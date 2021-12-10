Ингулец - Десна. Анонс и прогноз на матч УПЛ 10.12.2021

"Ингулец" (Петрово) - "Десна" (Чернигов)

Vbet-лига. 18-й тур

10 декабря. Кропивницкий. Стадион: "Зирка". Начало в 19:30

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"Ингулец": кадровые новости

Не сыграют: Ситало, Ковалёв (оба - под вопросом)

Ситало в последнее время не мог помочь своей команде, поэтому персона Гопея в нападении фактически безальтернативна. Также в связи с отсутствием Ковалёва логичной выглядит пара центрбеков Салем - Поспелов. Для меня открыт вопрос по левому хавбеку. Я всё же поставлю на Шарая, учитывая, что в последних играх он чередовал эту позицию в старте с Козаком. В остальном большой ротации не предвидится, да и смысла в ней нет.

Ориентировочный состав "Ингульца" (слева - направо): Шуст - Опанасенко, Салем, Поспелов, Полегенько - Лупашко, Шишка - Шарай, Запорожец, Коваленко - Гопей.

"Десна": кадровые новости

Не сыграют: Калитвинцев, Домбровский (оба - дисквалификации), Тотовицкий, Картушов (оба - под вопросом)

У Александра Рябоконя хватает кадровых проблем в середине поля. Да в принципе команда не до конца укомплектована на протяжении всего полугодия, поэтому ставить в одном предложении слова "Рябоконь" и "проблемы с кадрами" смысла особого нет. Досрочно полугодие из-за бана для себя завершили Калитвинцев и Домбровский, Тотовицкий и Картушов также пока не могут помочь своим. Пропасть в середине поля будет латать Волошин. Отсутствие Калитвинцева компенсируют переводом в эту зону Завийского. Наконец, слева в полузащите вижу молодого Шевцова с выходом в атаке Безбородько.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Литовка - Селин, Масалов, Сафронов, Болбат - Арвеладзе, Волошин - Шевцов, Юрченко, Завийский - Безбородько.

Статистика команд

Всю осень "казаки" прошли без единой победы и в зиму также вошли без выигрыша. Хотя два последних соперника у команды Сергея Лавриненко, прямо скажем, были не те, где можно было брать максимум очков. При этом, и "Шахтёру" (в меньшей степени), и "Заре" (Козак свой момент ещё не забыл?) петровчане создали немало проблем. Последние номинально домашние игры в Кропивницком для "Ингульца" вообще пока получаются ужасными: четыре подряд встречи не получается даже забить, а помимо поражений была ещё одна ничья (вы должны помнить тот мегаматч "Ингулец" - "Верес") и одна победа. К слову, та победа над "Мариуполем" - один из немногих матчей, за который петровчан в нынешнем сезоне хочется похвалить.

В отношении "Десны" постоянно присутствует недосказанность и мысль, что можно было лучше. Ничья с "Мариуполем" в крайнем на данный момент туре 3:3 - такие игры нужно забирать. К тому же, "северяне" по ходу встречи вели в счёте. Со "Львовом" спасла дальняя артиллерия, с "Черноморцем" - отсутствие умения забивать у соперника. В общем, в отношении "северян" пока больше вопросов, чем ответов. Но в чём я уверен совершенно точно, что этому составу Александра Рябоконя нет никакого смысла даже заглядываться в сторону еврокубков.

Турнирная таблица

"Десна" на один балл отстаёт от "Александрии", поэтому в теории может помечтать, что зимовать она будет на шестой строчке. Предпосылки для этого есть, ведь сами "северяне" играют с аутсайдером лиги, а у александрийцев в соперниках "Шахтёр". Если "Десна" проиграет, то есть риск пропустить вперёд "Верес". Ничья на место в таблице черниговского коллектива не повлияет.

"Ингулец" уже точно останется до начала второй части чемпионата в квартете аутсайдеров. Вопрос лишь в том, будет ли это зона вылета или стыковых матчей. У петровчан такое же количество очков, как у "Миная", два балла преимущества над "Мариуполе" и один отставания - от "Черноморца". Среди тех, кто на суше, ближе всего ФК "Львов" - он на расстоянии в две победы.

# Команда И В Н П М РМ О 7 Десна 17 7 4 6 21-25 -4 25 14 Ингулец 16 2 4 10 11-27 -16 10

Личные встречи

Как для современного украинского футбола, где команды редко надолго задерживаются в одних лигах, у этих коллективов история встреч тянется с 2016 года. Сперва она включала в себя Первую лигу, а после перерыва в два года и УПЛ. Пока что преимущество на стороне "деснянцев", которые выиграли пять очных встреч из семи. У "Ингульца" ни одной победы: два поединка, которые "северяне" не смогли выиграть, завершались вничью.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Ингулец" - "Десна"

"Десна" немало намучилась на прошлой неделе с последней командой украинского чемпионата, так и не сумев обыграть "Мариуполь". Не сказать, что уровень "Ингульца" как-то кардинально выше, но "Заре" и "Шахтёру" кое-какие проблемы подопечные Сергея Лавриненко создать смогли. Думаю, создадут они их и "северянам". Создадут настолько, что завершат эту игру с очками. В Чернигове очень специфическая команда, от которой никогда не знаешь, чего ждать. Вот на этой нестабильности в своём прогнозе я сыграю и даже не удивлюсь, если Лавриненко впервые в тренерской карьере окажется сильнее Рябоконя.

Ставка: "Ингулец" с форой 0 за 2.10