пришлось доигрывать вдесятером из-за травмы Синегуба, но визуально складывалось впечатление, что ничего серьёзного в его повреждении не было, а просто игрок решил себя поберечь, чтобы не "порваться". На вратарской позиции Игорь Леонов, похоже, решил больше не экспериментировать, остановив свой выбор на Кучере. Ротация может быть в полузащите и нападении, где вариантов хватает. Предположим, что в атаке появится Вишневский, а Евгений ё# т##ю м##ь н###й п####ц Селезнёв выйдет добивать александрийскую оборону после перерыва.

Ориентировочный состав "Миная" (слева - направо): Кучер - Синегуб, Семенко, Горин, Гончар - Хахлёв, Петрусенко - Билоног, Кулиев, Кныш - Вишневский.

Статистика команд

Если в начале чемпионата мы говорили, что александрийцы не умеют играть с андердогами, то в последнее время наметилась обратная ситуация: зачастую команда Юрия Гуры без нервов берёт очки с теми, кто пониже в таблице, но спотыкается на лидерах или прямых конкурентах. Как раз в двух последних играх был этот случай. Чувствовалось, что "горожане" ещё не дорасли до уровня "Днепра-1" или "Зари". Но вот попытаться идти с ними вровень никто не мешает. Правда, для этого нужно стабильно побеждать в остальных встречах.

Со времён поединка между этими же командами в первом круге "Минай" ни разу не выигрывал. Сменился главный тренер, мы даже увидели дебютный гол в сезоне Евгения Селезнёва, но вот второй победы всё нет. В играх против "Колоса" и "Ингульца" закарпатцы даже вели в счёте, однако преимущество не удерживали. На другой чаше весов поражение "Динамо" в предыдущем туре: и без очков остались, и не забили, но так, как душили фаворита, дорого стоит. Владелец клуба Валерий Пересоляк даже расщедрился на премию своим игрокам по такому случаю.

Турнирная таблица

Два поражения плюс ничья со скромным "Рухом" серьёзно подкосили мечты начинающего футбольного менеджера Ивана Кузьменко увидеть своё детище в еврокубках. Сейчас "Александрия" от желанной пятой строчки аж на девять очков. Правда, "Ворскла" в субботу оступилась во Львове, оставив шансы немного к себе подобраться. Назад на нынешних выходных оглядываться смысла нет: "Верес" и "Колос" уже сыграли, поэтому обгонять некому.

"Минай" входит в гордый квартет участников чемпионата, который бултыхается на дне лиги. Закарпатцы пока в зоне переходных игр, однако преимущество над "Ингульцом" лишь в один пропущенный мяч. Плюс на горизонте виднеется силуэт "Мариуполя", готового начать свой легендарный рывок из трясины. В одном балле впереди "Черноморец".

# Команда И В Н П М РМ О 7 ФК Александрия 16 6 5 5 15-14 +1 23 14 ФК Минай 16 1 7 8 11-25 -14 10

Личные встречи

"Минай", несмотря на стабильное место в группе аутсайдеров, уже дважды побеждал "Александрию". Любопытно, что в обоих случаях это было в первых кругах чемпионатов, когда поединки проходили на ужгородском "Авангарде". А вот в Кировоградской области закарпатцы в прошлом сезоне уступили 0:3. Интересно также, что в очных поединках стабильно забивают только хозяева.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Александрия" - "Минай"

"Минаю" не повезло забить "Динамо", однако моментов у ворот чемпиона было создано предостаточно. До киевлян подопечные Игоря Леонова отмечались в воротах "Колоса" и "Ингульца". Забивать начал даже Евгений Селезнёв! Оборона "Александрии" не выглядит идеальной, но линия атаки даже без Ковальца должна как минимум раз забить. Поэтому есть смысл ожидать обмен голами.

Ставка: обе забьют за 1.85