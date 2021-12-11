Львов - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.12.2021

"Ворскла" начала сезон с очень досадного вылета из еврокубков от финнов, затем демонстрировала хорошую игру и результаты в УПЛ, но в конце календарного года кривая снова пошла по нисходящей. Поражение от "Днепра-1" 1:5, нулевая ничья с априори более слабым "Рухом". Полугодие точно не будет для полтавчан провальным, но для лучшего самочувствия перед отпуском желательно взять максимум.

"Львов" против, ведь постепенно обрастает мышцами. Да, недавно были 1:6 от "Шахтера", но игру сломал сомнительный пенальти в конце первого тайма. До этого львовяне достойно противостояли претенденту на чемпионство. Похоже на то, что команда Дулуба точно не будет бороться весной за выживание. Хотя сначала следует на мажорной ноте закончить первую часть чемпионата.

УПЛ. 18-й тур. 11.12.2021

Львов. Стадион "Арена Львов"

Арбитр в поле – Ярослав Козык

"Львов" 19:30 "Ворскла"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | телетрансляция - "ТК "Футбол 2"

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Львов"

1:6 не вытекали из характера игры первого тайма матча с "Шахтером". "Львов" придерживался своей прагматичной философии, но все же склонился под натиском соперника и обстоятельств. Но этот разгром – не тенденциозный. Перед тем "Львов" выиграл два матча подряд, один из которых – против грозной "Зари".

"Львов" проиграл "Ворскле" 1:4 в первом круге чемпионата, однако тогда команду возглавлял Анатолий Бессмертный. Сейчас тренер другой, но команда та же, поэтому футболисты должны быть заряжены на месть. Дулуб часто использует ротацию, тогда как у "Ворсклы" по разным причинам достаточно ограниченная кадровая обойма. Как минимум в свежести львовяне проиграть не должны. А это уже аргумент.

Дулуб традиционно для себя может применить ротацию, но одна опция для него точно недоступна – дисквалифицированный Энес Махмутович. Продолжает восстановление после травмы Иван Брикнер, так что придется что-то придумывать в центре защиты. Вероятно, увидим в деле молодого Крушинского, хотя может сыграть и Зозуля.

Ориентировочный состав: Ильющенков – Грисьо – Романчук, Крушинский, Лека – Якимец – Довгий, Политыло – Ременяк, Эрнест – Шина

"Ворскла"

"Ворскле" зимняя пауза точно не помешает. В течение летне-осенней части чемпионата полтавчане были стабильны, однако ближе к зиме потеряли свежесть, а с ней – и способность исправно брать очки. В двух крайних турах команда Максимова не выигрывала, в одном из этих матчей пропустила пять голов.

Неделю назад "Ворскла" играла как раз во Львове, но против другой команды – "Руха". Игра завершилась со счетом 0:0, хотя характер футбола внушал грусть в сердца полтавских болельщиков. Нельзя сказать, что "Ворскла" безапелляционно заслужила в том поединке проиграть, но точно не заслужила выиграть.

Юрий Максимов не очень любит ротацию, но иногда вынужден прибегать к перестановкам. Точно не будет из-за дисквалификации Даниила Кравчука и Давида Пуцлина, непонятно, в каком состоянии находится Степанюк, об усталости которого говорил тренер после матча с "Рухом". Из-за коронавируса вне обоймы Йонас Тамм. А Александр Скляр лечит старую травму.

Ориентировочный состав: Ризнык – Пердута, Яворский, Чеснаков, Якубу – Челядин, Пешич – Рангел, Тилль, Кане – Степанюк

"Львов" – "Ворскла". Статистика личных встреч

В первом круге "Ворскла" разгромила соперника со счётом 4:1. "Львову" свойственно проигрывать с таким большим счетом, но сегодня вряд ли будет такой случай. Сегодня ожидаем плотную борьбу с результативным итоговым счетом. Общее преимущество в противостоянии – на стороне "Ворсклы". Однако во Львове полтавчане не выиграли ни одного из последних трех поединков против этого соперника.

"Львов" – "Ворскла". Последние матчи команд

В последних пяти своих матчах "Львов" только однажды сыграл вничью, но было это в товарищеском поединке против "Миная". Если принимать во внимание только официальные встречи, то в последнее время там крайности – то крупные поражения, то победы над достойными соперниками (как, например, над "Зарей"). Львовяне не отказались бы от еще одного почтенного трофея, которым для команды, не хватающей звезд с неба, можно считать скальп "Ворсклы".

О том, что "Ворскла" не смогла выиграть ни одного из двух последних матчей, уже шла речь. Перед этим были две победы, а еще раньше – алогичная ничья с "Черноморцем". Команда Максимова потеряла стабильность, что объясняется, прежде всего, ограниченной кадровой обоймой. На последний матч года нужно второе дыхание.

"Львов" – "Ворскла". Турнирное положение команд

"Ворскла" уж точно не будет зимовать в статусе третьей команды УПЛ. Но точно не встретит отпуск ниже пятого места. Победа просто позволит не отпустить "Днепр-1" и "Зарю", хотя луганчан вообще можно догнать. Они ведь играют против "Динамо". А "Александрия" играет против "Шахтера", так что это шанс оторваться от главного преследователя ("Десна" вчера проиграла, поэтому она находится в погоне только формально). Очень нужны три очка.

"Львов" точно уйдет на каникулы вне зоны вылета и зоны переходных матчей. Однако "Ингулец" накануне победил и сократил отставание до трех очков. Это небезопасно.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 3 СК Днепр-1 18 13 1 4 35-17 +18 40 0 4 Заря 17 11 2 4 36-18 +18 35 0 5 Ворскла 17 9 5 3 29-17 +12 32 0 6 ФК Александрия 17 7 5 5 18-14 +4 26 0 7 Десна 18 7 4 7 22-27 -5 25 0 12 ФК Львов 17 4 4 9 13-29 -16 16 0 13 Ингулец 17 3 4 10 13-28 -15 13 0 14 Черноморец 17 2 5 10 18-39 -21 11 0 15 ФК Минай 17 1 7 9 11-28 -17 10 0 16 ФК Мариуполь 18 2 2 14 21-44 -23 8 0

"Львов" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Львов" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Ворсклы" 2:1. Трудный матч для прогноза, ведь обе команды нестабильны и непредсказуемы. История противостояния наталкивает на мысль о результативной игре, хотя Олег Дулуб вполне может избрать защитную закрытую манеру. Но ведь у Максимова достаточно креативных игроков, способных творить на поле. А "Львову" часто помогают стандарты или дальние удары. Предлагаем обратить внимание на ставку "победа "Ворсклы" и тотал больше 2,5".