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Мариуполь - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 декабря 2021
Коллектив Йовичевича в шаге от "зимней бронзы"
Фото: СК Днепр-1
Еще немного и конец. Совсем скоро украинский футбол уйдет на зимний перерыв, но случится это после 18-го тура. Его программу откроет поединок в Мариуполе, в котором последняя команда турнира примет одну из самых стабильных. Коллектив Йовичевича выиграл шесть последних игр, а против аутсайдеров в принципе не терял очки. Но у "Мариуполя" есть своя мотивация. Вряд ли коллектив Маркевича захочет уходить на перерыв на последней строчке, а потому сделает все, дабы огорчить своего соперника. В этом случае у них будет шанс подняться на несколько позиций. Но сказать проще, чем сделать.
"Мариуполь" 17:00 "Днепр-1"
VBET-лига. 18-й тур
10 декабря, Мариуполь, стадион им. В.Бойко
Арбитр:
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Мариуполь":
Ох, и дали жару "приазовцы" в прошлом туре. Да, победить не смогли, но перестрелка с "Десной" все равно оставила больше положительных эмоций, чем отрицательных. Во-первых, команда первой забила дважды, что с ней случалось редко. Во-вторых, не сломалась пропустив три, а сравняла счет уже в компенсированное время. Да, оборона по-прежнему плоха, но "Мариуполь" показал характер. Для молодого коллектива это куда важнее.
Потеря у Остапа Маркевича одна - Чех перебрал желтых и на поле в эту пятницу выйти не сможет. Заменить его готовы сразу двое - Петерман или Спировский. Оба против "Десны" вышли на замену, а потому будут иметь равные шансы сыграть в 18-м туре. Также можно предположить, что после трех пропущенных поменяется центр обороны. Поставим на выход Удода, который должен будет сыграть в паре с Мампасси. Последний, к слову, должен будет проститься с "приазовцами", после чего отправиться в чемпионат России. По крайней мере, слухи такие ходят, и ходят уже давно.
Ориентировочный состав: Турбаевский - Меличенко, Удод, Мампасси, Стасюк - Спировский, Мишнев - Кащук, Очеретько, Топалов - Холод
"Днепр-1":
Днепряне - главный претендент на бронзу. На "зимнюю бронзу". Перед началом 18-го тура, коллектив Йовичевича имеет плюс два от "Зари", а потому перед ними открыты все двери. Нужно просто на выезде обыграть "Мариуполь". В прошедший понедельник "Днепр-1" провел не самый простой матч против "Черноморца", но все же взял три очка. Теперь им осталось сделать последний шаг.
Коли команда проявляє характер — це екстра-кайф! ????— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) December 6, 2021
А ще — це п'ята перемога поспіль! ???? pic.twitter.com/iTIcdi6zFQ
Особых кадровых проблем у Йовичевича нет. Почти. Вызывает вопросы состояние Назаренко, который в игре с "Черноморцем" покидал поле не самой уверенной походкой. Вполне может быть, что его заменит Марио Чуже, там самым предоставив украинцу небольшой отдых. В остальном все должно остаться по-старому.
Ориентировочный состав: Кожукару - Кравченко, Сваток, Монте, Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок - Гуцуляк, Джурасек, Чуже - Довбик
Цифры и факты
- История встреч двух команд насчитывает семь официальных поединков. Обе стороны успели добыть по три победы, при этом единожды сыграв вничью. Общая разница голов - 8:11
- В первом круге нынешней кампании коллектив Йовичевича победил со счетом 2:1. До перерыва забивали Довбик и Назаренко, после - Вьюнник
- Днепряне забивают в ворота "Мариуполя" в шести последних играх. За это время они нанесли 11 точных ударов
- Коллектив Маркевича пропустил 41 гол в 17-ти играх. Это худший показатель турнира
- В рамках чемпионата "Днепр-1" выиграл пять игр кряду. Разница голов - 15:3
- Артем Довбик - лучший бомбардир нынешнего сезона УПЛ. На его счету 13 голов. В составе "Мариуполя" шесть раз отличился Андрей Кулаков
- В пяти последних матчах УПЛ Довбик успел забить семь голов
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|3
|Днепр-1
|17
|12
|1
|4
|32-17
|+15
|37
|0
|16
|Мариуполь
|17
|2
|2
|13
|21-41
|-20
|8
|0
Статистика команд
"Мариуполь":
"Днепр-1":
Очные встречи
"Мариуполь" - "Днепр-1": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Мариуполь" - "Днепр-1" от UA-Football
Победа "Днепра-1" 2:1. Обе команды будут иметь свою мотивацию на последний тур этого года. "Приазовцы" захотят покинуть последнее место, днепряне - досрочно взять "зимнюю бронзу". И когда с настроем проблем нет, на первый план выходит класс футболистов, а также их опыт. Этого добра больше у гостей, которых можно назвать явными фаворитами. "Мариуполь" попытается дать бой, но вряд ли сможет на что-то рассчитывать, кроме как на один забитый и похвалу за старания. "Днепр-1" - наш фаворит будущей встречи.
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